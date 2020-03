Offerte Vodafone fibra e ADSL: le migliori a marzo 2020

Fare a meno di Internet è praticamente impossibile nel 2020, ma non sempre si riesce a spendere poco: abbiamo analizzato le promozioni ADSL e fibra ottica proposte da Vodafone nel mese di marzo 2020, prendendo in considerazione costi e caratteristiche delle offerte. Ecco cosa sapere per chi fosse interessato ad attivare un nuovo piano Internet casa per risparmiare o volesse effettuare una migrazione da un altro operatore.

Vodafone è uno dei principali player tra quelli operanti nel mondo della telefonia mobile e fissa: le sue offerte sono sempre al passo coi tempi e spesso è proprio la multinazionale britannica a essere la prima a importare nel nostro Paese le principali novità tecnologiche del settore.

L’offerta Internet casa disponibile a marzo 2020 si chiama Internet Unlimited: si tratta di una promozione di tipo all inclusive che comporta una riduzione del prezzo di listino nel caso in cui si scegliesse di sottoscriverla online.

Il costo online dell’offerta Internet Unlimited è infatti pari a 26,90 euro, mentre di solito ne costa 38,90. La promozione ha lo stesso prezzo sia nella versione ADSL, sia nella versione in fibra ottica, con differenze che riguardano la velocità di connessione e alcuni bonus inclusi. Ecco quali sono le caratteristiche delle tariffe ADSL e fibra ottica e cosa sapere in merito.

Internet Unlimited ADSL

La promozione Internet Unlimited ADSL ha un costo mensile di 26,90 euro e prevede:

chiamate illimitate e gratuite su tutto il territorio nazionale, sia verso i numeri fissi sia verso quelli mobili, solo nel caso di attivazione online;

Internet senza limiti;

la possibilità di navigare alla velocità massima di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload;

e di 1 Mega in upload; una SIM con 30 Giga di traffico con la quale avere accesso a Internet anche su tablet e chiavette, così da essere coperti anche quando ci si trova lontani da casa;

l’opzione Rete Sicura, in omaggio per 3 mesi, attraverso la quale è possibile attivare la Protezione Bambino e proteggere i propri dispositivi dalle principali minacce della rete;

100 euro di buono spesa per chi attiva Vodafone Ready.

Il costo di attivazione e il modem Vodafone Station sono inclusi nel costo nell’offerta, che a partire dal quinto anno sarà pari a 20,90 euro al mese. Il router, che permette di connettere fino a quattro dispositivi via cavo e un numero indefinito di dispositivi via Wi-Fi, viene inviato in comodato d’uso a tutti i clienti che sottoscrivono una nuova offerta. In caso di disdetta, dovrà essere restituito presso il centro di restituzione Vodafone più vicino.

Il piano mensile comprende i servizi di Vodafone Ready, che prevede un servizio di assistenza clienti dedicato: l’abbonamento ha un costo di 26,90 euro al mese i i primi 48 mesi perché vi è inglobato il costo di 6 euro al mese relativo a Vodafone Ready.

In alternativa, si può comunque decidere di pagarlo versando:

6 euro al mese per 12 mesi e un contributo iniziale di 216 euro da versare alla prima fattura;

6 euro al mese per 24 mesi e un contributo iniziale di 144 euro da versare alla prima fattura;

versando 288 euro alla prima fattura.

Internet casa di Vodafone prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi: in caso di recesso anticipato è necessario dover pagare un costo di 28 euro e eventuali rate residue non ancora corrisposte relative a Vodafone Ready.

È comunque possibile attivare Internet Unlimited rinunciando al servizio Vodafone Ready. In questo caso la promozione avrà un costo mensile di 25,90 euro:

24,90 euro di canone;

1 euro come contributo di attivazione, per un periodo di 48 mesi.

Tale contributo può essere pagato anche:

versando 1 euro al mese per 12 mesi e pagando 36 euro di contributo iniziale alla prima fattura;

versando 1 euro al mese per 24 mesi e pagando 24 euro di contributo iniziale alla prima fattura;

versando subito 48 euro alla prima fattura: in questo modo il costo mensile della tariffa sarà pari a 24,90 euro al mese.

Internet Unlimited fibra ottica

La promozione Internet Unlimited in fibra ottica può essere attivata:

con la tecnologia FTTC, che permette di navigare alla velocità massima di 200 Mega in download e di 20 Mega in upload;

e di 20 Mega in upload; con la tecnologia FTTH, che permette di navigare alla velocità massima di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload.

Al costo di 26,90 euro al mese per i primi 4 anni e di 20,90 euro al mese a partire dal quinto anno, l’abbonamento mensile comprende:

chiamate illimitate e gratuite su tutto il territorio nazionale, sia verso i numeri fissi sia verso quelli mobili, solo nel caso di attivazione online;

Internet senza limiti;

una SIM con 30 Giga di traffico con la quale avere accesso a Internet anche su tablet e chiavette, così da essere coperti anche quando ci si trova lontani da casa;

l’opzione Rete Sicura, in omaggio per 3 mesi, attraverso la quale è possibile attivare la Protezione Bambino e proteggere i propri dispositivi dalle principali minacce della rete;

un buono spesa del valore di 100 euro, che può essere utilizzato nel supermercato in cui si è soliti fare la spesa.

Le offerte Vodafone possono poi essere personalizzate con l’aggiunta di alcuni pacchetti esclusivi dedicati all’intrattenimento: in particolare, è presente un’opzione dedicata allo sport e una che prevede una proposta di intrattenimento più ampia.

Internet Unlimited + TV Sport

Si tratta di una promozione disponibile al costo mensile di 47,90 euro al mese, che diventano 40,90 a partire dal quinto anno di sottoscrizione, nella quale sono previsti:

la possibilità di navigare alle velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

attivazione e modem gratuiti;

chiamate illimitate e gratuite su tutto il territorio nazionale, sia verso i numeri fissi sia verso quelli mobili, solo nel caso di attivazione online;

Internet senza limiti;

una SIM con 30 Giga di traffico con la quale avere accesso a Internet anche su tablet e chiavette, così da essere coperti anche quando ci si trova lontani da casa;

l’opzione Rete Sicura, in omaggio per 3 mesi, attraverso la quale è possibile attivare la Protezione Bambino e proteggere i propri dispositivi dalle principali minacce della rete;

un buono spesa del valore di 100 euro, che può essere utilizzato nel supermercato in cui si è soliti fare la spesa;

tutto lo sport di Sky in super HD, che comprende 23 canali per seguire in diretta la Serie A con 7 partite su 10 per ogni turno, tutta la UEFA Champions League e la UEFA Europa League in esclusiva, la Premier League, la Bundesliga, la MotoGP™, la Formula 1® e i principali tornei di tennis, golf e rugby e molto altro.

Il piano può essere attivato anche senza Vodafone Ready al costo mensile di 31,90 euro al mese.

Internet Unlimited + TV

Questa proposta di abbonamento Internet casa è ancora più completa in quanto non prevede unicamente programmi dedicati all’universo sportivo, ma servizi di intrattenimento pensati per tutta la famiglia.

Ha un costo mensile di 57,90 euro per i primi 4 anni, che poi diventano 50,90 euro, e comprende:

la possibilità di navigare alle velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

attivazione e modem gratuiti;

chiamate illimitate e gratuite su tutto il territorio nazionale, sia verso i numeri fissi sia verso quelli mobili, solo nel caso di attivazione online;

Internet senza limiti;

una SIM con 30 Giga di traffico con la quale avere accesso a Internet anche su tablet e chiavette, così da essere coperti anche quando ci si trova lontani da casa;

l’opzione Rete Sicura, in omaggio per 3 mesi, attraverso la quale è possibile attivare la Protezione Bambino e proteggere i propri dispositivi dalle principali minacce della rete;

un buono spesa del valore di 100 euro, che può essere utilizzato nel supermercato in cui si è soliti fare la spesa;

tutto lo sport di Sky e l’intrattenimento su Now TV con il meglio di Sky.

Vodafone One PRO

Oltre agli abbonamenti Internet casa riportati finora, esiste un’ulteriore offerta da considerare: si tratta di Vodafone One PRO, un piano Internet casa di tipo ADSL o fibra, disponibile al costo di 34,90 euro al mese.

La promozione prevede:

internet senza limiti;

le chiamate da linea fissa a consumo;

i servizi di Vodafone Ready;

la SIM da 30 Giga per navigare da tablet e chiavette;

una SIM per smartphone, che prevede 25 Giga + minuti illimitati + chat, mappe, Social e musica illimitati.

Come scegliere tra ADSL e fibra ottica

Prima di attivare una promozione Internet casa è bene verificare la copertura disponibile nel proprio comune di residenza: è possibile farlo con uno speed test, per esempio utilizzando lo strumento messo a disposizione da SosTariffe.it.

Quanto è veloce la tua ADSL? Speedtest

In questo modo si avrà la certezza di poter navigare alle velocità della fibra ottica, con la quale è possibile vedere contenuti in HD e in super HD e che sarebbe ottimale nel caso in cui si volesse sottoscrivere l’offerta Internet casa + TV, oppure un’offerta ADSL, con la quale la visione dei contenuti online è comunque garantita, anche se in modalità SD.