Passa a ho. Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Ottobre 2019

ho. Mobile è tra i più convenienti operatori low cost in circolazione. Le sue offerte si piazzano nella parte alta della classifica delle promozioni con il miglior rapporto qualità prezzo. Scopri l’offerta di ho. per chi arriva da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad

ho. Mobile è tra i più interessanti operatori di telefonia mobile virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Il marchio nasce su iniziativa di Vodafone poche settimane dopo il debutto di Iliad in Italia. L’obiettivo del provider in rosso era proprio quello di contrastare l’offerta commerciale aggressiva del provider francese con una sua proposta low cost.

ho. Mobile punta sulla massima trasparenza nei confronti dei suoi clienti e questo è certamente uno degli aspetti che più vengono apprezzati dagli utenti. Un esempio di questo approccio è l’aspetto delle spese extra. Una volta esauriti i Gigabyte previsti dall’offerta la navigazione viene bloccata per evitare ulteriori costi. La possibilità di accedere ad Internet viene ripristinata allo stesso prezzo facendo ripartire l’offerta e aprendo un nuovo ciclo mensile.

inoltre include nelle sue offerte tutte i servizi di base più richiesti dagli utenti come la segreteria telefonica e la navigazione Hotspot, ovvero la modalità che consente di condividere la propria connessione con un altro dispositivo. Il provider poi blocca di default tutti i servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie ed SMS bancari in modo da evitare il rischio di attivarli involontariamente. Lo stesso vale anche per i numeri a pagamento come 199 e 899. L’utente in questo caso ha comunque la possibilità di riattivarli in ogni momento dall’app di ho. Il blocco non riguarda però altre numerazioni speciali come quelle utilizzate dai call center o quelle che si utilizzano per partecipare a trasmissioni televisive.

ho. è stata tra le prime a rigettare la tanto osteggiata tariffazione a 28 giorni, che ha portato a conseguenza piuttosto gravi ai principali operatori italiani. Le offerte del MVNO si rinnovano sempre le stesso giorno, in modo da avere la certezza di sapere quando viene scalato il credito.

Infine, il gestore low cost non pone alcun tipo di vincolo ai propri clienti, che possono deciderlo di lasciarlo in ogni momento senza spese extra o penali. ho. non chiede nemmeno di fornire la carta di credito o l’IBAN per rinnovare l’offerta e di scegliere la modalità di pagamento che l’utente preferisce.

ho. è anche molto attento a fornire tutta l’assistenza e il supporto necessario in caso di problemi con la linea o dubbi dal lato amministrativo. Per questo servizio è possibile scegliere tra diverse modalità per poter contattare un tecnico specializzato: chiamando il numero gratuito dedicato 19.21.21 dal proprio telefono o il numero verde 800.688.788 da un altro telefono, dall’app ufficiale di ho. o attraverso la ho.fficina. Quest’ultima è una piattaforma in cui trovare guide realizzate da operatori esperti e confrontare la propria esperienza con quelli di altri clienti del provider. L’app per iOS e Android consente anche di gestire altri aspetti del piano telefonico come i minuti, SMS e Gigabyte consumati, le offerte attive sulla linea, ricarica online e molto altro ancora.

Perché scegliere ho. mobile

ho. Mobile oggi dispone di un’offerta particolarmente variegata e in grado di competere ad armi pari con Iliad in termini di convenienza. L’operatore ha previsto un bundle voce e Internet identico per tutte le sue tariffe. La differenza sta nel prezzo, che dipende dal gestore telefonico di provenienza. Chi attiva un’offerta del MVNO ha: minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico per navigare in Internet e accedere alle proprie app preferite in mobilità.

La tariffa più economica è particolarmente conveniente per chi arriva Iliad in quanto offre gli stessi servizi di Giga 50 ma ad un costo inferiore (5,99 euro al mese contro 7,99 euro). L’offerta mediana è riservata ai clienti di Kena Mobile e Daily Telecom. Chi arriva da Vodafone, Tim, Wind e Tre deve accontentarsi della tariffa più costosa, che comunque è in media più conveniente rispetto alle proposte di questi operatori. Gli utenti Vodafone sono quelli meno privilegiati in quanto i costi di attivazione sono più alti come per gli altri. Il motivo è molto semplice: il provider britannico non ha nessuna intenzione di incentivare i suoi clienti a passare alla sua offerta low cost.

sfruttando la rete di Vodafone arriva a coprire il 99% della popolazione italiana e il 98% con la tecnologia 4G Basic, che consente una velocità fino a 30 Megabit al secondo in download e upload. Questo significa che chi arriva da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad deve accontentarsi di navigare ad una velocità inferiore a quella a cui sono attualmente abituati.

Infine, ho. come molti altri MVNO non dispone di offerte telefono incluso al contrario dei grandi operatori del settore. Solo Iliad fa eccezione e ha listino offre i più recenti modelli di smartphone Apple come iPhone 11 e iPhone 11 Plus.

L’offerta di ho. Mobile di ottobre

1. ho. 5,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 6 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Tale tariffe è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Digitel

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

2. ho. 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Kena Mobile e Daily Telecom. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 9 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

3. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Tale tariffe è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

Attiva ho. 12,99

Acquistare una SIM di ho. richiede meno di 2 minuti. Si può scegliere di comprarla online e riceverla gratuitamente direttamente nella buca delle lettere (quindi non c’è bisogno di fissare un appuntamento con il corriere). Il pagamento viene effettuato tramite carta di credito o di debito dei circuiti Visa, Mastecard, Postepay e Paypal. L’attivazione invece avviene direttamente dall’app di ho. con una videochiamata guidata con un operatore.

Una seconda modalità prevede di prenotare la SIM online inserendo i propri dati e documenti e scegliere l’edicola più vicina in cui effettuare il ritiro di persona. Si può scegliere di pagare direttamente in loco come si preferisce e l’attivazione si completerà automaticamente in pochi minuti. L’operatore dispone di oltre 3.000 punti vendita in tutta Italia.

