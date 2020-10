Offerte Iliad da Wind: le migliori promozioni cambio operatore di ottobre 2020

Passare da WindTre a Iliad è semplice e gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra 4 differenti offerte. Il costo del piano più economico è di 4,99 euro, mentre per avere il bundle dati più ampio (100 Giga) si pagano 9,99 euro al mese con il gestore francese. Ecco come attivare le promozioni e richiedere la portabilità

Il 17 Novembre Iliad dovrebbe presentare il suo rapporto sui risultati finanziati del gruppo nel terzo trimestre 2020. Si saprà allora se il provider francese riuscirà a centrare l’obiettivo dei 7 milioni di utenti attivi in Italia entro la fine del 2020.

Per il momento, stando agli ultimi dati noti, Iliad ha raggiunto i 6 milioni e 260 mila utenti, si tratta di una quota del mercato mobile pari all’8%. A trainare questa serie positiva dall’arrivo nel nostro Paese di questo gestore sono le condizioni chiare e semplici e i prezzi decisamente competitivi rispetto agli altri operatori tradizionali.

Quanto conviene passare a Iliad da Wind

Le promozioni di Iliad se confrontate con le attuali offerte di WindTre permettono di risparmiare anche quasi 100 euro a parità di Giga. Prendiamo ad esempio la tariffa Large di WindTre, il costo di questo piano è di 14,99 euro al mese e offre:

40 Giga (per chi paga con Easy Pay)

minuti illimitati verso i numeri nazionali

200 sms

L’offerta di Iliad che include un bundle dati di 40 Giga al mese costa 6,99 euro e nel piano comprende:

40 Giga per navigare in 4G

minuti senza limiti in Italia e in UE

sms illimitati verso i contatti nazionali e UE

chiamate senza limiti verso fissi e mobili in USA, Canada e altre destinazioni extra UE

La proposta del gestore francese economicamente permetterebbe ai clienti Large di WindTre di risparmiare 96 euro. Il costo annuale dei rinnovi del piano di Wind si aggira intorno ai 180 euro mentre per Giga 40 di Iliad si spenderebbero circa 84 euro.

Contributi per attivare le offerte Iliad

Un altro elemento da confrontare per decidere se passare da WindTre a Iliad sono le condizioni di attivazione dei piani. Con il gestore nato dalla fusione di Wind e 3 i costi di avvio di un contratto sono:

10 euro per la consegna della sim

attivazione gratuita online ma con piano attivo almeno per 24 mesi

attivazione in negozio o con centralino in promozione a 6,99 euro se si mantiene attiva l’offerta per 2 anni

Se non si rispettano i termini imposti per ottenere lo sconto, il costo di attivazione delle tariffe di WindTre sarà di circa 50 euro. Le proposte di Iliad non impongono alcun periodo di vincolo minimo e al momento dell’attivazione viene richiesto solo il contributo di 9,99 euro per la sim del gestore.

Le migliori promozioni del gestore francese

Per passare ad Iliad ad Ottobre i clienti potranno scegliere tra 4 offerte:

Voce

Giga 40

Giga 50

Flash100

Analizziamo meglio quali sono le condizioni economiche e i servizi proposti con ciascuno di questi piani. Il provider non è uno di quelli che lanciano offerte mirate per attirare i clienti di un avversario, i piani Iliad sono rivolti a tutti gli utenti. Uno dei limiti che il gestore non ha ancora superato è l’impossibilità per i propri clienti di cambiare la propria promozione Iliad con una nuova offerta del gestore. L’offerta 40 Giga l’abbiamo già illustrata, ma sono disponibili altri 3 piani per gli utenti che passino a Iliad da Wind.

1. Voce

L’offerta per chi è alla ricerca di un piano per chiamare e inviare sms senza pensieri, ma che non necessità di un piano per navigare online è Voce. Il canone di questa tariffa è 4,99 euro al mese e offre ai clienti:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

bundle voce e messaggi illimitati anche in UE

40 MB per navigare in 4G o 4G+

40 MB anche in UE

Una volta terminati i Giga inclusi nell’offerta potrete continuare a connettervi pagando 0,90 euro per 100 MB. Come in ogni altra promozione sono compresi senza costi aggiuntivi i servizi di segreteria telefonica, il controllo del credito residuo e l’opzione Mi richiami e Recall.

Se si vogliono inviare MMS il costo applicato sarà di 0,49 euro per singolo messaggio. Nel contratto è anche contenuta la tabella dei costi per le chiamate, gli sms e la navigazione nei paesi extra comunitari non inclusi nel piano.

Scopri Iliad Voce »

2. Giga 50

Il piano più popolare di Iliad è stato a lungo la Giga 50, in realtà è anche stata la promozione con il gestore ha fatto il suo ingresso in Italia. Le condizioni di questa promozione prevedono un canone da 7,99 euro al mese e l’offerta include:

minuti e sms senza limiti in Italia

chiamate e messaggi illimitati verso 60 destinazioni (UE, USA e Canada)

50 GB in 4G e 4G+

4 GB in UE

Attiva Giga 50 »

3. Flash 100

L’ultima tariffa inserita in catalogo dal gestore è questa offerta con un canone di 9,99 euro al mese. Il piano Flash propone a chi lo attiva:

minuti e sms senza limiti in Italia e UE

minuti illimitati verso i numeri di 60 destinazioni straniere (USA, Canada e altri paesi)

100 Giga in 4G/4G+

Come per le altre offerte del gestore, per attivare la tariffa Flash è richiesto di acquistare la sim Iliad a 9,99 euro. Il primo mese quindi i clienti pagheranno 19,98 euro.

Alle offerte Iliad sono comunque associati dei piani tariffari che saranno attivati se per qualunque motivo non si dovessero rinnovare le promozioni abbinate alla sim. La tariffa base applicata ad Ottobre prevede i seguenti costi:

chiamate verso i numeri fissi e mobili a 0,28 euro al minuto

sms a 0,28 euro

0,49 euro per MMS

traffico dati 0,90 euro/100 MB

Le promozioni smartphone incluso di Iliad

Il provider è tra quelli che permette ai propri clienti di acquistare uno smartphone in abbinamento alle offerte mobile. Per poter accedere a questo servizio Iliad pone come condizione di avere un’offerta attiva da almeno 3 mesi. I piani a rate proposti da questo gestore suddividono il pagamento del cellulare in 30 quote.

Le offerte cellulare incluso sono convenienti se si sta pensando di acquistare uno smartphone per navigare in 5G o che abbia delle qualità migliori dei vecchi modelli. I prezzi dei dispositivi proposti da queste promozioni possono anche superare i mille e 500 euro.

I modelli disponibili ad Ottobre sono:

iPhone 11 Pro Max 64 GB a 289 euro e 30 rate da 33 euro

iPhone 11 Pro 64 GB a 249 euro e 30 rate da 31 euro

iPhone 11 128 GB a 189 euro e 30 rate da 23 euro

iPhone 11 64 GB a 169 euro e 30 rate da 21 euro

iPhone SE 128 GB a 129 euro e 30 rate da 14 euro

iPhone SE 64 GB a 99 euro e 30 rate da 13 euro

iPhone XR anticipo di 149 euro e rate da 19 euro per 30 rate

Come passare alle promozioni Iliad

Le tariffe del gestore possono essere attivate sia da clienti che acquistano una nuova sim Iliad, sia da coloro che richiedono la portabilità da un altro operatore. In entrambi i casi il gestore vi fornirà una sim Iliad e poi attivare la procedura per permettervi di conservare il vecchio numero.

Le promozioni dell’operatore si possono attivare sul sito Iliad oppure recandosi negli Store. L’altra possibilità offerta ai clienti sono le SimBox posizionate nei centri commerciali in Italia. La procedura da seguire è comunque pressoché identica in tutti e tre i casi. Ai nuovi clienti saranno richiesti:

carta di identità

codice fiscale

carta da associare come metodo di pagamento

Anche se in fase di registrazione Iliad richiede l’inserimento di una carta come metodo di pagamento, successivamente sarà possibile procedere al rinnovo dell’offerta su credito residuo.

Solo i clienti che vogliono mantenere anche il loro numero di telefono dovranno fornire anche il seriale della sim (ICCID). Si tratta di un codice di 19 cifre e si trova sulla sim o sul contratto.

Una volta inseriti i propri dati gli utenti dovranno registrare un video messaggio in cui dichiarano di scegliere Iliad. Questo passaggio viene richiesto sia a chi attiva i piani online che a chi si reca ai corner. Sul sito viene anche offerta una seconda possibilità, i nuovi clienti potranno fornire come prova per il riconoscimento una copia della carta di identità al corriere al momento della consegna della sim.

Una volta completata la registrazione e ottenuta la sim, gli utenti riceveranno le credenziali necessarie ad attivare la scheda. Sarà poi necessario attendere altre 48 ore perché la richiesta di portabilità sia finalizzata.

Scegliere tra le migliori offerte mobile

Per poter individuare il piano Iliad più conveniente o per poter avere un confronto immediato e chiaro delle diverse promozioni mobile di Ottobre si può usare il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento non si limiterà a raffrontare i costi dei canoni, metterà anche in evidenza le condizioni di attivazione e i costi degli altri servizi offerti dai gestori.

Per chi vuole passare da un operatore ad un altro sarà possibile effettuare una ricerca mirata. Si potrà inserire il gestore di provenienza e poi quello verso cui si richiederà la portabilità. Oppure si potranno effettuare delle ricerche selezionando un preciso bundle dati o un costo massimo del canone, in questo modo si otterranno dei risultati filtrati secondo le caratteristiche desiderate.

Il bottone in basso vi mostrerà quali sono le migliori tariffe mobile di Ottobre 2020.

Scopri come cambiare operatore e risparmiare »