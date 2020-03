Offerte Fastweb fibra e ADSL: le migliori a marzo 2020

Cerchi un’offerta conveniente per la rete fissa domestica? Fastweb propone tariffe convenienti per ADSL e fibra ottica per navigare al massimo della velocità al giusto prezzo e a cui è possibile aggiungere anche Sky, DAZN, telefonia mobile o un piano energia

Fastweb è tra i primi provider di rete fissa in Italia sia per quanto riguarda l’ADSL che la fibra ottica. Il punto di forza dell’offerta Internet casa dell’operatore italiano sta nel prezzo contenuto e nella ricchezza di servizi inclusi. Non solo, Fastweb permette di associare alla connessione Internet casalinga anche un piano energia o l’intrattenimento di Sky o DAZN. In più, recentemente l’azienda ha reintrodotto una tariffa convergente mobile e fisso. Ecco le offerte Internet casa di Fastweb descritte nel dettaglio:

Fastweb Casa

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) o ADSL

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

WOW Fi: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

WOW Space: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Il servizio avrebbe un costo di 9,95 euro all’anno.

Assistenza MyFastweb

L’offerta ha un costo in promozione di 25,95 euro al mese invece di 34,95 euro se la sottoscrizione avviene online entro il 10/3/20. La spesa per l’attivazione è inclusa nel prezzo. In caso di disattivazione del servizio è previsto un addebito di 29,95 euro IVA inclusa per il ristoro dei costi sostenuti dall’operatore per la dismissione o trasferimento della linea.

All’offerta è possibile aggiungere:

1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

NOW TV Intrattenimento + NOW TV Smart Stick + 12 mesi di Cinema a 9,99 euro al mese

Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

1. Fastweb Casa + Energia

L’opzione Fastweb Casa + Energia al costo di 22,95 euro al mese in promozione solo online per 24 mesi (27,95 euro a partire dal secondo anno) fino al 10/3/20 permette di associare una delle tariffe di Eni gas e luce alla navigazione illimitata su fibra ottica:

Gas (0,279 euro/Smc) e luce (0,0765 euro/kWh)

Gas: 0,279 euro/Smc

Luce: 0,0765 euro/kWh

Linkbasic

Importo per gas e luce fisso per un anno

Disponibile solo con domiciliazione e bolletta digitale

Linkplus

Importo per gas e luce fisso per 2 anni

Possibilità di scegliere come ricevere e pagare la bolletta

100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel prezzo

Scontocerto

Importo per gas e luce fisso per 2 anni

Possibilità di scegliere come ricevere e pagare la bolletta

100% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel prezzo

In omaggio assicurazione Multi Assistenza Casa di Axa

2. Fastweb Casa e DAZN

L’opzione Fastweb Casa e DAZN al costo di 31,95 euro al mese unisce alla tariffa Internet casa anche i contenuti in streaming e on demand della piattaforma di proprietà di Perform:

3 partite di Serie A per giornata e gli highlights di tutti gli incontri

Serie BKT – 9 partite su 10 in esclusiva assoluta

Eurosport HD 1

Eurosport HD 2

Liga

Ligue 1

Eredivise

MLS

Chinese Super League

JLeague

FA Cup

Carabao Cup

Copa Libertadores

Copa Sudamericana

US Open

Roland Garros

Australian Open

La Vuelta

Giro d’Italia

Tour de France

Lega Basket

Eurolega

Sci alpino

Sci nordico

Superbike

Volley CEV

NFL

MLB

Indycar

Nascar

UFC

Boxe

Rugby

L’offerta è valida fino al 10/3/20.

Per godere di una visione in streaming in alta qualità, DAZN consiglia i seguenti parametri di velocità di connessione:

2.0 Mbps : velocità di download consigliata per la risoluzione SD (Definizione Standard) e una visione su smartphone

: velocità di download consigliata per la risoluzione SD (Definizione Standard) e una visione su smartphone 3.5 Mbps : velocità di download consigliata per la risoluzione HD (Alta Definizione) e una visione su smartphne

: velocità di download consigliata per la risoluzione HD (Alta Definizione) e una visione su smartphne 6.5 Mbps : velocità di download consigliata per la risoluzione HD e frame rate elevati per una visione su TV

: velocità di download consigliata per la risoluzione HD e frame rate elevati per una visione su TV 8.0 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD per una visione su TV al massimo della qualità

3. Sky Fastweb

L’offerta ha un costo di partenza di 41,85 euro al mese per un anno invece di 55,95 euro se la sottoscrizione avviene online entro il 10/3/20. La spesa per l’installazione dei servizi è gratuita ma bisogna considerare il costo per il decoder Sky Q Black e la sua installazione pari a 69 euro. Nel pacchetto oltre ai servizi inclusi in Fastweb Casa sono inoltre compresi:

Sky TV – 43 canali anche in HD con show di successo come X Factor e MasterChef

Sky Box Set – stagioni complete delle migliori serie TV

Sky Famiglia in promozione per 12 mesi (poi 5,40 euro) – 39 canali anche in HD con programmi per i più piccoli

Sky HD e 4K HDR in promozione per 12 mesi (poi 6,40 euro)

Sky Q Black

Sky On Demand

Sky Go Plus in promozione per 12 mesi

All’offerta è possibile aggiungere:

Sky Cinema – 12 canali dedicati in HD

Sky Sport – Champions League, Europa League, Premier League, Formula 1, Moto GP, NBA, ATP Masters 1000, nazionale di basket, rugby, Wrestling WWE, golf e Sky Sport 24

Sky Calcio – 7 partite di Serie A su 10 a giornata

Installazione della parabola

4. Fastweb Casa + Mobile

L’offerta al costo di 34,90 euro al mese permette di aggiungere alla tariffa Internet casa anche un piano mobile con:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

30 GB per navigare in Internet

500 minuti in Roaming in Unione Europea/Svizzera verso numeri fissi e mobili dell’Unione Europea/Svizzera

4 GB in Roaming in Unione Europea/Svizzera

La spesa di 15 euro una tantum per l’acquisto e la spedizione della SIM è azzerata se l’offerta viene attivata online.

L’offerta è valida fino al 10/3/20.

Fastweb: copertura per la fibra ottica

Fastweb offre copertura in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) fino a 1 Gigabit al secondo in download e 200 Megabit al secondo in upload nei Comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova, Palermo, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Verona e Venezia. Nelle altre città è possibile navigare fino a 100 Megabit al secondo in download e 50 Megabit al secondo in upload.

Per quanto riguarda la connessione in fibra ottica mista rame FTTN (Fiber to the Node), Fastweb utilizza le tecnologie VULA e BS-NGA e permette di navigare fino a 100 o 200 Megabit al secondo in download e fino a 20 Megabit al secondo in upload. Con l’ADSL di Fastweb la velocità massima è di 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload. Nelle aree coperte da ADSL rame fuori rete dell’operatore si può navigare fino a 6 Megabit al secondo in download.

Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune potete utilizzare l’apposito strumento gratuito di SosTariffe.it. Basta inserire il proprio indirizzo per scoprire qual è la tecnologia migliore a cui è possibile accedere. Il comparatore consente anche di verificare le performance della rete in tempo reale, sia in download che in upload, grazie allo speed test e di confrontare le tariffe di Fastweb con quelle degli altri provider.

Basta inserire i parametri per costruire la propria offerta Internet casa ideale (velocità di navigazione, copertura, chiamate e modem inclusi, costo di attivazione, etc.) e in pochi secondi vedrete comparire nella parte alta della pagina le proposte più convenienti in base ai vostri specifici bisogni.