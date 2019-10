Recensioni Iberdrola luce e gas: come valutare la nuova offerta con 50% di sconto

Iberdrola è un’azienda spagnola che si è fatta spazio fra i vari gestori che operano per la fornitura di energia elettrica e gas da quando in Italia è stato introdotto il libero mercato . Per scegliere un nuovo fornitore, oltre che la convenienza dell’offerta, è sempre bene chiedere in giro il parere delle altre persone che l’hanno già provata, che potranno fornire dettagli aggiuntivi sulle promozioni che hanno attivato e qualche opinione, positiva o negativa, sull’esperienza vissuta. Ecco qualche recensione da parte degli utenti che hanno scelto Iberdrola .

Iberdrola è un’azienda spagnola, nata nel 1992, dalla fusione di altre due aziende, dalla cui unione ha preso anche il nome. La sua espansione negli anni è stata notevole, portandola a diventare una delle principali aziende a livello mondiale impegnate nella produzione di energia eolica, oltre che il principale produttore di energia nucleare in Spagna. In Italia, Iberdrola si occupa della vendita diretta di energia elettrica e di gas naturale: in un solo anno di attività nel nostro Paese ha già raggiunto un bacino di utenza piuttosto ampio, sia per le forniture domestiche residenziali sia per quelle destinate alle aziende.

Le tariffe proposte da Iberdrola sulla componente luce e sulla componente gas sono molto vantaggiose: sono pensate sia per i consumi medi di una famiglia, sia per quelli di un’azienda, anche di dimensioni notevoli. Scegliere di passare a Iberdrola è davvero molto semplice: basta effettuare una voltura per cambiare l’intestatario di una fornitura di energia, oppure un subentro, con il quale si può riattivare una fornitura che era stata precedentemente disattivata.

Uno dei punti di forza della proposta commerciale di Iberdrola è costituito dalle offerte dual fuel, attraverso le quali è possibile attivare in contemporanea sia la fornitura dell’energia elettrica sia quella del gas naturale, ottenendo in genere alcuni vantaggi esclusivi e risparmio in termini economici e di tempo, poiché si sottoscriverà un unico contratto e si avrà una sola bolletta. Quali sono le offerte più interessanti disponibili attualmente sul mercato da parte di questo fornitore? Quali sono le opinioni su Iberdrola da parte dei consumatori? Ecco qualche risposta per orientarsi al meglio nella scelta di una soluzione tariffa con questo colosso dell’energia green.

Scopri le offerte luce di Iberdrola

Iberdrola: le migliori offerte luce e tariffe energia elettrica

In questo momento tutti i clienti che fanno ancora parte del Mercato Tutelato spendono per la luce circa 630 euro all’anno, in base alle condizioni economiche aggiornate su base trimestrale dall’ARERA. Analizzando le tre offerte attualmente disponibili sulla componente luce da parte di Iberdrola è evidente un risparmio sul prezzo annuale della fornitura che dovrebbe essere preso in considerazione.

Andando più nel dettaglio, le tariffe proposte sulla luce da Iberdrola sono:

EcoTua Web Giorno&Notte , con tariffa monoraria a prezzo bloccato;

, con tariffa monoraria a prezzo bloccato; EcoTua Web Notte&Weekend , anch’essa con tariffa monoraria e prezzo fisso;

, anch’essa con tariffa monoraria e prezzo fisso; EcoTua Web Giorno, con tariffa monoraria e prezzo fisso.

Nonostante le offerte siano simili, come suggerisce la loro denominazione, ci sono delle differenze sulla base dell’utilizzo che si fa dell’energia elettrica.

EcoTua Web Giorno&Notte ha un prezzo mensile di circa 48 euro e uno annuale di poco più di 577 euro. Come si può notare, rispetto alla Maggior Tutela, permette di risparmiare più di 52 euro l’anno. Si tratta di una promozione con un prezzo dell’energia di 0.06500 €/kWh che è stata pensata per tutti coloro i quali vivono la casa giorno e notte. La promozione prevede una tariffa bloccata per un anno, uno sconto di benvenuto del 50% sul costo della luce per i primi 3 mesi e un ulteriore sconto del 20% sul prezzo dell’energia.

La tariffa EcoTua Web Notte&Weekend è disponibile, invece, al prezzo di 48,33 euro e, con una spesa annuale di quasi 580 euro garantisce un risparmio sull’anno di 50 euro circa. Questa tipologia di promozione è riservata principalmente a chi vive la casa di notte e nei weekend, come è intuibile dal nome stesso, e ha un prezzo fisso dell’energia di 0.06500 €/kWh, bloccato per un anno intero. Regala uno sconto di benvenuto del 50% per i primi tre mesi a chi decide di attivarla e una riduzione aggiuntiva del 30% a chi la utilizza nella fascia oraria dedicata alla promozione, ovvero la notte e il weekend.

Per concludere con le attuali offerte di Iberdrola sulla componente luce, esiste anche una terza tariffa, EcoTua Web Giorno, che ha un prezzo vantaggioso per chi vive la casa dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 19:00. L’offerta prevede lo stesso sconto del 50% valido anche per le altre due, e un extra sconto del 30% per l’utilizzo dell’energia elettrica nella fascia oraria indicata dalla promozione. Il prezzo previsto è di 49 euro circa, il risparmio totale su un anno di quasi 42 euro, e il prezzo totale da pagare di poco più di 588 euro.

Tariffa Iberdrola sulla componente gas

Attualmente è presente una sola offerta sulla fornitura di gas naturale da parte di Iberdrola, che si chiama EcoClick Casa Gas. Il prezzo del gas per questa soluzione tariffaria è di 0,2300 €/smc, il costo mensile di 86 euro circa, per una spesa totale sull’anno di 1032,37 euro. Il vantaggio di questa proposta è che il prezzo è bloccato per un anno intero e che è possibile pagare tramite RID.

Recensioni Iberdrola luce e gas: cosa sapere

Iberdrola è un’azienda che punta moltissimo sui fattori della flessibilità e della convenienza. Tra le varie opinioni Iberdrola fornite dai clienti che l’hanno scelta, c’è stato un grande apprezzamento per la possibilità di poter valutare sia le soluzioni monorarie sia quelle multi-orarie, che cambiano in base al momento della giornata in cui si utilizza l’energia: la flessibilità di questo fornitore consiste proprio nel fatto che, a seconda del proprio profilo di consumo, l’utente può scegliere la tariffa più adatta alle sue esigenze al fine di massimizzare il risparmio in bolletta.

Le offerte di Iberdrola, sia per la componente luce sia per quella gas, sono caratterizzate da un prezzo fisso della materia prima. I clienti che la attivano, che pagheranno un 50% in meno per i primi tre mesi, hanno inoltre la possibilità, al termine del periodo promozionale, di scegliere se restare con l’azienda, che comunicherà il nuovo prezzo dell’energia con netto anticipo rispetto alla fine della prima promozione, oppure se optare per un nuovo operatore.

In genere, il passaparola e i pareri di altri utenti costituiscono un buon indicatore per valutare le caratteristiche di un prodotto e/o servizio. Nel caso di una fornitura di energia, la soddisfazione di un consumatore può essere data da fattori quali l’assistenza clienti, i tempi di attivazione, il rapporto qualità/prezzo, la chiarezza della bolletta, spesso uno degli elementi che comporta le maggiori difficoltà di comprensione per i clienti, i benefici aggiuntivi, che a volte possono costituire il vero punto di forza.

Riportiamo di seguito alcune recensioni positive rilasciate dai clienti che hanno scelto Iberdrola nell’ultimo anno fra i vari fornitori presenti nel mercato libero dell’energia:

“Assieme ad altre 3 famiglie abbiamo fatto il contratto con Iberdrola nel 2018 – siamo tutti soddisfatti – come da contratto tra un mese il prezzo sarà cambiato arrivando a 7 €cent a KWH cioè circa 30% meno di molti concorrenti. La fatturazione è regolare ogni 2 mesi – con evidenziato il costo globale della fattura che non supera i 21 cent a KWh IVA compresa”.

“Ottima sotto tutti i punti di vista. Bolletta impeccabile, lineare e chiara, veramente contento.”

Per tutti i clienti che stanno cercando di evitare il rischio di aumenti tariffari in bolletta, esiste anche la presenza di soluzioni a un prezzo bloccato di 24 mesi, che aumenteranno il periodo di tempo in cui si usufruisce di un’offerta energetica particolarmente vantaggiosa. Tra i benefici addizionali proposti da Iberdrola ci sono le cosiddette opzioni TuttoFare, attraverso le quali si possono richiedere alcuni servizi extra, come per esempio l’intervento di un tecnico che gratuitamente può monitorare e ottimizzare l’impianto della propria abitazione. In più, sono disponibili: