Conto corrente per partite IVA: le migliori offerte di Maggio 2022

Per i titolari di partita IVA, aprire un conto corrente business che si differenzi da un conto corrente personale è una soluzione irrinunciabile per raggiungere i propri obiettivi professionali e imprenditoriali. Così come lo è per una ditta individuale, per un’azienda e una start up. Meglio poi se il conto business, quello del proprio lavoro, è un conto online perché fa guadagnare tempo non dovendo più andare in banca e avendo un’operabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Utilizzando il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS), professionisti, lavoratori indipendenti e autonomi, ditte individuali possono trovare le soluzioni più vantaggiose di Maggio 2022. Perché il tool online e gratuito aiuta, mettendo a confronto le proposte attualmente disponibili sul mercato bancario, a scegliere l’offerta migliore.

Conto corrente business: perché serve

I CINQUE VANTAGGI SPIEGAZIONE Zero spese o costi fissi di gestione e commissioni molto basse Partite IVA, start up, ditte individuali, aziende fanno ogni giorno numerose operazioni bancarie, come per esempio, i bonifici Tutte le operazioni effettuate a nome dell’azienda Ricevendo un bonifico per un pagamento, per esempio, un fornitore avrà come mittente il nome dell’azienda e non quello della persona che l’ha effettuato Facilità e rapidità del pagamento degli stipendi Possibilità di fare bonifici verso i propri dipendenti o collaboratori più semplicemente e velocemente, gestendo le operazioni in blocco Gestione degli incassi più semplice e diretta Numerosi conti aziendali offrono la possibilità di accreditare gli incassi del POS direttamente sul conto corrente e si occupano anche della riscossione delle RIBA Opportunità di crescita del proprio business L’accesso a finanziamenti e assicurazioni è agevolato

Riassunti nella tabella i benefici di un conto corrente business (con un suo proprio IBAN) tanto per un titolare di partita IVA, quanto (in generale) per un’azienda, una start up o una ditta individuale, resta solo da valutare se sia meglio un conto corrente aziendale tradizionale oppure optare per un conto corrente business online.

Certamente tra i principali vantaggi di un conto corrente business online c’è anzitutto il risparmio di tempo, che può essere utilizzato per accrescere la propria performance lavorativa. Con un conto 100% digitale si evitano:

le file agli sportelli della propria filiale;

il dover fissare appuntamenti con il proprio consulente bancario;

il traffico che si incontra andando e tornando dalla filiale;

l’archiviazione di pile di documenti cartacei.

Tuttavia, va osservato che ci sono comunque delle operazioni in presenza che rimangono obbligatorie: per esempio, il versamento di assegni sul proprio conto o il prelievo di contanti da uno sportello ATM.

Mentre tutte le altre operazioni possono essere effettuate tramite Internet banking o mobile banking:

tenere separata la gestione della contabilità e delle finanze personali da quelle professionali e aziendali;

da quelle professionali e aziendali; pagare le tasse e gestire il proprio denaro;

controllare il flusso di cassa ;

; calcolare le passività fiscali;

collegare al conto la carta di credito;

fare pagamenti e ricevere addebiti;

effettuare bonifici online ;

; fare giroconti, pagamenti di modelli F24, MAV e RAV e ricariche cellulare tramite home banking e App.

Conto corrente per partite IVA: miglior offerta di Maggio 2022

I MIGLIORI CONTI COSTO CARATTERISTICHE Qonto Basic 9 euro al mese + IVA 1 utente e 1 carta One Mastercard Business , con collegamento a Apple Pay e Google Pay (2 euro al mese)

, con collegamento a Apple Pay e Google Pay (2 euro al mese) IBAN italiano

30 bonifici e addebiti diretti SEPA, poi 0,40 euro per ogni ulteriore transazione esterna o interna

e diretti SEPA, Bonifici SWIFT in entrata con costo di 5 euro, in uscita commissione dell’1% sull’importo

Servizio clienti 7 giorni su 7 Qonto Smart 19 euro al mese + IVA 1 utente, 1 carta One Mastercard Business , con collegamento a Apple Pay e Google Pay (incluso)

, con collegamento a Apple Pay e Google Pay (incluso) IBAN italiano

60 bonifici e addebit i diretti SEPA, poi 0,40 euro per ogni ulteriore transazione esterna o interna

e i diretti SEPA, Bonifici SWIFT in entrata gratuiti, in uscita commissione dell’1% sull’importo

Contabilità semplificata: digitalizzazione dei giustificativi, rilevamento automatico dell’IVA, Tag personalizzati

Funzionalità avanzate: conti multipli, bonifici multipli

Servizio clienti 7 giorni su 7 Qonto Premium 39 euro al mese + IVA 1 utente, 1 carta One Mastercard Business , con collegamento a Apple Pay e Google Pay (incluso)

, con collegamento a Apple Pay e Google Pay IBAN italiano

100 bonifici e addebiti diretti SEPA, poi 0,40 euro per ogni ulteriore transazione esterna o interna

e diretti SEPA, Bonifici SWIFT in entrata gratuiti, in uscita commissione dell’1% sull’importo

Contabilità semplificata: digitalizzazione dei giustificativi, rilevamento automatico dell’IVA, Tag personalizzati

Funzionalità avanzate: conti multipli, bonifici multipli

Servizio clienti prioritario 7 giorni su 7

La fintech francese Qonto, nata nel 2016 e attiva in Italia da 3 anni, offre un conto business online per partite IVA particolamente vantaggioso, che ne fa il miglior conto in questa categoria di Maggio 2022. Qonto propone tre soluzioni con tariffe flessibili e su misura per la propria attività professionale:

Conto Basic;

Conto Smart;

Conto Premium.

Sono tre conti online con canoni mensili differenti, ma pur sempre con costi molto bassi. Le tre tipologie di conto hanno delle caratteristiche incluse in tutti e tre i piani:

IBAN italiano , carte Mastercard fisiche e virtuali;

, carte Mastercard fisiche e virtuali; pagamenti contactless e collegamento con Apple Pay e Google Pay ;

e ; bonifici veloci da web e da telefono;

veloci da web e da telefono; pagamento di F24 a debito e a credito online.

Inoltre aprendo un conto per partite IVA con Qonto, si ricevono notifiche in tempo reale per ogni spesa, si caricano i giustificativi di spesa con una foto e si eliminano le note spese.

È offerto anche un servizio clienti per qualsiasi necessità, raggiungibile via telefono, chat o email. E la procedura per apre il conto è molto facile, tanto che sono sufficienti pochi passaggi: dalla verifica dell’identità a un bonifico per attivarlo.

C’è da sottolineare che, aprendo un conto Qondo, si ha uno sconto del 10% sull’attivazione di Yolo Tutela Legale, cioè una tutela in caso di procedimenti civili e penali, in sede giudiziaria o extra-giudiziaria. Così come si ha diritto a uno bonus sempre del 10% per Yolo Cyber, la tutela in caso di spese e danni subiti o provocati a terzi a causa di attacco informatico.

Infine c’è la possibilità di aprire una partita IVA online in 24 ore, grazie a Qonto e LexDo, con il supporto legale e la contabilità inclusi il primo anno e un risparmio di oltre 400 euro.

Conto per partite IVA Qonto: 6 carte di credito tra cui scegliere

NOME DELLA CARTA LE CARATTERISTICHE Carta One I nclusa nel piano, che permette di ritirare ogni mese fino a 1.000 euro, pagare fino a 20.000 euro e assicurare le spese Carta Plus Prevede ogni mese prelievi fino a 2.000 euro e la possibilità di pagare fino a 40.000 euro Carta X Permette di ritirare ogni mese fino a 3.000 euro e fare pagamenti fino a 60.000 euro Carta Virtuale Business Per acquisti e spese online ricorrenti, pagamenti fino a 20.000 euro e raggiunto il limite disponibile se ne può ordinare un’altra Carta Flash Virtuale usa e getta, per la gestione delle spese dei collaboratori, per pagamenti singoli e una tantum Carta Carburante Per le spese di rifornimento in Italia e all’estero in qualsiasi stazione, monitorando le spese dei collaboratori in tempo reale, impostando limiti di pagamento giornalieri e mensili, bloccandola in qualsiasi momento

Le carte di credito di Qonto, associate a un conto corrente business, sono strumenti di pagamento sicuri grazie al sistema 3D Secure, sono dotate di tecnologia contactless per i pagamenti fino a 50 euro senza inserire il PIN. Offrono, inoltre, la possibilità sia di bloccare la carta in qualsiasi momento con un semplice clic, sia di personalizzare il proprio PIN per ricordarlo più facilmente.

