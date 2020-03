Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte a marzo 2020

Passare a Kena Mobile è oggi più conveniente che mai. L’operatore low cost ha annullato i costi per attivazione e acquisto/spedizione della SIM. La promozione, però potrebbe non essere disponibile a lungo. Scopri le offerte di Kena per chi arriva da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre

Kena Mobile è l’operatore low cost di Tim. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sta cercando di scalare posizioni all’interno del settore della telefonia mobile e per questo ha reintrodotto alcuni vantaggi per chi attiva le sue tariffe arrivando da altri operatori. Di seguito sono descritte nel dettaglio le offerte di Kena e i vantaggi per chi arriva da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre.

Le offerte per chi passa a Kena Mobile a marzo

1. Kena Voce 4,99

Minuti illimitati per chiamare

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. Per oggi sono gratuiti la spesa per l’attivazione e l’acquisto e spedizione della SIM. L’offerta è disponibile per chi effettua la portabilità del numero da un altro operatore.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

2. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. Per oggi sono gratuiti la spesa per l’attivazione e l’acquisto e spedizione della SIM. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

Compagnia Italia Mobile

Bladna Mobile

BT Italia

BT Italia Enia

Conad

COOP

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lyca Mobile

Mundio

Netvalue

Optima

Tiscali Italia

Welcome Italia

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

Attiva Kena 5,99 Flash

3. Kena 7,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. Per oggi sono gratuiti la spesa per l’attivazione e l’acquisto e spedizione della SIM. L’offerta è disponibile solo per chi arriva da ho. Mobile, Fastweb, Coop Voce e Tiscali.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

4. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese. Per oggi sono gratuiti la spesa per l’attivazione e l’acquisto e spedizione della SIM. L’offerta è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero Kena.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i

5. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese. Per oggi sono gratuiti la spesa per l’attivazione e l’acquisto e spedizione della SIM. L’offerta è disponibile per chi attiva un nuovo numero Kena o effettua la portabilità del numero da un altro operatore.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

Attiva Kena 13,99

I vantaggi di passare a Kena Mobile a marzo

In questi primi giorni di marzo Kena Mobile ha deciso di spingere ancora di più per raggranellare clienti sottraendoli ad altri operatori. Oggi infatti sono stati azzerati sia il costo di attivazione sia la spesa per l’acquisto e la consegna della nuova SIM. Passare a Kena è quindi ancora più conveniente ma attenzione, la promozione potrebbe essere disponibile solo per un periodo di tempo limitato quindi è meglio affrettarsi.

L’operatore low cost di Tim punta agli utenti che arrivano da Iliad con una tariffa molto simile a Giga 50 ma più conveniente in termini di prezzo. La tariffa nello specifico prevede un quantitativo superiore di Gigabyte inclusi (70 contro 50) ad un costo mensile inferiore (5,99 euro contro 7,99 euro). Chi arriva invece da Tim, Vodafone, Wind e Tre deve “accontentarsi” della promozione più costosa ma comunque in linea come composizione e prezzo alle proposte più economiche dei grandi provider.

Chi arriva da Iliad sarà abituato all’approccio alla clientela di Kena Mobile ma forse questo non vale per i clienti di Tim, Vodafone, Wind e Tre. L’azienda non prevede infatti alcun tipo di vincolo o costo extra. Gli utenti possono disdire il contratto in ogni momento senza doversi sobbarcare alcuna spesa ulteriore per la disattivazione o penali. Le offerte si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese in modo da avere la certezza di quanto credito verrà scalato e quando. Kena ha inoltre incluso nelle sue promozioni tutti i servizi di base richiesti dall’utente come la modalità Hotspot, segreteria telefonica e diversi sistemi per verificare credito, SMS, minuti e Gigabyte residui.

Kena in termini di copertura è in grado di raggiungere con il suo segnale 7.616 Comuni su 7.815, pari a quasi totalità della popolazione italiana (oltre il 99%). Il tempo di reattività della rete è invece di 37.7 ms. L’unico lato negativo dell’operatore low cost di Tim è la velocità di navigazione. Recentemente era circolata la voce che l’azienda potesse aumentarla dagli attuali 30 Megabit al secondo a 150 Megabit ma questa ipotesi è stata smentita ufficialmente. Iliad, Tim, Vodafone, Wind e Tre offrono prestazioni migliori, in alcuni casi anche fino a 2 Gigabit al secondo.