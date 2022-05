Decreto bollette 2022: cosa sapere su sconti e bonus a Maggio 2022

Dai Bonus Luce e Gas alla rateizzazione delle bollette per famiglie morose. SOStariffe.it ha elaborato una mappa per aiutare i consumatori a orientarsi tra le misure urgenti varate dal Governo contro il caro-bolletta.

Il decreto Bollette è il pacchetto di interventi messo a punto dal Governo per contenere i costi dell’energia elettrica e del gas naturale dopo l’impennata dei prezzi della materia prima a cavallo tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. In particolare, tra le misure urgenti adottate dal Governo per frenare i rincari e dare una boccata d’ossigeno alle famiglie ci sono:

la riduzione dell’Iva al 5% sulle bollette del gas per utenze domestiche e non domestiche fino al prossimo 30 giugno;

l' azzeramento degli oneri generali di sistema per luce e gas

la rateizzazione delle bollette di elettricità e gas (emesse fino a giugno 2022) per i clienti domestici in condizioni di morosità (fino a 10 rate senza interessi);

il potenziamento del bonus luce e gas per le famiglie che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o in gravi condizioni di salute.

È proprio su quest’ultima misura che si sta concentrando l’attenzione delle famiglie italiane in difficoltà economiche. Infatti, secondo ARERA, l’Autorità italiana del settore energetico, sono più di 3 milioni le famiglie che beneficeranno del bonus elettrico e 2 milioni quelle che avranno accesso al bonus gas.

Bonus sociali: quali sono le tipologie e chi sono i destinatari

TIPOLOGIA DI BONUS A CHI È RIVOLTO COME SI CALCOLA L’IMPORTO Bonus Luce per disagio economico clienti domestici economicamente svantaggiati numero di componenti del nucleo familiare ISEE Bonus Gas per disagio economico clienti domestici economicamente svantaggiati numero di componenti del nucleo familiare ISEE

tipo di uso del gas

zona climatica della fornitura Bonus Luce per disagio fisico famiglie che usano un’apparecchiatura elettromedicale salvavita apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate

potenza contrattuale

tempo giornaliero di utilizzo

I bonus sociali consistono in uno sconto in bolletta che aiuta le famiglie in condizioni di disagio economico o fisico a far fronte alla spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica. Queste misure sono state gradualmente introdotte nel corso degli anni dalla normativa nazionale, che riconosce sia i bonus sociali per disagio economico, sia i bonus per gravi condizioni di salute.

Tra i bonus sociali per disagio economico si annoverano:

il Bonus elettrico;

Il Bonus Gas;

il Bonus Acqua.

Mentre il valore del bonus elettrico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare ISEE, quello del gas è calcolato sulla base di:

il numero di componenti del nucleo familiare ISEE ;

il numero di componenti del ; la categoria d’uso associata alla fornitura (solo uso acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, solo uso riscaldamento, entrambi i tipi di utilizzo);

la (solo uso acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, solo uso riscaldamento, entrambi i tipi di utilizzo); la zona climatica in cui è localizzata la fornitura.

Il bonus sociale acqua è una misura che aiuta le famiglie e sostenere le spese per l’acqua, garantendo la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua.

Infine, il bonus (elettrico) per disagio fisico è destinato alle famiglie che utilizzano un’apparecchiatura medicale per prendersi cura di un familiare in gravi condizioni di disagio fisico. Essendo “affamate” di energia, queste attrezzature comportano consumi elevati e costi altrettanto elevati in bolletta. Per richiedere questo bonus, che può essere cumulato con il bonus per disagio economico, serve un certificato ASL che attesti, tra l’altro, la situazione di grave condizione di salute e la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale.

Bonus sociali Luce e Gas: si allarga la platea dei beneficiari

BONUS LUCE/GAS: I DESTINATARI DOPO IL DECRETO DEL GOVERNO BONUS LUCE/GAS: I DESTINATARI PRIMA DEL DECRETO DEL GOVERNO Nuclei familiari con ISEE non superiore a 12.000 euro Nuclei familiari con ISEE non superiore a 8.265 euro Famiglie numerose (4 figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro Famiglie numerose (4 figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro Percettori di reddito o pensione di cittadinanza Percettori di reddito o pensione di cittadinanza

Gli interventi varati dal Governo hanno ampliato la platea dei destinatari dei bonus sociali elettrico e del gas. Infatti, le novità introdotte dal decreto Bollette riguardano i requisiti che le famiglie devono avere per poter accedere allo sconto in bolletta. In particolare, il Governo ha deciso di innalzare il tetto massimo ISEE per l’accesso ai bonus da 8.265 euro a 12mila euro fino a dicembre 2022. Resta, invece, confermato il limite ISEE previsto per le famiglie numerose e fissato a 20mila euro.

È bene ricordare che il bonus luce e gas 2022 non dovrà essere richiesto: basterà presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (tramite il sito dell’INPS, il proprio Comune o l’INPS), così da certificare di essere in possesso dei requisiti di accesso al bonus. Si riceverà il contributo direttamente in bolletta sotto forma di uno sconto che sarà segnalato con un’apposita voce sul documento stesso. È invece necessario compilare la domanda per ottenere le riduzioni da disagio fisico (utilizzo di apparecchiature elettromedicali salvavita). La richiesta dovrà essere presentata ai Comuni o ai CAF abilitati.

Bonus elettrico: in quanto si traduce il risparmio?

BONUS LUCE PER DISAGIO ECONOMICO RISPARMIO II TRIMESTRE 2022 (1° Aprile – 30 giugno) RISPARMIO I TRIMESTRE 2022

(1° gennaio- 31 marzo) Famiglia con 1-2 componenti 141,05 euro (46,50 euro al mese) 165,60 euro (55,20 euro al mese) Famiglia con 3-4 componenti 170,17 euro (56,10 euro al mese) 200,70 euro (66,90 euro al mese) Famiglia con più di 4 componenti 199,29 euro (65,70 euro al mese) 235,80 euro (78,60 euro al mese

Come comunicato da ARERA, l’autorità italiana per il settore energetico, il bonus elettrico per il secondo trimestre 2022 (1° aprile-30 giugno) si traduce in un risparmio in bolletta pari a 141,05 euro per famiglie in difficoltà economica con uno o due componenti (il risparmio mensile è di 46,50 euro). Le famiglie in condizioni svantaggiate con 3-4 componenti al suo interno riceveranno un alleggerimento in bolletta di 170,17 euro, con un risparmio mensile di 56,10 euro. Infine, le famiglie con più di quattro componenti potranno beneficiare di uno sconto in bolletta di 199,29 euro (65,70 euro al mese).

Nel I trimestre 2022 (1° gennaio-31 marzo) il bonus elettrico ha portato un risparmio di 165,60 euro a famiglie con uno o due componenti; di 200,70 euro a famiglie con 3-4 componenti e uno sconto in bolletta di 235,80 euro a quelle con più di 4 componenti al suo interno. Le cifre elencate in tabella sono comprensive sia dell’importo del bonus ordinario, sia di quello straordinario (compensazione integrativa temporanea) varata dal governo con il decreto Bollette.

Bonus gas: in quanto si traduce il risparmio?

BONUS GAS PER DISAGIO ECONOMICO RISPARMIO II TRIMESTRE 2022 (1° Aprile – 30 giugno) RISPARMIO I TRIMESTRE 2022

(1° gennaio- 31 marzo) Famiglie fino a 4 componenti (in base a zona climatica e tipologia di utilizzo del gas) da 28,21 euro a 99,19 euro da 62,10 a 571,50 euro Famiglie oltre i 4 componenti (in base a zona climatica e tipologia di utilizzo del gas) da 49,14 euro a 146,51 euro da 112,50 a 816,30 euro

Per quanto riguarda il Bonus Gas per disagio economico, invece, il numero di componenti del nucleo familiare è solo uno dei fattori utilizzati per determinarne l’importo. Gli altri due sono:

il tipo di utilizzo del gas (acqua calda e/o uso cottura oppure riscaldamento e acqua calda e/o uso cottura);

la zona climatica dove è ubicata la fornitura.

L’importo annuale del Bonus Gas ordinario varia tra 30 euro e 245 euro. Anche in questo caso, l’importo del bonus integrativo viene stabilito da ARERA di mese in mese. Per il secondo trimestre del 2022, ad esempio, l’importo del Bonus Gas complessivo (ordinario + integrativo) è compreso tra i 28,21 euro e i 146,51 euro.

Nel I trimestre 2022, l’importo del bonus ordinario più quello integrativo era compreso tra 62,10 euro e 816,30 euro.

Come spiegato da ARERA nel suo sito ufficiale, la componente straordinaria del bonus per il II trimestre 2022 risulta inferiore rispetto a quella riconosciuta nel I trimestre 2022 per due motivi:

la riduzione della spesa del gas registrata;

il bonus integrativo è calcolato tenendo conto della stagionalità e del minor consumo di gas per l’uso del riscaldamento del secondo trimestre rispetto ai mesi invernali del primo.

Bonus luce per disagio fisico: a quanto ammonta il risparmio?

Come detto sopra, l’accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta ai Comuni o ai CAF abilitati.

Per quanto riguarda il bonus elettrico per disagio fisico, il suo importo è scontato direttamente in bolletta (non in un’unica soluzione, ma suddiviso nei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda).

In particolare, per la fascia fino a 600 kWh/anno di extra consumo rispetto a un utente tipo (2700/kWh/anno), il risparmio in bolletta nel trimestre aprile-giugno 2022 sarà di:

83,72 euro fino a 3 kW di potenza;

fino a 3 kW di potenza; 93,73 euro fino a 3,5 kW;

fino a 3,5 kW; 96,46 euro fino a 4,0 kW;

fino a 4,0 kW; 146,51 euro da 4,5 kW in su.

Per la fascia media, tra i 600 e i 1.200 kWh/anno di extra consumo, gli importo sono pari a:

140,14 euro fino a 3kW;

fino a 3kW; 146,51 euro fino a 3,5 kW;

fino a 3,5 kW; 149,24 euro fino a 4,0 kW;

fino a 4,0 kW; 202,02 euro da 4,5kW in su.

Per la fascia massima, oltre 1.200 kWh/anno di extra consumo, gli importi saranno pari a:

202,02 euro fino a 3 kW;

fino a 3 kW; 204,75 euro fino a 3,5 kW;

fino a 3,5 kW; 208,39 euro fino a 4,0 kW;

fino a 4,0 kW; 257,53 euro da 4,5 kW in su.

Come tagliare le bollette di luce e gas

Per centrare l’obiettivo del risparmio è necessario affidarsi a promozioni del Mercato Libero che propongano un prezzo della materia prima di energia elettrica e gas naturale molto basso. Ma come individuare l’offerta che faccia camminare a braccetto risparmio e fabbisogno energetico? Nell’individuazione dell’offerta più conveniente e in linea con le proprie esigenze, lo strumento di comparazione di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS) rappresenta un alleato efficace contro i prezzi roventi in bolletta.

Con il confronto online sarà molto più semplice trovare la soluzione su misura per il proprio portafogli, così come soddisfare il fabbisogno di luce e gas all’interno del proprio nucleo familiare. Per accedere alla comparazione è possibile utilizzare il link qui di sotto. Una volta raggiunto il comparatore basterà indicare una stima del consumo annuo di luce e gas per accedere ad una panoramica delle offerte più convenienti a disposizione.

