Offerte TIM nuovi clienti: le migliori promo di giugno 2019

State valutando di cambiare operatore, ecco quali sono le tariffe più convenienti per chi decide di tornare o di passare a TIM. Ci sono anche promozioni riservate ai giovanissimi e agli utenti over 60

Il lancio della rete 5G si sta realizzando, dopo l’annuncio di Vodafone di ieri, e non mancano polemiche e raccomandazioni da parte degli Organi di vigilanza sulla nuova rete. In maggio si sono susseguite alcune notizie che avevano allarmato l’Agcom, il garante che si preoccupa anche del controllo sulla parità di accesso alla rete di TIM. Rientrato quell’allarme negli ultimi giorni il primo operatore di telecomunicazioni italiano sta affrontando il nodo legato alla linea 5G e ai consumi energetici.

Le aspettative sulla nuova rete sono altissime da parte degli utenti che sembrano ripagare la compagnia con il numero di abbonamento e sim vendute. Gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio sulle telecomunicazioni infatti vedono TIM in testa sia tra gli operatori fissi che mobili. Ma nel campo del mobile deve fare i conti con le nuove compagnie che hanno abbattuto le tariffe e hanno rivoluzionato il traffico web da cellulari, come Iliad.

La compagnia è quindi scesa in campo con una serie di promozioni per convincere nuovi utenti a passare o a tornare a TIM. Per aiutarvi ad orientarvi tra le numerose offerte, abbiamo usato il comparatore di SosTariffe.it per analizzare tariffa per tariffa ed evidenziare le diverse possibilità che vi troverete davanti.

Ecco quali sono stati i risultati e quali sono le caratteristiche delle offerte di giugno che TIM riserva ai nuovi clienti.

1. TIM Junior a 7 € al mese

L’età media in cui i bambini ricevono il loro primo telefono cellulare si è notevolmente abbassata. Già a 9 anni i genitori regalano ai propri figli i primi telefonini. E per questi piccoli nuovi utenti che TIM ha pensato l’offerta Junior.

TIM Junior prevede un blocco dei contenuti indesiderati, il Parental control TIM Protect, con cui si può impostare la navigazione sicura e la gestione delle App.

Nell’offerta sono incluse le chiamate illimitate vero un numero TIM preferito, e si possono usare le app di messaggistica senza dover utilizzare Giga extra. La promozione comprende 1 GB di Internet, 100 minuti verso tutti e 100 sms. Il prezzo dell’offerta è di 7 € al mese, oppure di 6 € se si sceglie di attivare il rinnovo con TIM Pay o con carta di credito.

2. TIM Senza Limiti Gold a 25 €

Per chi invece sta pensando di cambiare operatore e sta valutando le offerte di TIM questa promozione voce e internet è tra le più convenienti del momento. Per chi la attiva on line un mese è gratuito.

Con Senza Limiti Gold l’utente ha 18 GB per navigare, minuti illimitati per le sue telefonate, e può chattare e usare i social senza spendere Giga. La navigazione su Chat, Social e Musica senza limiti è consentita solo sul territorio italiano.

Come per TIM Junior se si scelgono i rinnovi tramite conto corrente, TIM Pay o carte di credito si ha uno sconto di 7 € al mese sul canone, che scende quindi a 18 €.

Questa offerta prevede inoltre un Giga di scorta ad una tariffazione speciale (1.90€ ogni 200 MB) che si attiverà al superamento dei GB disponibili e in assenza di altre opzioni dati. Questa opzione può essere disattivata in ogni momento e gratuitamente.

Se attivate TIM Senza Limiti Gold si attiva in automatico e in contemporanea, senza ulteriori costi di attivazione, TIM in Viaggio Full. Quest’ultima è l’offerta di TIM per parlare, inviare messaggi e navigare da smartphone, tablet e portatile dall’estero. È un servizio per cui trovate i costi tariffari e le istruzioni per l’eventuale disattivazione sul sito di TIM

3. TIM Senza Limiti Platinum a 49/59 €

Anche questa tariffa come quella appena descritta dà all’utente che la seleziona la possibilità di avere minuti illimitati verso tutti, GB illimitati, e la possibilità di usare chat, social e di ascoltare la musica in streaming sul proprio telefono cellulare senza consumare i GB. Il prezzo di questa offerta è decisamente più alto di quello dell’opzione Gold ed è infatti di 59 € (per chi rinnova sul credito telefonico).

Tra i servizi aggiuntivi inclusi nella tariffa:

60 minuti di chiamate verso Europa, Usa e tanti altri Paesi

Se si sceglie il rinnovo con TIM Pay, carta di credito o conto corrente, un buono sconto da 10€ ogni mese sul prezzo

Il servizio di navigazione è offerto fino a 50 GB al mese al massimo della sua potenzialità, oltre i quali la velocità di navigazione sarà ridotta a un massimo di 32 kbps e continuerai a navigare senza pagare costi aggiuntivi.

L’ascolto della musica e la navigazione sulle chat senza consumare i Giga della tua offerta sono consentiti solo sul territorio italiano

Non sono inclusi i videoclip musicali (YouTube, Vevo, Vimeo), i download, l’acquisto dei brani musicali e la navigazione delle pagina web per accedere allo streaming.

La lista completa dei paesi in cui sarà possibile approfittare dei 60 minuti mensili verso fissi e mobili è la seguente: Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, India, Irlanda, Israele, Kenya, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao, Malta, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela.

4. Per gli under 30 c’è TIM Young Senza Limiti Top Edition a 14.99 €

Questa offerta, attivabile da utenti con meno di 30 anni, dà diritto ogni mese a 60 GB (che sono solo 30 GB per chi rinnova con addebito su credito residuo), la solita opportunità di non consumare GB per usare social e servizi chat, minuti e sms illimitati.

Fino al 30 settembre con l’attivazione della tariffa Young TIM offre anche l’abbonamento a TIM Music Platinum incluso.

5. TIM 60+ Senza Limiti a 13€

C’è una promozione dedicata anche ai clienti Over: è TIM 60 +. La tariffa pensata per i consumatori più anziani riserva una particolare attenzione alle opzioni voce e assistenza. I clienti che scelgono questa soluzione infatti hanno minuti illimitati, solo 4 GB per navigare, ma posso chattare senza attingere ai GB della promozione, ma soprattutto il Doctor TIM Mobile, un tecnico esperto sempre a vostra disposizione on line o al numero verde che vi aiuta a risolvere i problemi tecnici.

La tariffa 60 + come le altre prevede degli sconti sul costo per chi sceglie le opzioni di rinnovo su conto corrente o carta di credito, anche se in questo caso si tratta solo di 1 € in meno al mese. Poi per chi passa a TIM e mantiene il suo numero il costo di attivazione sarà di 3€, mentre per i clienti dell’operatore il prezzo per attivare l’offerta è di 19€.

6. TIM Base New

Infine, c’è la tariffa base di TIM, Base New, valida sia in Italia che nella cerchia dell’UE.

La tariffa per le chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali è di 0.23 € al minuto, mentre per gli sms è di 0.19 €. Per poter navigare su Internet invece, senza attivare altre opzioni si pagheranno 4 €, ma solo quando si utilizzerà il servizio.

Tra le note a margine dei contratti di ciascuna delle offerte descritte TIM specifica che “Tutte le offerte 4G sono abilitate gratuitamente alla navigazione 4.5G fino a 700 Mbps in download e 130 Mbps in upload fino al 23/06/2019. Dopo tale data l’offerta sarà abilitata alla navigazione 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload”.

Queste in sintesi sono le informazioni su ciascuna tariffa attivabile dai nuovi clienti TIM. Valutate i pro e i contro, se per voi è più importante un numero di Giga illimitati o le chiamate verso tutti. Oppure se avete altri dubbi o richieste specifiche usate il comparatore di SosTariffe.it, inserite i parametri che preferite e in pochi secondi avrete un confronto e un’analisi chiara delle offerte attivabili al momento e che corrispondono a ciò che state cercando.