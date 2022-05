Passa a Iliad da Wind: migliori offerte di fine maggio 2022

Passa a Iliad da Wind per avere minuti e SMS illimitati e fino a 120 GB per navigare anche in 5G senza vincoli, rimodulazioni né costi nascosti

WindTre è un eccellente operatore di telefonia mobile ma l’offerta di Iliad non passa certo inosservata.’Non a caso il gestore low cost continua a crescere nel numero di utenti (8,8 milioni di cui 320mila solo nella prima parte del 2022) ma è stato rinonosciuto per il secondo anno di fila dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) come il primo operatore in Italia per rapporto qualità prezzo. L’azienda stima che oltre il 97% dei suoi clienti è soddisfatto del servizio. Chi passa a Iliad da Wind può quindi trovare tariffe senza vincoli di permanenza o di altro tipo né costi nascosti. I suoi clienti possono usufruire gratuitamente di tutti i servizi di base più richiesti e se non soddisfatti recedere dal piano in ogni momento senza dover pagare penali o per la disattivazione della linea. Iliad inoltre blocca per sempre il costo mensile delle promozioni in quanto non applica rimodulazioni e non prevede limiti alla velocità di navigazione.

Passa a Iliad da Wind: le offerte di maggio

Chi passa a Iliad da Wind può scegliere tra diverse tariffe tutto incluso con tanti Gigabyte. L’operatore è stato tra i primi a lanciare un’offerta 5G a meno di 10 euro al mese. Chiamando il 177 è possibile richiede assistenza gratuita da parte di un consulente prima, durante e dopo l’attivazione del piano. Il servizio clienti vi fornirà tutte le informazioni di cui necessitate rapidamente e in maniera semplice, chiara e completa.

Diventare cliente di Iliad per il mobile significa anche poter ricevere uno sconto di 8 euro al mese sull’offerta fibra ottica dello stesso operatore. La tariffa include navigazione illimitata fino a 5 Gigabit al secondo in download complessivi su rete FTTH (Fiber to the Home), chiamate verso fissi e mobili in Italia, modem e attivazione. Il prezzo scontato è di 15,99 euro al mese per sempre invece di 23,99 euro al mese. E’ previsto un costo di installazione di 39,99 euro una tantum.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Giga 120 illimitati 120 GB in 5G 9,99 euro Gratuita 9,99 euro Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro Gratuita 9,99 euro Giga 40 illimitati 40 GB in 4G/4G+ 6,99 euro Gratuita 9,99 euro Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ 4,99 euro Gratuita 9,99 euro

Iliad ha raggiunto una copertura del 99% della popolazione italiana in 4G. L’operatore permette di navigare fino a 855 Mbps in download in 5G in alcune aree dei Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Iliad sta ampliando i dispositivi in grado di connettersi alla sua rete 5G. I modelli attualmente compatibili sono:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo Xiaomi : MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G

: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G Motorola : Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100

: Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100 Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20 Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G

: Pixel 5, Pixel 4a 5G OnePlus : OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G

: OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G Poco : Poco F3

: Poco F3 Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G Sony : Xperia 5 II

: Xperia 5 II Vivo : X51 5G

In tutte le offerte Iliad sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

La gestione dell’offerte passa dall’Area Personale, accessibile da mobile o web. Da qui è possibile acquistare una ricarica online nel taglio che si preferisce, verificare il credito residuo e in consumi, modificare alcuni dati personali, attivare l’addebito automatico su conto corrente o carta di pagamento e altre funzioni.

Chi passa a Iliad da Wind ed esaurisce il traffico dati incluso nel piano può continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB, solo previo consenso. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB.

Chi passa a Iliad da Wind può anche abbinare l’acquisto di un telefono alla sua nuova offerta selezionando l’apposita opzione dall’Area Personale. Per le offerte smartphone incluso si deve possedere una SIM da almeno 3 mesi e aver attivato l’addebito su carta di pagamento (credito o debito) con 3D Secure. E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

iPhone 13 da 128 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum

iPhone 13 da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum

iPhone 13 da 512 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum

iPhone 13 Pro Max da 128 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum

iPhone 13 Pro da 128 GB in 30 rate da 30 euro al mese + 279 euro una tantum

iPhone 13 Mini da 128 GB in 30 rate da 22 euro al mese + 169 euro una tantum

iPhone 13 Mini da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 199 euro una tantum

iPhone 12 da 64 GB in 30 rate da 21 euro al mese + 189 euro una tantum

iPhone 12 da 128 GB in 30 rate da 22 euro al mese + 219 euro una tantum

iPhone 12 Mini da 64 GB in 30 rate da 18 euro al mese + 159 euro una tantum

iPhone 11 da 64 GB in 30 rate da 16 euro al mese + 119 euro una tantum

iPhone SE da 64 GB in 30 rate da 13 euro al mese + 99 euro una tantum

In ogni momento è possibile corrispondere l’intero ammontare delle rate in un’unica soluzione senza penali. Lo smartphone verrà spedito tramite corriere gratuitamente entro 5 giorni lavorativi all’indirizzo inserito in fase di acquisto. Si dovrà essere presenti personalmente alla consegna, in quanto non sono ammesse deleghe, e all’addetto andranno mostrati il codice PIN ricevuto via email e copia fronte/retro del proprio documento d’identità.

Passa a Iliad da Wind: come acquistare e attivare le offerte

Chi passa a Iliad da Wind può acquistare le offerte dell’operatore low cost sul sito. Basta cliccare sulla voce Registrati in corrispondenza della tariffa desiderata e inserire qualche dato personale. In questa fase è possibile richiedere la portabilità del numero di telefono. La procedura è gratuita e richiede un massimo di 3 giorni lavorativi. E’ possibile pagare con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Visa e Mastercard.

La spedizione è gratuita. Si può decidere di ricevere la SIM direttamente nella cassetta delle lettere con Poste Italiane in 2-5 giorni lavorativi o tramite corriere Bartolini. Nel primo caso non c’è obbligo di firma. Nel secondo, invece, si dovrà essere presenti alla consegna in quanto non sono ammesse deleghe. Al corriere andrà presentato il documento d’identità utilizzato per l’acquisto online e fornigli una copia fronte/retro.

Per l’attivazione si dovrà effettuare la videoidentificazione. Si tratta di realizzare un video selfie per permettere all’operatore di verificare l’identità dell’intestatario della SIM. La procedura richiede meno di 3 minuti.

In alternativa, chi passa a Iliad da Wind può acquistare in prima persona la SIM in modalità self service dalle Simbox presenti nei 26 Iliad Store, posizionati nei centri storici di tutte le grandi città, e in oltre 1.200 Iliad Corner presso la GDO e centri commerciali. Il pagamento anche in questo caso avviene solo con carta di pagamento e per l’attivazione si dovrà effettuare la videoidentificazione. Chi preferisce pagare in contanti può acquistare la SIM in oltre 300 tra edicole, bar e tabaccherie collegate alle rete Snaipay (Iliad Point) fornendo un recapito telefonico o in alcuni supermercati, ipermercati, bookstore e negozi di elettronica selezionati (Iliad Express). Le schede si trovano alla barriera alle casse negli apposti espositori di Iliad o in quelli per le gift card o ricariche. Per l’attivazione della SIM si dovranno inserire PIN e codice ICCID della scheda presenti sul pre-scontrino sul sito www.iliad.it/attiva.