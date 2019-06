Passa a ho. Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di giugno 2019

ho. oggi propone solo tre offerte di telefonia mobile che sono identiche in termini di servizi e in linea con le offerte degli altri MVNO (Mobile Virtual Network Operator) low cost suoi concorrenti, ovvero Iliad e Kena Mobile. Le tariffe prevedono minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico per navigare tra i siti web o accedere ad app e servizi online in mobilità. La differenza sta nel prezzo, che varia a seconda del gestore di provenienza. L’offerta più economica è riservata a coloro che arrivano da Iliad, Kena Mobile, Fastweb e altri MVNO minori. La tariffa intermedia può essere sottoscritta solo da chi lascia gli operatori low cost di Vodafone e Tim. L’ultima e più costosa proposta è aperta anche a coloro che arrivano dai colossi del settore mobile come Vodafone, Tim, Wind e Tre.

C’è però un aspetto importante da considerare. I clienti dell’operatore britannico dovrebbero riflettere bene prima di sottoscrivere ho. 12,99. Il nodo della questione è nel costo di attivazione, decisamente più alto rispetto a quello previsto per chi arriva da altri provider. Vodafone ha predisposto l’offerta in questo modo per non perdere i propri clienti che potrebbero essere attratti dai prezzi bassi del suo brand più economico. Una spesa per l’attivazione più alta funziona quindi da disincentivo.

ho. dispone poi di una sua app per gestire ogni aspetto della propria linea. Il software è disponibile gratuitamente per smartphone Android e iPhone e consente di monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte in ogni momento tramite gli appositi contatori, ricaricare il credito, visualizzare la scadenza del rinnovo e l’eventuale di offerte e promozioni associate al piano.

Le SIM dell’operatore low cost possono essere acquistate online dal sito ufficiale e riceverle poi comodamente nella cassetta della posta senza la necessità di prendere appuntamento con il corriere. Il servizio di consegna è del tutto gratuito mentre l’attivazione avviene tramite videochiamata guidata da un operatore dall’app. In alternativa, è possibile prenotare la SIM online per ritirarla e pagarla nel modo che si preferisce nella propria edicola di fiducia.

Perché conviene passare a ho. Mobile

I motivi per cui passare a ho. Mobile potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata sono molteplici e non si tratta solamente di una questione di costi, che rispetto alla media del settore sono decisamente esigui. Innanzitutto gli utenti del operatore low cost possono chiamare e navigare sfruttando l’efficiente e capillare rete di Vodafone, in grado di rivaleggiare con Tim in termini di copertura. ho. infatti in quanto full MVNO utilizza l’infrastruttura della casa madre per erogare i suoi servizi di telefonia ma ha la possibilità di attivare le SIM e gestisce in autonomia la fatturazione, l’assistenza al cliente, le attività di marketing e vendite. L’azienda afferma di disporre di una copertura del 99% della popolazione italiana, di cui il 98% in 4G basic. Questa è forse l’unica pecca di ho. I suoi utenti infatti possono navigare ad un massimo di 30 Mbps in download e upload. Ciò ha un effetto negativo, anche se abbastanza trascurabile, sull’esperienza di utilizzo dello smartphone per attività come lo streaming video e il mobile gaming rispetto ad altri operatori.

ho. è particolarmente attenta alla trasparenza e per questo ha impostato la sua filosofia aziendale in modo da evitare spese inutili per il cliente. Quando quest’ultimo esaurisce i Gigabyte previsti dal suo piano, l’azienda blocca la navigazione per evitare di fargli spendere anche solo un centesimo in più. La possibilità di connettersi alla Rete viene ripristinata in ogni momento alla stessa tariffazione facendo ripartire l’offerta e iniziando un nuovo ciclo mensile. L’utente sa esattamente quando e quanto dovrà pagare in quanto la promozione si rinnova sempre lo stesso giorno.

Il MVNO è contrario a qualsiasi costo extra o vincolo. Per questo tutti i servizi di base più richiesti sono già inclusi nelle sue offerte. Tra questi figurano:

SMS ho. Chiamato

42121 per credito residuo

Avviso di chiamata

Hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

Inoltre, l’azienda per rinnovare la propria offerta non pone il vincolo di fornire il numero della carta di credito o IBAN. L’utente ha la massima libertà di scelta per quanto riguarda la ricarica del credito, che può essere eseguita dal sito e dall’app, ma soprattutto può rescindere dal contratto in ogni momento senza alcun costo o penale.

I clienti di ho. possono stare tranquilli anche quando si trovano all’estero per vacanza o lavoro in quanto possono utilizzare in Europa i minuti e gli SMS previsti dal piano che hanno sottoscritto senza alcun costo aggiuntivo. Per quanto riguarda la navigazione web, invece, i Gigabyte a disposizione dipendono dall’offerta:

2,6 GB inclusi con ho. 6,99

inclusi con 3,3 GB inclusi con ho. 8,99

inclusi con 4,8 GB inclusi con ho. 12,99

Terminato il traffico dati si potrà continuare a navigare al prezzo di 45 cent per Megabyte.

ho. blocca in automatico tutti quei servizi che prosciugano il credito dell’utente, che spesso li attiva involontariamente e a sua insaputa. Si tratta dei cosiddetti servizi a valore aggiunto come oroscopi, suonerie, SMS bancari. Lo stesso vale anche per le chiamate a numeri a pagamento 199 e 899. Si ha comunque sempre la possibilità di disattivare il blocco in ogni momento. Altre numerazioni speciali, come quelle utilizzate dai call center o per gli SMS per partecipare a concorsi o trasmissioni televisive, non sono incluse nell’offerta e sono a pagamento.

Coloro che necessitano di assistenza tecnica o amministrativa possono trovarla parlando con un operatore chiamando il gratuito 192121 sempre attivo o accedendo alla community ho.fficina. All’interno di questo spazio è possibile ricevere una risposta precisa, rapida e puntuale ai propri dubbi e confrontarsi con gli altri utenti. I membri più attivi possono salire di livello ottenendo maggiore visibilità.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle tariffe di ho. per chi arriva da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad e le modalità con cui sottoscriverle:

1. ho. 6,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese invece di 12,99 euro. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 7 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Questa particolare promozione è disponibile solo per gli utenti che arrivano da:

Coop Voce

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

Digitel

ERG Mobile

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Iliad

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Plintron

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

La portabilità del numero deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il costo della promozione salirà a 12,99 euro al momento del secondo rinnovo.

2. ho. 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese invece di 12,99 euro. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 9 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

L’offerta è dedicata a chi arriva da:

Iliad

Kena Mobile

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

La portabilità del numero deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il costo della promozione salirà a 12,99 euro al momento del secondo rinnovo.

3. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Tale tariffe è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

