ho. Mobile dopo la promozione per San Valentino ha lanciato una nuova iniziativa per il periodo di Pasqua associata alle sue offerte di telefonia mobile. Fino alla fine del mese chi passa a ho Mobile riceverà infatti una ricarica omaggio da 5 euro. L’operatore low cost di Vodafone non è nuovo a queste promozioni e si conferma tra i più interessanti sul mercato.

Per confrontare le offerte di ho. Mobile con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per avere tutte le informazioni necessarie per scegliere la promozione più economica in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Passa a ho Mobile: come avere una ricarica omaggio a marzo 2024

Le offerte di ho. Mobile Minuti, SMS e Gigabyte/strong> Costo mensile ho, 5,99 minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps + 5 euro di ricarica omaggio con codice #pasqua5 5,99 €/mese ho, 6,99 (nuovi numeri) minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps + 5 euro di ricarica omaggio con codice #pasqua5 6,99 €/mese ho, 7,99 minuti e SMS illimitati e 180 GB in 4G fino a 30 Mbps + 5 euro di ricarica omaggio con codice #pasqua5 7,99 €/mese ho, 9,99 minuti e SMS illimitati e 230 GB in 4G fino a 30 Mbps + 5 euro di ricarica omaggio con codice #pasqua5 9,99 €/mese

Chi passa a ho Mobile fino al 29/3/24 riceverà inclusa nella sua offerta una ricarica omaggio da 5 euro al primo rinnovo. Per richiederla basterà inserire in fase d’acquisto il codice #pasqua5. Tutte le promozioni dell’operatore low cost sono senza vincoli né costi nascosti. Questo significa che potete recedere in qualsiasi momento senza il pagamento di penali o spese ulteriori per la disattivazione della linea. Il rinnovo avviene lo stesso giorno del mese e Giga inclusi non cambieranno mai data l’assenza di rimodulazioni. La portabilità del numero da un altro operatore è gratuita. Potrete utilizzare il vostro solito contatto sulla nuova SIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Uno dei punti di forza di ho. Mobile è proprio la sua iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati, che vi permette di provare qualsiasi sua offerta per trenta giorni. Scaduto il periodo promozionale, se non siete soddisfatti del piano, potete richiedere online con clic il recesso insieme al rimborso di tutte le spese sostenute. La ricarica omaggio da 5 euro è quindi inclusa nelle seguenti tariffe:

1. ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il canone mensile è di 5,99 euro a cui si deve aggiungere una ricarica da 6 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

2. ho. 6,99 per nuovi numeri

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 7,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il canone mensile è di 6,99 euro a cui si deve aggiungere una ricarica da 7 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. L’offerta è riservata a chi acquista una SIM con un nuovo numero. Grazie al servizio ho. il numero che voglio potete personalizzarlo dall’app ho. nella sezione “La mia offerta” al costo di 4,99 euro. Potete scegliere tra inserire una data, selezionare tra 2 a 4 cifre libere o seguire alcuni suggerimenti.

3. ho. 7,99

minuti e SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 8,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il canone mensile è di 7,99 euro a cui si deve aggiungere una ricarica da 8 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

4. ho. 9,99

minuti e SMS illimitati

230 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 10,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il canone mensile è di 9,99 euro a cui si deve aggiungere una ricarica da 10 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Per chi passa a ho Mobile il contributo per l’attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’operatore vi garantisce una copertura del 98% della popolazione italiana in 4G sulla rete di Vodafone e integra la tecnologia VoLTE, che permette di effettuare chiamate con una qualità audio eccellente anche mentre si naviga su Internet o si utilizzano le app, anche contemporaneamente. Se volete aumentare la velocità di navigazione fino a 60 Mbps in download potete attivare l’opzione ho. Il Turbo al costo di 1,49 euro al mese. La stessa opzione è inclusa anche in ho+ insieme ad altri vantaggi come sconti e promozioni a 1,99 euro al mese.

Passa a ho Mobile: tutti i servizi inclusi nelle offerte a marzo 2024

Tutte le offerte di ho. Mobile includono gratuitamente alcuni servizi di base come Avviso e trasferimento di chiamata, Hotspot per condividere la connessione Internet con altri dispositivi, SMS ho. chiamato e la possibilità di chiamare il numero 42121 per conoscere il credito residuo.

Normalmente l’operatore low cost blocca la navigazione nel momento in cui esaurite il traffico dati incluso nelle offerte per evitarvi spese non necessarie. ho. Mobile però con il servizio Riparti vi permette di aprire un nuovo ciclo mensile del piano in qualsiasi momento allo stesso prezzo di sempre. L’apposito tasto apparirà nell’app ho. o nell’Area Personale sul sito nel momento in cui i Giga stanno per finire e resta disponibile fino a poco prima del rinnovo. Utilizzare Riparti può però modificata la data della scadenza, che potete comunque verificare in qualsiasi momento dall’app ho.

Con l’app ho. potete anche controllare il credito residuo e consumi, acquistare una ricarica online o attivare il sistema di autoricarica, modificare le deviazioni di chiamata o richiedere assistenza. In alternativa per ottenere supporto potete chiamare gratuitamente il Servizio Clienti al 192121 dal proprio numero ho. Sul sito è poi disponibile una sezione dedicata chiamata “Supporto” all’interno del menu. Consultando l’ho.fficina, invece, potete chiedere il parere di un esperto o confrontarvi con altri clienti per risolvere qualsiasi problema dal lato tecnico o amministrativo.

Passa a ho Mobile: come attivare le offerte a marzo 2024

Come acquistare online le offerte di ho. Mobile Procedura SIM consegna gratuita direttamente a casa

ritiro presso una delle edicole convenzionate Mooney Attivazione SPID di secondo livello

video identificazione

Chi passa a ho Mobile può acquistare la sua offerta sul sito dell’operatore low cost cliccando sul tasto “Scopri” associato alla promozione desiderata e poi su “Attiva”. La procedura prevede di inserire alcuni dati personali per la registrazione e scegliere il metodo di pagamento tra carta di credito o debito, PayPal o PostePay.

La SIM vi verrà spedita gratuitamente a casa e consegnata nella cassetta delle lettere entro pochi giorni lavorativi. Non c’è quindi obbligo di firma per il ritiro della SIM. In alternativa potete scegliere di ritirarla in prima persona presso una delle edicole convenzionate con Mooney. In questo caso si può pagare anche in contanti direttamente in loco. Per ritirare la SIM vi servirà il codice inviato dall’operatore via email

Per l’attivazione dell’offerta dovrete poi effettuare la verifica dell’identità o tramite video identificazione o SPID di secondo livello. Nel primo caso si tratta di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento in modo che ho. Mobile possa confermare l’identità dell’intestatario della SIM.

Le altre iniziative di ho. Mobile a marzo 2024

Chi passa a ho Mobile oltre alla promozione per Pasqua può ottenere vantaggi simili anche tramite le tante iniziative dell’operatore. ho. Stickers vi regala un bonus di 5 euro sul credito raccogliendo trenta adesivi rispondendo ad alcuni quiz o attivando servizi come Riparti o autoricarica. Ogni sticker ha un valore da uno a tre punti.

Allo stesso modo con ho. Tanti Amici riceverete un bonus di 5 euro per ogni amico che passa a ho Mobile. Se poi il vostro conoscente arriva da alcuni operatori virtuali selezionati come Iliad, vi verrà accreditato un ulteriore bonus di 5 euro. Raggiunta la soglia di dieci amici si ottiene un superbonus di 50 euro. Scegliendo il profilo ho. Ambassador si vincerà una bonus di 50 euro da spendere su Amazon.it ogni cinque amici che passano a ho. Mobile. Al massimo si può arrivare a un premio di 150 euro per quindici amici che cambiano operatore.

ho. Mobile poi vi sprona all’esercizio fisico per migliorare la vostra salute con l’iniziativa Più passi che Giga e compensa la CO2 prodotta per la consegna delle sue SIM piantando alberi in tutto il mondo con la collaborazione di Treedom.

