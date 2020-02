Alternative ad Adsl e fibra: le migliori a febbraio 2020

Scegliere quale sia la tecnologia più adatta a voi tra fibra ottica e Adsl può non essere semplice se non conoscete le differenze tra le due reti. Ecco qualche consiglio su come capire quali sia la connessione più adatta a voi e quali sono a Febbraio 2020 le migliori offerte internet casa

Dire che ormai internet fa parte della vita di tutti gli italiani può sembrare un’esagerazione, ma l’ultimo rapporto Istat sulla diffusione delle nuove tecnologie e sull’accesso alla rete in Italia dà ragione a chi sostiene questa visione. Nel 2019 le famiglie con accesso ad internet sono state il 76.1% ed è stata di poco inferiore al 75% la percentuale delle famiglie con una connessione a banda larga.

La diffusione di strumenti e collegamenti è di certo legata all’età, nello studio statistico è emerso come ci sia una stretta correlazione tra la presenza di minorenni e l’acquisto di collegamenti veloci ad internet (95.1% dei casi). Per poter utilizzare le console più avanzate di gaming si deve avere una connessione alla rete, e più veloce è meglio sarà per i giocatori.

Per il 14% degli italiani canoni internet proibitivi

Nonostante una generale diminuzione dei costi di abbonamento, soprattutto nei periodi di promozioni da parte degli operatori, la spesa per i collegamenti o i dispositivi (pc, modem, tablet) è ancora un limite per quasi il 14% delle famiglie senza connessione. Le attività più diffuse su internet sono state legate all’e-commerce ed ai servizi di messaggistica e comunicazione.

Se siete volete installare per la prima volta il collegamento alla rete a casa vostra ecco quali sono a Febbraio 2020 le migliori offerte fibra e Adsl. Per stilare una classifica delle promozioni internet casa più convenienti abbiamo utilizzato il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento, gratuito e accessibile cliccando sul bottone qui in basso, confronta per voi le offerte proposte dagli operatori.

Confronta le promozioni internet casa in fibra e Adsl

Potete personalizzare la ricerca, ricevere sconti e acquistare con pochi clic l’offerta desiderata anche chiedendo l’aiuto dei nostri esperti chiamando il centralino o compilando il form per essere ricontattati. Anche il servizio di consulenza è gratuito e non vi impegna all’acquisto di nessun bene o servizio.

Le migliori offerte Adsl e Fibra a Febbraio 2020

Questo mese è in atto una vera e propria lotta tra Vodafone e Wind per aggiudicarsi la testa della classifica delle migliori offerte internet casa. Le 4 promozioni per avere un collegamento in fibra o Adsl veloce a casa vostra sono:

Fibra 1000 di Wind

Internet Unlimited di Vodafone

Fastweb Casa

TIM Super Fibra

Ognuno di questi piani può essere attivato sia con una connessione fino a 1 Gigabit/s che come Adsl a 20 Mbit/s. Verificate la copertura del servizio disponibile nella vostra zona, qualora non foste raggiunti né dalla fibra (sia FTTC che FTTH) né da un Adsl a 20 Mega l’operatore potrebbe farvi pagare di più per la connessione a 7 Mega.

Le differenze tra fibra ottica e Adsl

Prima di analizzare le offerte e i dettagli sui costi e le condizioni proposte da ogni operatore, ecco qualche informazione che potrà essere utile per capire quale rete tra Adsl e fibra è più adatta alle vostre esigenze di navigazione.

La fibra in FTTH è un servizio soggetto a molte limitazioni territoriali, non è attivabile in tutti i comuni e potrebbe essere ancora poco efficiente se sono in corso i lavori per installare le antenne o per il cablaggio della zona. La FTTH è la tecnologia che può raggiungere la velocità di 1 Gigabit/s in download, mentre la FTTC arriva al massimo a 200 Mbit/s. L’Adsl più comune invece ha una velocità di download massima di 20 Mbit/s.

Per aiutarvi a capire quali siano le differenze di prestazione tra queste linee è utile il simulatore sul sito della Vodafone. Questo strumento permette di provare ad effettuare degli speed test per scaricare materiali di diverse dimensioni. Ad esempio per effettuare il download di una canzone da 50 MB con un Adsl è necessario circa 1 minuto, mentre avviene praticamente in modo istantaneo con la fibra.

Scegliendo invece di simulare i tempi necessari a scaricare un film i HD di 2 GB i risultati mostrano che le connessioni in FTTH impiegheranno solo 16 secondi, quelle FTTC a 200 Mbit/s completeranno l’operazione in 1 minuto e 20 secondi. Con l’Adsl dovrete invece attendere 38 minuti.

Come scegliere tra fibra e Adsl

Le offerte Adsl garantiscono comunque delle buone prestazioni, la tecnologia resta molto valida se usate la connessione domestica per controllare mail e social, navigare in rete o guardare contenuti in streaming in SD dal pc. Uno dei maggiori pro nello scegliere questa opzione sta nel fatto che la connessione Adsl si allaccia agli stessi cavi del telefono, non sono quindi necessari dei lavori in casa.

La fibra al contrario è un collegamento che passa per dei cavi di vetro ed è probabile che i tecnici per installare la linea dovranno portare la linea fino al vostro soggiorno o alla sala da pranzo. Le applicazioni per cui la fibra è più adatta sono quelle che hanno bisogno di un’elevata velocità di esecuzione o che comportano lo scambio di una grande mole di dati.

Un esempio molto immediato è la visione di un film in Ultra HD sul televisore smart di casa, oppure la visione in streaming di un evento in diretta. In entrambi i casi le prestazioni superiori della fibra consentiranno di supportare la migliore qualità video e di non soffrire di continue interruzioni per il buffering del video.

Le 4 offerte internet Adsl e fibra più convenienti

Dopo aver specificato questi elementi ecco quali sono le caratteristiche e i prezzi dei piani più convenienti per i nuovi clienti fibra o Adsl.

1.Fibra 1000 a 25.98 euro

Il costo di questa offerta è in continua discesa, è infatti in atto un braccio di ferro tra Wind e Vodafone per ottenere il primo posto tra le promozioni internet casa più economiche. L’offerta di Wind avrà un canone di circa 26 euro al mese per 4 anni, dal 5° scenderà a quasi 20 euro al mese. Per essere esatti l’operatore è il primo a proporre un costo mensile inferiore ai 20 euro mensili per la connessione domestica in fibra.

La promozione è esattamente identica anche con l’attivazione del servizio Adsl, a cambiare è solo il nome del piano: Internet 20. Per il resto le condizioni e i servizi dell’offerta sono identici:

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

attivazione e modem

sim con 100 Giga per i clienti Wind mobile

Il costo del modem abbinato da Wind con questo piano è di 5.99 euro al mese per 4 anni, al termine di questo periodo infatti l’offerta subirà un ribasso. Non siete obbligati ad acquistare questo dispositivo, come previsto infatti dalla delibera del modem libero i consumatori possono scegliere qualsiasi device a loro gradito e l’operatore non può imporre il suo dispositivo a pagamento.

Attiva Fibra 1000

2. Internet Unlimited a 26.90 euro

La proposta di Vodafone può fare gola in particolare agli utenti che vogliano attivare un contratto in fibra ottica. Per chi acquisti l’FTTH l’operatore britannico offre il pacchetto Vodafone TV con Now Tv Intrattenimento e Serie Tv nel canone mensile di 26.90 euro al mese.

Per gli altri utenti, sia Adsl sia FTTC, il costo del servizio Vodafone Tv sarà di 10 euro al mese. Anche sulle diverse combinazioni dei piani tv acquistabili con la streaming tv di Vodafone i clienti delle fibra ottica possono contare su sconti speciali:

Vodafone Tv Intrattenimento 10 euro per tutti – gratis per chi attiva FTTH

Vodafone Tv + Sport 30 euro – 20 euro per FTTH

Vodafone Tv Intrattenimento + Sport 40 euro – 30 euro con sconto per fibra

Nel pacchetto internet casa sono compresi:

modem e attivazione

Vodafone Ready, servizio di assistenza dedicato alla Vodafone Station

chiamate verso fissi e cellulari nazionali

sim 30 GB per navigare da tablet o con chiavetta

Si può attivare il piano internet casa di Vodafone senza Vodafone Ready, in questo caso il canone mensile sarà di 25.90 euro. Se si poi decidete di pagare il costo dell’attivazione in un’unica rata, invece che in 48 mesi, versando 48 euro, allora il canone mensile sarà di 24.90 euro.

Scopri Internet Unlimited

3. Fastweb Casa a 27.95 euro

Fastweb ha un piano leggermente più costoso di quelli di Vodafone e Wind, però l’operatore vi offre la migliore rete in banda ultralarga e anche con connessione Adsl. La società nPerf, specializzata nel monitoraggio delle prestazioni di reti mobili e fisse, ha pubblicato il suo rapporto sui collegamenti internet casa in Italia nel 2019.

I risultati di Fastweb hanno mostrato una velocità di download per le connessioni in fibra pari a 262 Mbit/s, velocità di upload 143.57 Mbit/s e latenza di 19.25 ms.

Rispetto alle altre offerte viste sin qui quella di Fastweb è una tariffa a prezzo fisso, nei circa 28 euro di canone mensile sono compresi:

traffico voce verso mobili e fissi nazionali

modem

attivazione

Per gli appassionati di calcio si può attivare anche un piano misto internet casa + DAZN ad un prezzo scontato. L’offerta combinata che darà accesso al pacchetto sport della streaming tv ha un costo mensile di 33.95 euro.

Attiva Fastweb Casa

4. Super Fibra a 29.90 euro

Solo per le attivazioni online TIM include nella sua offerta internet Fibra le chiamate illimitate verso i numeri nazionali. Il costo del piano internet casa è di 29.90 euro sia nella versione Super Fibra (con collegamento fino a 1 Gigabit/s) che con l’opzione Super Mega (internet fino a 200 Mbit/s) e con Super Adsl (20 Mbit/s).

Nel pacchetto sono compresi:

modem TIM HUB / Smart

TIMVision

attivazione (il costo di 24 euro è compreso nel prezzo di abbonamento)

Anche il piano di Tim è a prezzo fisso, quindi, salvo successive modifiche, non subirà alcun ribasso dopo i primi anni di contratto. La differenza tra i due modem dipende dalla tecnologia di rete prescelta, il primo è un modello compatibile con la fibra è consente la connessione contemporanea di 100 dispositivi e le chiamate in VOIP.

Scopri le soluzioni fibra e Adsl di TIM