Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promo di Giugno 2019

Non è mai facile orientarsi tra le diverse offerte che gli operatori di telefonia fissa e mobile propongono ai clienti. Se state valutando di passare a Vodafone ecco quali sono a giugno le promo per i nuovi utenti

Vodafone ha annunciato proprio nei primi giorni di giugno l’accensione delle antenne 5 G a Bologna, Milano, Napoli, Roma e Torino. La Giganetwork promette agli utenti una navigazione fino a 10 GB/s. Un primato che l’azienda potrà sfruttare nella guerra senza quartiere in cui gli operatori di telefonia fissa e mobile si sono lanciati.

Nel mese di giugno Vodafone propone diverse soluzioni per i nuovi clienti, le abbiamo suddivise tra:

Telefonia mobile

Offerte fibra e adsl

Per tablet e chiavette

Offerte miste adsl e mobile

Usando il comparatore di SosTariffe.it potrete decidere se vi interessano solo quelle da mobile e quali parametri sono più importanti per voi (tutto incluso, più GB per internet o chiamate illimitate) o se cercate dei pacchetti misti che includano la connessione domestica o la linea fissa o i servizi di abbonamento alle tv in streaming.

Le promo per i nuovi clienti

Iniziamo con quelle riservate agli utenti che scelgono Vodafone sul cellulare e cercano i pacchetti con chiamate illimitate.

Scopri le migliori tariffe Vodafone per il mobile »

Red Unlimited Smart a 18.99 €

Questa offerta include nel prezzo 20 GB con la rete 4.5 G (e presto nelle cinque città della lista si passerà al 5G), minuti e sms illimitati in Italia e per quanto riguarda il traffico voce le chiamate saranno gratuite anche in Europa.

Inoltre i Giga per usare le chat, per cercare le vostre mappe, per stare sui social e ascoltare musica saranno compresi e non saranno scalati dai 20 GB dell’offerta.

La tariffa è in promozione per i nuovi clienti a 18.99 €, anziché 24.99€, ma solo se si sceglie di addebitare i costi su carta di credito o c/c.

Red Unlimited Ultra a 24.99 €

In questo caso i Giga per Internet salgono a 30 GB in rete 4.5 G (o 5 G dove attiva).

Minuti e sms in Italia ed Europa sono inclusi e in questo piano sono previsti anche 1000 minuti voce anche in paesi extra Ue, insieme ad 1 GB di Internet e 200 minuti in roaming.

L’offerta per gli utenti è scontata di 10 €, a 24.99€ anziché 34.99€ se si sceglie di pagare con addebito su conto o carta.

Red Unlimited Black a 39.99€

Il prezzo fuori promo di questa tariffa sarebbe 59.99€, ma anche in questo caso se scegliete di pagare con addebito su conto o carta di credito il prezzo è più basso. Sono inclusi nell’offerta:

Internet illimitato in linea 4.5 G,

minuti e sms illimitati in Italia ed Europa

1000 minuti verso extra UE e 5 GB + 500 minuti da sfruttare in roaming

La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 575 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro.

Unlimited X4 Pro a 14.99€

C’è poi Unlimited X4 Pro a 14.99€ che vi garantisce Giga illimitati sulle app che preferite, 10 GB di internet e chiamate illimitate. Si ha compreso nel pacchetto anche 1GB di riserva per continuare a navigare quando terminano i Giga inclusi e Smart Passport+ per i viaggi all’estero.

Questa in particolare è un’offerta solo per i nuovi clienti, ha un costo di attivazione di 29 € adesso in promozione a 3 €. La tariffa Unlimited X4 in genere è di 19.99€ al mese.

Shake it easy a 14.99€

Riservata agli Under 30 c’è Shake it easy a 14.99€. Nel pacchetto sono compresi:

30 GB per navigare (diventano 60 GB per chi paga con carta di credito o addebito su conto)

per navigare (diventano 60 GB per chi paga con carta di credito o addebito su conto) Minuti e sms illimitati

Giga illimitati su app

Con tutte le offerte Vodafone descritte è incluso un 1GB extra per continuare a navigare anche quando si sono finiti i Giga in promozione e l’opzione Smart Passport+ per chi viaggia all’estero.

Offerte ADSL E fibra a casa

Se invece che per la linea mobile state pensando ad un cambio operatore per Internet fisso, ecco la soluzione offerta da Vodafone per i nuovi utenti.

Confronta le promo Vodafone ADSL e fibra »

Internet Unlimited a 27.90€

Questa soluzione in genere costa 33.90 € al mese per chi non sceglie come metodi di pagamento il conto corrente o la carta di credito. Con Unlimited e se vivete in una delle 69 città italiane in cui è disponibile potrete anche attivare la navigazione in FTTH con velocità massima fino a 1 Gigabit. Inclusa nell’offerta c’è anche una sim per il traffico dati con 30 GB per navigare in rete 4.5 G.

Nei servizi extra compresi nel prezzo c’è Vodafone Ready con Vodafone station:

modem con 5 antenne in dotazione

4 porte Gigabit Ethernet per connettere ad alta velocità i dispositivi via cavo

2 porte USB

2 porte telefono

Attivare questa promozione comporta un contributo di 24 €, che può essere pagato 1 € al mese per 24 mesi. Le chiamate saranno conteggiate a consumo, ma con 5 € in più al mese vengono incluso il traffico voce nel pacchetto. Per chi procede all’ordine online è incluso un abbonamento annuale a Play Station Plus.

Da notare che l’offerta Internet Unlimited senza Vodafone Ready è disponibile a 26,90€ al mese.

Internet a casa e cellulare

E veniamo a chi invece è tentato di passare a questo operatore ma cerca una soluzione Internet a casa + mobile

Vodafone ONE Pro a 37.90 €

La promozione offre la linea di casa fino ad 1 Gigabit/s in ADSL, Misto Fibra Rame o Fibra FTTH, chiamate a consumo verso fissi e mobili (0.19 € di scatto alla risposta e 0.19€/al minuto) e una sim Vodafone con un piano Vodafone Unlimited X4 Pro attivo.

L’offerta è soggetta ad un vincolo contrattuale di 1 anno.

Se si vuole abbinare all’attivazione della promozione anche Vodafone Ready si devono aggiungere:

6 € al mese per 12 mesi + 216€ di contributo iniziale in prima fattura;

6 € al mese per 24 mesi + 144€ di contributo in prima fattura.

Sulla sim Unlimited sono inclusi Giga illimitati per usare le app per ascoltare musica o chattare, 25 GB per navigare e minuti illimitati.

Il costo di disattivazione è 28 € in caso di passaggio sia che si cambi operatore sia che di disdica per cessazione della linea fissa. Se al momento della sottoscrizione avete optato per l’inclusione delle Vodafone Ready dovrete pagare le eventuali rate residue e anche il costo di attivazione ancora non versato.

Internet + tv

Se oltre alla connessione ADSL o fibra state cercando qualche soluzione che includa anche un abbonamento alla Pay tv o ai servizi streaming, ecco l’offerta per i nuovi clienti Vodafone.

Vodafone Tv da 34.90 €

Il contributo di attivazione per questa soluzione è di 24 €, ma è incluso nel prezzo se si attiva online. Come per chi acquista la Vodafone tv sul sito web è inclusa una sim dati con 30 GB al mese per navigare da tablet e chiavette in 4.5G.

Il solo pacchetto Vodafone Tv comprende:

14 film CHILI inclusi

6 mesi di Infinity inclusi

diverse soluzione (comprese tra i 10 € e i 20 € al mese) per i pacchetti Sport, Now Tv o per la combo delle due.

La soluzione Internet fisso abbinata a questa promozione è Unlimited fibra o ADSL (27.90€)

Telefono: Tutto Facile Fisso

Se invece non siete interessati alla Giganetwork alla fibra o ad vedere i film in streaming sul vostro televisore e state piuttosto cercando una promozione per la linea fissa di casa c’è Tutto Facile Fisso a 18.90€ al mese.

Si pagano 3€ al mese per 24 mesi per attivare il servizio e un contributo di 25 € sulla prima bolletta. La promozione include chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, e il telefono vodafone classi. Anche assistenza e segreteria telefonica sono comprese nel canone.

Città in cui è disponibile la FTTH di Vodafone

Visto che quasi tutte le offerte illustrate in questo articolo vi danno la possibilità di scegliere tra le diverse tecnologie al momento disponibili per connettersi (dall’ADSL alla fibra ottica di ultima generazione) è bene ricordare che la FTTH (Fiber to the Home), quella più veloce, non è ancora disponibile dovunque. Se siete interessati proprio ai servizi di fibra ottica FTTH, ecco quali sono le città in cui Vodafone garantisce la copertura in fibra con la possibilità di navigare a casa fino a 1 Gigabit al secondo o fino a 100 Megabit al secondo. La tecnologia Fiber to the Home è attivabile: