Passa a ho Mobile per avere una ricarica omaggio da 5 euro inclusa in tutte le offerte di telefonia mobile a partire da 5,99 euro al mese . Scopri come riceverla e i dettagli sulle tariffe

Chi passa a ho Mobile a febbraio ha un motivo in più per scegliere questo operatore di telefonia mobile. Fino alla fine del mese infatti attivando una delle sue offerte online si riceve una ricarica omaggio. Con ho. Mobile potete attivare un piano con tanti Giga inclusi a partire da 5,99 euro al mese senza vincoli.

Per confrontare le offerte dell’operatore con quelle di altri gestori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete costruito il vostro profilo personale di consumo per trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre reali esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Passa a ho Mobile: come avere una ricarica omaggio a febbraio 2024

Le offerte di ho. Mobile Minuti, SMS e Gigabye Costo mensile ho, 5,99 minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps + 5 euro di ricarica omaggio con codice #VALENTINHO5 5,99 €/mese ho, 6,99 (nuovi numeri) minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps + 5 euro di ricarica omaggio con codice #VALENTINHO5 6,99 €/mese ho, 7,99 minuti e SMS illimitati e 180 GB in 4G fino a 30 Mbps + 5 euro di ricarica omaggio con codice #VALENTINHO5 7,99 €/mese ho, 9,99 minuti e SMS illimitati e 230 GB in 4G fino a 30 Mbps + 5 euro di ricarica omaggio con codice #VALENTINHO5 9,99 €/mese

Chi passa a ho Mobile entro il 29/2/24 riceverà una ricarica omaggio da 5 euro inserendo in fase di acquisto online il codice #VALENTINHO5. Riceverete la ricarica al primo rinnovo. Vi ricordiamo che tutte le offerte dell’operatore low cost sono senza vincoli né costi nascosti. Il rinnovo avviene sempre lo stesso giorno del mese per la massima trasparenza e i Giga inclusi resteranno sempre gli stessi.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete infatti provarle per un mese e, se non soddisfatti, decidere poi di richiedere online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute. La ricarica da 5 euro in regalo è prevista per tutte le seguenti offerte:

1. ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva ho, 5,99 »

2. ho. 6,99 per nuovi numeri

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 7,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. L’offerta è riservata a chi richiede una SIM con un nuovo numero. L’operatore vi permette di personalizzare il vostro numero creando la propri combinazione preferita al costo di 4,99 euro accedendo alla sezione “la mia offerta” dell’app ho.

3. ho. 7,99

minuti e SMS illimitati

180 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 8,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 8 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva ho. 7,99 »

4. ho. 9,99

minuti e SMS illimitati

230 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 10,6 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva ho 9,99 »

Attivazione, SIM e spedizione per tutte le offerte sono gratuite. La copertura in 4G tramite la rete di Vodafone è garantita per il 98% della popolazione italiana. L’integrazione della tecnologia VoLTE permette di chiamare con audio in altissima qualità anche mentre si naviga e si utilizzano le app. Con ho. Il Turbo potete aumentare la velocità della navigazione fino a 60 Mbps in download al costo di 1,49 euro al mese. La stessa opzione è inclusa anche in ho+ insieme ad altri vantaggi come sconti e promozioni a 1,99 euro al mese.

Passa a ho Mobile: tutti i servizi inclusi

In tutte le offerte di ho. Mobile avrete inclusi gratuitamente i seguenti servizi:

Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Numero 42121 per conoscere il credito residuo

SMS ho. chiamato

Avviso di chiamata

Trasferimento di chiamata

ho. Mobile blocca la navigazione quando si finiscono i Giga inclusi nelle sue tariffe per evitare spese superflue. L’operatore però permette con il servizio Riparti di aprire un nuovo ciclo mensile dell’offerte in qualsiasi momento e allo stesso prezzo di sempre per riprendere a navigare. L’apposito tasto compare nell’app ho. e nell’Area Personale sul sito quando si stanno per finire i Giga e resta disponibile fino a poco prima del rinnovo. Utilizzando Riparti, però, si potrebbe modificare la scadenza del piano, che si può sempre verificare dall’app ho.

L’app ho. è disponibile gratuitamente per gli smartphone Android e iPhone e consente di effettuare diverse operazioni sulla linea come: verificare il credito residuo e i consumi, acquistare una ricarica online o attivare l’autoricarica, modificare le deviazioni di chiamata, cambiare numero di telefono, richiedere assistenza e molto altro ancora.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare il Servizio Clienti al 192121. Il servizio è gratuito chiamando dal proprio numero ho. In alternativa potete visitare la sezione Supporto sul sito o consultare la community dell’ho.fficina per chiedere il parere di un esperto o confrontarvi con gli altri clienti dell’operatore sulle vostre difficoltà.

Passa a ho Mobile: come attivare le offerte a febbraio

Come acquistare online le offerte di ho. Mobile Procedura SIM consegna gratuita direttamente a casa

ritiro presso una delle edicole convenzionate Mooney Attivazione SPID di secondo livello

video identificazione

Chi passa a ho Mobile può attivare la sua offerta direttamente sul sito dell’operatore low cost cliccando sul tasto “Scopri” in corrispondenza della promozione desiderata e poi su “Attiva”. Vi verrà richiesto di completare una breve procedura di registrazione inserendo alcuni dati personali. Si può pagare con carta di credito e debito, PayPal o PostePay.

La SIM viene spedita direttamente a casa gratuitamente e imbucata nella cassetta delle lettere entro qualche giorno lavorativo. Non è quindi necessario essere presenti per il ritiro in quanto non è previsto l’obbligo di firma. In alternativa si può scegliere di ritirare la SIM personalmente presso una delle edicole convenzionate con Mooney. In questo caso è disponibile anche il pagamento in contanti presso l’edicola. Per il ritiro dovrete presentare il codice inviato per email dall’operatore.

Per attivare l’offerta potrete scegliere di effettuare la verifica dell’identità tramite video identificazione o autenticandosi con SPID di secondo livello. Nel primo caso dovrete realizzare un breve video in cui mostrano alcuni documenti di riconoscimento in modo che l’operatore possa confermare l’identità dell’intestatario della SIM.

Le altre iniziative di ho. Mobile

Chi passa a ho Mobile ha altre opportunità di ottenere regali e vantaggi. Con ho. Stickers, ad esempio, l’operatore vi regala un bonus di 5 euro sul credito per ogni trenta adesivi raccolti rispondendo ad alcuni quiz o attivando servizi come Riparti e autoricarica. Ogni sticker ha un valore da uno a tre punti.

ho. Tanti Amici invece consente di ricevere un bonus di 5 euro per ogni amico che passa a ho Mobile. Se poi chi cambia operatore richiede la portabilità da alcuni MVNO selezionati come Iliad si riceve un ulteriore bonus di 5 euro. Raggiunta la soglia di 10 amici si vince un superbonus di 50 euro. Con il profilo ho. Ambassador avrete anche un bonus di 50 euro per i vostri acquisti su Amazon.it ogni cinque amici che passano a ho. Mobile. La soglia massima di quindici amici per un premio di 150 euro.

Con Più passi che Giga l’operatore vi incentiva a muovervi di più con la promessa di ricchi premi. ho. Mobile poi in base ai Giga consumati dai suoi clienti pianta alberi in Italia, Africa e Centro America con il supporto di Treedom per compensare la CO2 prodotta con la spedizione delle sue SIM.

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SMART Reward 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente RC Auto obbligatoria per veicoli fermi: le ultime sulla normativa notizia successiva »