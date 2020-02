Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di febbraio 2020

Kena Mobile è tra gli operatori di telefonia mobile low cost più apprezzati. L’azienda ha sospeso alcune delle promozioni disponibili nei mesi scorsi (attivazione e spedizione a costo zero, primo mese gratuito) ma passare alla sua offerta resta comunque conveniente, in particolare per chi arriva dai grandi gestori. In più, è arrivata una nuova tariffa per chi attiva un nuovo numero. Di seguito sono descritte nel dettaglio tutte le migliori promozioni di Kena Mobile:

Le offerte di Kena Mobile di febbraio

1. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 4,99 euro a cui si aggiungono 5 euro per il costo della SIM (spedizione gratuita). L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

Compagnia Italia Mobile

Bladna Mobile

BT Italia

BT Italia Enia

Conad

COOP

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lyca Mobile

Mundio

Netvalue

Optima

Tiscali Italia

Welcome Italia

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

2. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 4,99 euro a cui si aggiungono 5 euro per il costo della SIM (spedizione gratuita). L’offerta è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero Kena.

3. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 4,99 euro a cui si aggiungono 5 euro per il costo della SIM (spedizione gratuita). L’offerta è disponibile per chi attiva un nuovo numero Kena o effettua la portabilità del numero da un altro operarore.

La nuova SIM Kena può essere acquistata online e consegnata a domicilio o ritirata presso una delle tabaccherie convenzionate Banca 5. Nel primo caso non c’è bisogno di prendere appuntamento con il corriere in quanto la scheda verrà consegnata direttamente nella cassetta delle lettere. Solitamente occorrono da 3-9 giorni dal pagamento per ricevere la SIM.

L’attivazione avviene tramite videochiamata guidata con operatore Kena. Per questa operazione servono un documento d’identità e un PC con webcam o smartphone. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14. Non serve prenotazione, è possibile scegliere l’orario che si preferisce. La videoidentificazione richiede non più di 10 minuti.

Chi sceglie il ritiro in tabaccheria deve portare con sé un documento d’identità, codice fiscale e l’email con il QR Code inviata da Kena al momento dell’acquisto online. Il pagamento viene effettuato direttamente al tabaccaio mentre l’attivazione verrà entro le 24 ore successive. Per trovare il punto vendita convenzionato più vicino si può utilizzare l’apposito strumento disponibile sul sito dell’operatore.

I vantaggi per chi passa a Kena Mobile a febbraio

I motivi per cui Kena Mobile ha riscosso così tanto successo tra gli utenti sono molteplici. Il primo è quello di aver fatto della trasparenza e dell’assenza di vincoli il suo mantra. L’utente ha quindi la possibilità di lasciare l’operatore in ogni momento, senza dover pagare penali o spese di disattivazione. L’offerta si rinnova ogni mese sempre lo stesso giorno, in modo da avere la certezza di quando e quando si spende.

Le offerte di Kena includono servizi utili come la Segreteria telefonica, che permette di ascoltare i messaggi utilizzando i minuti inclusi nel piano. Con la modalità Hotspot si può invece condividere la connessione con altri dispositivi. Lo Sai di Kena consente di non perdere nemmeno una chiamata mentre dall’app, disponibile gratuitamente per iOS e Android, si possono gestire funzioni come il controllo del credito residuo, sapere quanti minuti e Gigabyte sono ancora disponibili, attivare/disattivare eventuali opzioni attive sulla linea ed effettuare una ricarica online. Inoltre, Kena blocca automatica la possibilità di sottoscrivere servizi a sovrapprezzo in modo da impedire all’utente di affrontare spese impreviste e non volute.

Gli utenti possono arricchire la propria offerta con opzioni per aggiungere minuti, SMS e Gigabyte. Una volta esaurito il traffico dati prima del rinnovo della tariffa, è possibile continuare a navigare ottenendo da 500 Megabyte a 1 Gigabyte da utilizzare entro una settimana. In più, con Giga Amico si possono condividere una parte del traffico dati con chi possiede un altro numero Kena. Il servizio nello specifico trasferisce 2 GB al costo di 2 euro senza costi di attivazione. L’amico avrà 7 giorni per usufruire del regalo.

Kena Mobile utilizza la rete di Tim per erogare i suoi servizi voce e Internet e quindi offre una copertura tra le più estese nel Paese. Il suo segnale raggiunge più del 99% della popolazione italiana, pari a 7567 Comuni su 7815. La reattività della rete, ovvero il tempo di risposta nella trasmissione delle informazioni, è invece di appena 37.7 ms.

L’offerta più economica di Kena (5,99 euro al mese) è riservata a chi arriva da Iliad e altri operatori virtuali. Questi utenti possono quindi ottenere una maggiore quantità di Gigabyte (70 contro i 50 di Giga 50) ad un prezzo minore. Il costo di attivazione è nella media così come quello per l’acquisto della SIM. La consegna della scheda telefonica è invece gratuita.

Il lato negativo è che l’operatore francese consente di navigare in 4G e 4G+ mentre il gestore virtuale di Tim offre solo la tecnologia 4G Basic e una velocità fino ad un massimo di 30 Megabit al secondo in download e upload. I clienti di Kena possono quindi avere qualche difficoltà ad utilizzare servizi che consumano molti Gigabit come le piattaforme di streaming per video, film, serie TV e musica in altissima qualità.

Chi arriva da Wind, Tim, Vodafone e Tre deve necessariamente virare su altre tariffe più costose. La composizione dell’offerta da 13,99 euro al mese così come il costo mensile sono sostanzialmente in linea con quelle proposte dai gestori sopracitati. La spesa per l’attivazione è identica a quella della tariffa più economica. Resta il limite dei 30 Mbps di velocità per la navigazione Internet. L’alternativa è quella di sottoscrivere la nuova offerta da 8,99 euro al mese con minuti illimitati e 50 GB per accedere al web e alle proprie app preferite in mobilità. In questo caso non è però possibile effettuare la portabilità del numero di telefono, in quanto l’offerta è valida solo per le nuove SIM Kena.