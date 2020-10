Offerte WINDTRE per già clienti WIND: le promozioni di ottobre 2020

Il marchio WINDTRE ha sostituito, ad inizio 2020, i marchi Wind e Tre completando, di fatto, il processo di fusione avviato già da alcuni anni dalle aziende che gestivano i rispettivi brand. Oggi WINDTRE è un punto di riferimento del mercato di telefonia fissa e mobile in Italia. Ecco quali sono le migliori offerte WINDTRE per i già clienti Wind ad ottobre 2020 e quali soluzioni attivare per risparmiare.

Le offerte WINDTRE includono svariate soluzioni davvero molto interessanti, sia per i nuovi clienti che per i già clienti. In base alle proprie esigenze, quindi, sarà possibile individuare le tariffe più vantaggiose da sfruttare per migliorare la propria offerta senza dover cambiare operatore e continuando a sfruttare i vantaggi di WINDTRE.

Il listino dell’operatore include diverse tariffe per smartphone da attivare per migliorare il bundle di minuti, SMS e Giga a disposizione. Da notare, inoltre, la possibilità di attivare anche offerte “solo Internet” e di poter sfruttare i vantaggi della convergenza “fisso + mobile” per incrementare senza costi i propri bonus con un unico abbonamento.

I vantaggi dell’offerta “fisso + mobile” di WINDTRE

La principale offerta a disposizione per tutti i già clienti WINDTRE che hanno una tariffa mobile attiva è rappresentata dalla sottoscrizione dell’abbonamento per la rete fissa Super Fibra Unlimited. Quest’abbonamento, infatti, permette di accedere ai vantaggi della fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega e, nello stesso tempo, mette a disposizione diversi bonus extra a partire dalla possibilità di sfruttare Giga illimitati sullo smartphone.

Ecco i dettagli che caratterizzano l’abbonamento Super Fibra Unlimited di WINDTRE:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza alcun scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza alcun scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload senza ulteriori differenze per quanto riguarda le caratteristiche dell’abbonamento

tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC sino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload senza ulteriori differenze per quanto riguarda le caratteristiche dell’abbonamento un anno di abbonamento gratuito ad Amazon Prime (del valore di 36 Euro) valido anche per i già clienti Prime che registreranno un’estensione della sottoscrizione senza costi aggiuntivi; Amazon Prime consente di accedere a Prime Video, Prime Music, Prime Gaming ed alle consegne gratuite in un giorno su milioni di prodotti

Attiva Super Fibra Unlimited garantisce anche vantaggi per i clienti mobile di WINDTRE. Ecco i dettagli:

per i già clienti : Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta mobile; è necessario aver attivato una tariffa della gamma UNLIMITED SPECIAL, XLARGE, LARGE, MEDIUM, SENIOR, JUNIOR, YOUNG, CALL YOUR COUNTRY, ALL INCLUSIVE O WIND SMART; è possibile abbinare all’abbonamento Internet di rete fissa sino ad un massimo di 3 SIM WINDTRE su cui avere Giga illimitati senza costi aggiuntivi

: per la propria offerta mobile; è necessario aver attivato una tariffa della gamma UNLIMITED SPECIAL, XLARGE, LARGE, MEDIUM, SENIOR, JUNIOR, YOUNG, CALL YOUR COUNTRY, ALL INCLUSIVE O WIND SMART; è possibile abbinare all’abbonamento Internet di rete fissa sino ad un massimo di 3 SIM WINDTRE su cui avere Giga illimitati senza costi aggiuntivi per chi passa a WINDTRE con il proprio numero di cellulare: possibilità di attivare l’offerta UNLIMITED SPECIAL con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 Euro al mese

Super Fibra Unlimited presenta un costo periodico di 28,98 Euro al mese con attivazione gratuita. L’abbonamento include la vendita abbinata del modem Wi-Fi al costo di 5,99 Euro al mese per 48 mesi. Il costo del modem è già incluso nel canone mensile e non sono previsti ulteriori costi per il cliente. In caso di recesso andranno però pagate le rate residue.

Per attivare l’abbonamento, dopo la verifica della copertura tramite il sito WINDTRE, è possibile cliccare sul link qui di sotto:

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE »

Offerte WINDTRE per smartphone: le soluzioni per già clienti

Tutti i clienti WINDTRE hanno la possibilità di gestire, in completa autonomia, la propria offerta, aggiungendo opzioni e cambiando le tariffe collegate al proprio numero. Per gestire le offerte è possibile accedere all’area clienti WINDTRE oppure scaricare l’applicazione ufficiale dell’operatore, disponibile su dispositivi Android e iOS.

L’operatore, tramite l’area clienti e l’app, propone tariffe esclusive per i già clienti che appartengono alla gamma MIA. Queste offerte vengono “ritagliate” su misura del cliente e presentano, a seconda dei casi, bonus differenti. In linea di massima, tali offerte includono un bundle completo di minuti, SMS e Giga ad un costo particolarmente vantaggioso.

In alternativa, alcune offerte della gamma MIA presentano solo minuti e SMS oppure solo Giga. Il cliente è libero di scegliere le tariffe più vantaggiose da attivare in base alle proprie necessità. Si tratta di tariffe ricaricabili con addebito del costo mensile su credito residuo.

Da notare, inoltre, che i già clienti WINDTRE possono arricchire la propria offerta sfruttando una delle promozioni telefono incluso. I clienti dell’operatore, infatti, hanno la possibilità di scegliere tra svariati smartphone (top di gamma, fascia media e entry level) di tutti i principali marchi (Samsung, Xiaomi, Apple etc.) il modello più adatto alle proprie esigenze da acquistare a rate.

C’è anche la possibilità di richiedere il finanziamento con anticipo zero. Le offerte telefono incluso di WINDTRE possono essere attivate recandosi in un negozio dell’operatore. In base al modello scelto è possibile utilizzare la carta di credito o il conto per l’addebito delle rete (oltre alla soluzione del finanziamento). I costi (eventuale anticipo più rate mensili) dipendono dall’offerta attiva.

Da notare, inoltre, che WINDTRE propone offerte a rate anche per l’acquisto di modem 4G in abbinamento a tablet e notebook delle principali marche presenti sul mercato (Samsung, Apple, Lenovo, Huawei etc.). Anche in questo caso, le offerte sono attivabili recandosi direttamente in uno dei negozi dell’operatore.

Le offerte WINDTRE per tutti

Per tutti i clienti, sia per chi passa a WINDTRE che per i già clienti, ci sono diverse tariffe per smartphone da attivare. Ecco le offerte disponibili per tutti:

START (solo per nuovi numeri) : minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB a 11,99 Euro al mese

(solo per nuovi numeri) minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB a 11,99 Euro al mese MEDIUM: minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB a 12,99 Euro al mese

minuti illimitati, 200 SMS e 20 GB a 12,99 Euro al mese LARGE: minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB a 14,99 Euro al mese (disponibile anche con addebito su credito residuo ma con 20 GB al mese)

minuti illimitati, 200 SMS e 40 GB a 14,99 Euro al mese (disponibile anche con addebito su credito residuo ma con 20 GB al mese) XLARGE: minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB a 16,99 Euro al mese (disponibile anche con addebito su credito residuo ma con 30 GB al mese)

minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB a 16,99 Euro al mese (disponibile anche con addebito su credito residuo ma con 30 GB al mese) UNLIMITED: minuti, SMS e Giga illimitati a 29,99 Euro al mese; si tratta, per ora, dell’unica offerta WINDTRE che garantirà l’accesso al 5G senza costi aggiuntivi quando l’operatore renderà disponibile ai suoi clienti la rete mobile di nuova generazione; UNLIMITED inoltre permette di acquistare smartphone e altri dispositivi a rate con condizioni particolarmente vantaggiose

Per i clienti più giovani, invece, WINDTRE propone le seguenti tariffe:

(per Under 30) YOUNG : minuti ed SMS illimitati e 80 GB di traffico dati ogni mese al costo di 11,99 Euro al mese; la tariffa include anche il gioco Moto GP 2020

: minuti ed SMS illimitati e 80 GB di traffico dati ogni mese al costo di 11,99 Euro al mese; la tariffa include anche il gioco Moto GP 2020 (per Under 30) UNLIMITED Gaming: minuti, SMS e Giga illimitati a 29,99 Euro; la tariffa include anche il gioco Moto GP 2020

minuti, SMS e Giga illimitati a 29,99 Euro; la tariffa include anche il gioco Moto GP 2020 (per Under 20) STUDENT: minuti ed SMS illimitati e 80 GB di traffico dati ogni mese a 9,99 Euro al mese; la tariffa include anche il gioco Moto GP 2020

minuti ed SMS illimitati e 80 GB di traffico dati ogni mese a 9,99 Euro al mese; la tariffa include anche il gioco Moto GP 2020 (per Under 14) JUNIOR+ : minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB di traffico dati a 8,99 Euro al mese

: minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB di traffico dati a 8,99 Euro al mese (per Under 14) JUNIOR: 100 minuti, minuti illimitati verso WINDTRE e 60 GB a 6,99 Euro al mese

Per gli Over 60, invece, c’è la seguente offerta:

SENIOR: minuti illimitati, 200 SMS e 6 GB a 9,99 Euro al mese con servizio d’assistenza dedicato al 159 disponibile 24 ore su 24

Scopri le offerte WINDTRE per smartphone »

Per chi vuole acquistare uno smartphone a rate c’è poi l’offerta Smart Pack 100. Si tratta di una soluzione che unisce una tariffa particolarmente vantaggiosa con minuti, SMS e GB ad uno smartphone in un unico canone mensile. L’offerta in questione prevede minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB ogni mese al costo di 16,99 Euro al mese. Per alcuni smartphone, Smart Pack 100 include un canone aggiuntivo di 0.99, 1,99 e 2,99 Euro al mese.

Da notare che i dispositivi in questione non prevedono un anticipo e che il vincolo è di 24 mesi. Per scoprire i modelli disponibili con Smart Pack 100 e ultimare l’acquisto dell’offerta con telefono incluso di WINDTRE è possibile recarsi in uno dei negozi dell’operatore e richiedere tutte le informazioni relative alla promozione.

WINDTRE include anche diverse tariffe “solo Internet”. Ecco alcuni esempi:

CUBE Medium solo SIM : 60 GB al mese a 8,99 Euro

: 60 GB al mese a 8,99 Euro CUBE Large Limited Edition solo SIM: 100 GB al mese a 12,99 Euro

100 GB al mese a 12,99 Euro CUBE Large con modem 4G incluso: 100 GB al mese a 12,99 Euro

