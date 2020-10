Vodafone TV con NOW TV Sport e DAZN: offerte e programmazione di ottobre 2020

Con Vodafone non solo puoi avere una connessione Internet stabile e veloce per la casa ma anche un abbonamento a DAZN e NOW TV . Scopri costi e condizioni dell' offerta Vodafone TV e la programmazione di ottobre delle due piattaforme di streaming

Vodafone ha deciso di offrire ai propri clienti per la rete fissa il massimo dell’intrattenimento oggi disponibile. Le sue offerte Internet casa permettono infatti di godere di tutto lo sport trasmesso su DAZN e i film e serie TV di Sky tramite NOW TV. Tutto questo passa dal set-top box Vodafone TV incluso in alcune tariffe.

Offerte Internet casa: fibra + Vodafone TV

Chi sceglie una qualsiasi delle offerte fibra casa di Vodafone o attiva una nuova linea può accedere alla tariffa con Vodafone TV inclusa e ottenere anche un abbonamento a DAZN e NOW TV. La promozione più richiesta dell’operatore britannico è:

Internet Unlimited

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Megabit al secondo in upload; in caso di indisponibilità la connessione avviene tramite FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa (1 euro al mese per 24 mesi)

Vodafone Ready incluso

Modem Wi-Fi optimizer

Vodafone TV incluso invece che 2 euro al mese per 48 mesi (solo fibra FTTH)

6 mesi di Amazon Prime con Prime Video inclusi (solo fibra FTTH)

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese. La spesa per la disattivazione del servizio è di 28 euro.

Vodafone Ready in alternativa può essere pagato nelle seguenti modalità:

6 euro al mese per 48 mesi

6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in prima fattura

6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in fattura

288 euro in prima fattura

Il Wi-Fi Optimizer è incluso nelle offerte fibra casa (FTTC e FTTC) e permette di ottimizzare le performance della rete e di tutti i dispositivi ad essa collegati. Il terminale garantisce un segnale stabile e senza cadute improvvise in modo da consentire di lavorare, giocare e seguire lezioni online o guardare contenuti in streaming 4K senza problemi di lag o ritardi. Wi-Fi Optimizer eroga la corretta velocità di navigazione in base ai consumi medi dei singoli dispositivi e si adatta autonomamente. Per poter imparare le abitudini dell’utente il dispositivo necessita di circa 10 giorni in cui raccoglie, analizza ed elabora i consumi medi di ogni device collegato. Alla fine di questo processo imposterà la Vodafone Station in modo da garantire il massimo delle prestazioni in base alle necessità specifiche dell’utente. Wi-Fi Optimizer si configura in automatico e non necessita di installazione.

Sono disponibili 3 diversi pacchetti Vodafone TV:

Vodafone TV Intrattenimento + NOW TV Entertainment (10 euro al mese) + 12 mesi di Amazon Prime con Prime Video

Tutti migliori programmi di Sky come X Factor e Masterchef, serie TV con stagioni complete disponibili on demand, produzioni originali come Gomorra e Diavoli, oltre a documentari su natura, scienza, storia e arte.

Vodafone TV Sport Plus + NOW TV Sport + 6 mesi di DAZN (30 euro al mese – 10 euro di sconto agli utenti fibra ottica) + 12 mesi di Amazon Prime con Prime Video

Tutta la Serie A TIM (7 partite su 10 con NOW TV per giornata e le restanti con DAZN), Champions League, Europa League, NBA, MotoGP, Formula 1, tennis e tutti i principali eventi sportivi

Vodafone TV Sport Plus + NOW TV Sport + NOW TV Entertainment + 6 mesi di DAZN (40 euro al mese – 10 euro di sconto agli utenti fibra ottica) + 12 mesi di Amazon Prime con Prime Video

Amazon Prime permette di scegliere tra oltre 1 milione di articoli e riceverli a casa senza costi aggiuntivi in appena un giorno e per tanti altri la consegna avviene in 2-3 giorni. Non solo, il servizio offre spazio di archiviazione illimitato nel cloud di Amazon Drive, offerte lampo su Amazon.it, giochi esclusivi su Twitch Prime e tutti i film e serie TV di Amazon Prime Video. Si parla di migliaia di contenuti e le produzioni Amazon Original come Tom Clancy’s, Jack Ryan, Celebrity Hunted e Hunters.

Dal TV box incluso nei pacchetti è possibile accedere a tutte le app più popolari come DAZN, Prime Video, Netflix, Youtube, CHILI, Infinity, Youtube Kids e NOW TV. Con la ricerca automatica diventa poi molto più semplice trovare i contenuti che si preferiscono. Il dispositivo supporta la qualità 4K/Ultra HD, la nuova tecnologia DVB T2 per il digitale terrestre e sistemi home cinema e audio surround Dolby Digital 5.1 e Dolby Digital +. Il TV box si può controllare direttamente dall’app Vodafone TV e permette di rivedere i migliori contenuti della settimana, registrare i programmi preferiti e farli ripartire se già iniziati. La funzione Multiscreen consente di guardare film e serie TV in contemporanea sul televisore e due device mobili (smartphone e tablet).

Vodafone permette di provare l’offerta Vodafone TV gratuitamente per 3 mesi a chi ha sottoscritto una tariffa fibra ottica o ADSL con velocità superiore a 8 megabit al secondo dopo il 7/7/19. La promozione prevede un diritto di recesso di 90 giorni dall’attivazione del servizio con riconsegna del set-top box entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso.

La programmazione NOW TV

NOW TV permette di accedere al meglio di Sky, anche su dispositivi mobili, senza sottoscrivere un abbonamento con la pay TV. La programmazione dei due pacchetti previsti dall’offerta Vodafone TV è la seguente:

NOW TV Entertainment

Sky Uno

Sky Atlantic

Fox

Fox Crime

MTV

Comedy Central

Sky Arte

National Geographic

History Channel

Sky TG24

Sky Sport24 HD

Eurosport 1 e 2

NOW TV Sport

Sky Sport24 HD

Sky Sport Uno HD

Sky Sport Serie A HD

Sky Sport Football HD

Sky Sport Arena HD

Sky Sport Collection HD

Sky Sport NBA HD

Sky Sport F1 HD

Sky Sport MotoGP HD

Eurosport 1 e 1

Tutti i canali Sky Sport

La programmazione di DAZN

DAZN è l’app ideale per gli amanti dello sport. La sua offerta, unita a quella di NOW TV, permette di seguire tutte le partite della Serie A. In più, nel pacchetto sono compresi tutti i principali eventi sportivi internazionali. Quando non si è a casa la piattaforma è disponibile anche su dispositivi mobili. La programmazione di DAZN prevede:

Seria A TIM – 3 partite per giornata in esclusiva (114 in totale) e gli highlights di tutti i match

Serie BTK

Liga

Ligue 1

Coppa di Lega inglese

Copa America

Coppa d’Africa

Moto GB, Moto 2, Moto 3

NFL

MLB

UFC

Indycar

Nascar

WRC

Boxe

Rugby

Tennis (US Open, Roland Garros, Autralian Open)

Basket (Eurolega, campionato italiano)

Ciclismo (Tour de France, Giro d’Italia)

Sci

Eurosport HD 1

Eurosport HD 2

Le caratteristiche della rete di Vodafone

Vodafone garantisce copertura in fibra ottica in tutte le principali città italiane e a breve raggiungerà anche i Comuni di Asti, Cuneo, Chieri, Cesano Maderno, Savona e Seregno. L’operatore britannico dispone sia della variante FTTH (Fiber to the Home), in cui la fibra ottica raggiunge direttamente il modem dell’utente, sia quella FTTC (Fiber to the Cabinet), in cui una parte del percorso verso l’abitazione del cliente viene coperta tramite la rete tradizionale in rame. Potete facilmente verificare la copertura disponibile nel vostro Comune utilizzando l’apposito strumento gratuito su SOStariffe.it. Vodafone raggiunge in FTTH i Comuni di:

Pescara

Matera

Reggio Calabria

Napoli

Salerno

Bologna

Casalecchio di Reno

Ferrara

Imola

Parma Forlì

Piacenza

Ravenna

Latina

Roma

Pomezia

Genova

Bollate

Brescia

Busto Arsizio Cinisello Balsamo

Corsico

Milano

Monza

Rho

Rozzano

San Donato Milanese

Varese

Ancona

Alessandria Novara

Rivoli

Torino

Asti

Cuneo

Bari

Brindisi

Modugno

Lecce

Cagliari Catania

Messina

Palermo

Pisa

Prato

Firenze

Perugia

Padova

Verona