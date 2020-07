Offerte Wi-Fi casa: le migliori proposte di luglio 2020

I pacchetti internet casa di Luglio 2020 sono all inclusive e offrono sconti e servizi extra ai nuovi clienti. I canoni delle migliori offerte Wi-Fi vanno dai 26 euro al mese a circa 30 euro. Ecco quali sono le promozioni del mese e come scegliere la soluzione più adatta a voi

Volete cambiare operatore di telefonia fissa perché avete un abbonamento internet e telefono troppo costoso? O siete stanchi di una linea lente e che salta in continuazione? Rispondere a queste domande è il primo passo per poter scegliere la vostra nuova offerta internet casa.

I costi dei piani non sono molto differenti, il più economico ha un canone di circa 26 euro al mese mentre quello più costoso arriva intorno ai 30 euro. A distinguere veramente i pacchetti sono le prestazioni garantite dai diversi gestori e la qualità dei servizi abbinati all’offerta.

Come scegliere le offerte Wi Fi

Per poter valutare quale sia la linea migliore per voi contribuiscono molto le vostre abitudini di consumo: quanti apparecchi avete in casa, per cosa utilizzate maggiormente la connessione, avete dispositivi IoT e ancora siete appassionati di gaming o vi piace guardare show live e in UHD?

I tre dati che vi serve conoscere per valutare le prestazioni della rete sono la velocità di download, quella di upload e la latenza. L’ultimo in particolare è un elemento che determina quel fastidioso ritardo e il buffering durante la trasmissione di eventi dal vivo. La latenza non è altro che il tempo impiegato dalla rete per inviare e ricevere un intero pacchetto dati.

Le migliori promozioni casa di Luglio 2020

Se avete già una rete Wi-Fi di casa potete effettuare uno speed test per conoscere le attuali performance di rete e scegliere così una rete che vi garantisca un upgrade. Se invece cercate le migliori offerte casa per risparmiare uno degli strumenti più utili è il confronto delle promozioni.

Con il comparatore di SosTariffe.it l’algoritmo studiato dai nostri esperti farà il lavoro per voi, dovrete inserire i vostri parametri preferiti o scegliere semplicemente se raffrontare le promozioni in fibra o in ADSL e avviare il confronto.

Lo strumento analizzerà le possibili opzione e vi restituirà una schermata con tutte le offerte in ordine di costo del canone. Nei risultati saranno indicati anche i servizi e le condizioni dei piani proposti dagli operatori e gli eventuali costi nascosti.

Ecco quali sono a Luglio 2020 le migliori offerte per attivare il servizio Wi Fi a casa:

Fastweb Casa + Mobile

Super Fibra Unlimited

Internet Unlimited

Super Fibra di TIM

Fastweb Casa

1. Fastweb Casa a 25,95 euro + Mobile a 8,95 euro

Questo mese Fastweb ha lanciato un’offerta speciale per chi sottoscriva insieme il piano internet casa e quello mobile. Per i clienti che facciano la doppia attivazione il costo del canone della promozione di rete fissa sarà scontato da 29,95 euro a 25,95 euro al mese.

A questa spesa si dovrà aggiungere però anche la spesa per la sim mobile, ogni mese il piano per navigare e parlare con il vostro smartphone avrà un costo di 8,95 euro. Quindi complessivamente pagherete ogni mese 34,90 euro.

Le reti Fastweb sono le migliori per chi stia cercando una connessione veloce e con una latenza molto bassa. Nel pacchetto internet Wi-Fi con Fastweb Casa avrete:

modem FASTgate

attivazione

traffico voce illimitato verso fissi e mobili nazionali

WOW FI, per connettervi alla rete fissa anche quando siete fuori casa

WOW Space, uno spazio di archiviazione in cloud (il costo terminata la prova sarà 9,95 euro l’anno)

Per 5 euro in più al mese è possibile attivare l’opzione Internazionale e avere 1000 minuti per chiamare 60 destinazioni estere.

L’offerta con queste caratteristiche e il canone descritto è disponibile solo per coloro che acquistino anche una sim Fastweb mobile. La promozione abbinata a questo piano vi offre ogni mese:

50 GB in 4G per navigare in Italia

4GB da utilizzare in UE e Svizzera

traffico voce senza limiti verso mobili e fissi nazionali

minuti illimitati verso 60 paesi stranieri

500 minuti in roaming in UE e Svizzera

100 sms

A coloro che attivino il pacchetto online non saranno addebitati i costi iniziali, pari a 15 euro, per sim e contributo di avvio del piano.

2. Super Fibra a 26,98 euro

La promozione per avere la connessione Wi-Fi domestica con WindTre è Super Fibra. L’operatore propone uno dei piani con un canone più basso, ma offre anche pochi servizi. Il costo mensile dell’offerta è 26,98 euro al mese e comprende:

connessione in fibra fino a 1 Gigabit/s (offerta replicabile anche con FTTC o ADSL)

chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e i fissi nazionali

attivazione

modem con assistenza gratuita (contributo di 5,99 euro per 48 mesi, già conteggiato nel canone)

Qualsiasi sia il piano che decidiate di acquistare è importante ricordare che le delibere dell’AGCOM hanno stabilito il principio del modem libero, questo significa che potrete chiedere di escludere il dispositivo dal vostro pacchetto e quindi ottenere anche la riduzione del canone.

In ogni caso assicuratevi che il device che volete utilizzare sia compatibile con le caratteristiche della tecnologia di connessione che avete deciso di attivare. Se per esempio state pensando di passare dall’ADSL alla fibra sappiate che il vostro vecchio modem dovrà essere sostituito con un modello VSDL +.

Se siete già clienti mobile WindTre potrete avere Giga illimitati sul vostro numero cellulare (e su altre due sim della famiglia), promozione valida solo per i clienti con piani Unlimited Special, XLarge, Medium, Senior, Junior, Young, Call your country, All Inclusive o Wind Smart.

Il gestore pone un vincolo minimo di permanenza di 2 anni, se si decide di recedere dal contratto prima si dovranno pagare le rate rimanenti per il modem e si dovrà versare una mensilità extra come penale.

3. Internet Unlimited a 27,90 euro

Secondo gli esperti di SosTariffe.it, la soluzione internet Wi-Fi e telefono offerta da Vodafone è la migliore del mese per il rapporto qualità/servizi/costi. La promozione ha un canone di 27,90 euro al mese e offre ai clienti:

attivazione

chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata in fibra ottica FTTH (o FTTC o l’ADSL)

una SIM dati con 30 GB al mese per navigare dai device mobili

modem Wi-Fi optmizier

6 mesi di Amazon Prime

attivazione Vodafone TV (solo per clienti fibra)

buono spesa da 100 euro

Vodafone Ready con la Station

Il servizio della streaming tv di Vodafone permette di abbinare al piano internet anche la pay tv di Sky e NOW Tv, di vedere 30 film al mese gratis sulla piattaforma di Chili e 6 mesi di Infinity. Per i clienti ADSL e FTTC la Vodafone TV ha un costo di attivazione di 2 euro al mese per 48 mesi.

Il costo del canone di Internet Unlimited per chi voglia includere anche il servizio NOW TV Intrattenimento e Serie tv sarà 10 euro in più al mese, oppure 20 euro al mese se si sceglie di accedere allo Sport di Sky.

Un altro servizio offerto dal gestore è il pacchetto Ready, si tratta di un’assistenza prioritaria e dedicata per la vostra Station (il ruoter di Vodafone). Il servizio ha un costo di 6 euro al mese per 4 anni ed è già incluso nel piano, si può però chiedere di attivare l’offerta escludendo Ready.

Vodafone è l’unico gestore che offre un canone che dopo 4 anni si sconterà in automatico, per i primi 48 mesi pagherete 27,90 euro al mese dal 5° anno la spesa diventerà di 20,90 euro.

4. Tim Super Fibra a 29,90 euro

TIM offre delle condizioni più convenienti ai nuovi clienti che scelgano i suoi pacchetti Super, Fibra, Mega o ADSL, online. Per i clienti che acquistino i servizi del gestore dalla piattaforma web, anziché in negozio, sarà compreso gratis nel canone anche il traffico voce senza limiti per 2 anni e potrà essere poi rinnovato per altri 2.

La promozione di Luglio di TIM include:

costi di attivazione

servizi di TIMVision, la tv in streaming dell’operatore

modem TIM HUB con garanzia illimitata

chiamate gratuite verso fissi e cellulari (solo con l’offerta online)

6 mesi di Disney + gratis e poi a 3 euro al mese (per attivazioni online)

I clienti che sottoscriveranno l’offerta in negozio o tramite il Servizio clienti 187 dovranno pagare per le proprie chiamate, la tariffa telefonica sarà di 0,19 euro al minuto e 0,19 euro di scatto alla risposta.

In promozione questo mese anche l’attivazione gratuita dell’opzione UNICA, i clienti TIM Casa potranno avere Giga illimitati su 6 sim della famiglia senza nessun costo aggiuntivo.

5. Fastweb Casa a 29,95 euro

Il piano Fastweb Casa per i clienti che decidano di non acquistare la combinazione fisso e mobile avrà un costo mensile di 29,95 euro. Per la componente Wi-Fi domestica le condizioni sono le stesse descritte nel primo piano di questa classifica, quindi attivando la promozione i clienti avranno:

internet senza limiti

modem

attivazione

WOW Space in prova gratuita

WOW Fi

chiamate gratuite verso i numeri nazionali

