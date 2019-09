Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promo di Settembre 2019

Ecco le offerte più vantaggiose per chi passa a Vodafone a Settembre. Nel dettaglio sono state analizzate le proposte tutto incluso con rete 5G e la promozione Under 30 dell’operatore britannico.

Vodafone ha lanciato una nuova serie di tariffe con cui poter anche sfruttare la nuova Giga Network 5G. L’operatore britannico secondo l’ultimo rapporto di OpenSignal ha ottenuto dalle misurazioni l’86.9€ di copertura per la sua rete 5G. Il sito di misurazioni e analisi sul mondo delle reti mobili ha precisato anche come l’incremento della Vodafone però rispetto al precedente report sia stato il meno significativo tra gli operatori italiani.

Si parla comunque di uno dei 4 colossi della telefonia mobile in Italia e lo dimostrano i numeri della Giga Network che promette agli utenti di viaggiare ad una velocità 4 volte superiore alle vecchie linee 4 G. Entro un paio d’anni si aspira a raggiungere anche i 10 Mbit/s.

Altro vantaggio offerta dalle promozioni di Vodafone è la possibilità di usufruire di Rete sicura, una piattaforma che protegge la navigazione e i pagamenti degli utenti online. Secondo i report della compagnia in un solo anno sono già stati fermati oltre 44 milioni di attacchi virali su dispositivi e reti dei clienti Vodafone.

Per agevolare i clienti che vogliano sfruttare a pieno i nuovi standard della rete 5G alcune delle tariffe che stiamo per descrivere includono la possibilità di acquistare un nuovo smartphone top di gamma o di fascia alta.

Un piano a premi per gli utenti

Uno degli elementi apprezzati dagli utenti è il programma di premi e vantaggi esclusivi Vodafone Happy che ogni venerdì riserva ai clienti Giga gratuiti, biglietti del cinema o sconti su beni e servizi. Questo programma è gratuito mentre la sua versione Black prevede il pagamento di circa 2 € ogni mese e da accesso a bonus e agevolazioni con una serie di partner convenzionati e inoltre rende illimitati i Giga utilizzabili per i servizi mappe.

Usate il comparatore e scoprite quali sono le migliori promozioni proposte al momento da Vodafone per chi decide di passare all'operatore britannico da un altro provider. Impostate la ricerca selezionando i parametri desiderati: tariffa a consumo o tutto incluso, smartphone compreso o no, Giga illimitati o un tot. Se volete ottenere solo i risultati delle offerte Vodafone che corrispondono ai criteri scelti dovrete scorre fino in fondo la colonna dei parametri e cliccare sul simbolo dell'operatore. Ed ecco che in pochi secondi otterrete uno schema delle promozioni da poter attivare.

Le promozioni di Settembre di Vodafone

Le offerte selezionate in questa breve classifica sono quelle che offrono maggiori servizi e un numero di Giga superiore a 10 perché sono state le più richieste dai consumatori.

1. Unlimited X4 Pro

Questa è una delle tariffe più convenienti proposte da questo operatore per tutti i nuovi clienti. Nel pacchetto al prezzo di 14.99€ sono compresi:

Minuti illimitati per chiamare

0.29 € per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

Le spese per l’attivazione di Unlimited X4 Pro per i nuovi clienti sono di 3 €, mentre per i vecchi utenti sono di 29 €. Il costo iniziale però potrà essere maggiorato (di 26€) se in un anno l’utente non consumerà almeno 239 € di ricariche. Sarà attivo con questa tariffa il sistema di navigazione senza consumo di Giga per le app social e di messaggistica, mappe e servizi di streaming musicale.

2. Shake it easy

Questa tariffa è riservata agli under 30 e ha un costo mensile di 14.99€. Con questa offerta si avrà accesso a un piano con:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

Come avviene sempre più di frequente per gli utenti che alla sottoscrizione del contratto optano per l’addebito su carta di credito o IBAN ricevono una forma di bonus ulteriore. Nel caso degli utenti di Shake it easy si tratta del raddoppio dei GB per navigare che passano da 30 a 60 GB. Chi invece sceglierà il classico addebito su credito residuo avrà diritto solo a 30 GB al mese. Ci sono poi altri 10 GB che fanno parte degli extra spendibili all’estero (sono validi solo in Unione Europea). La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 5 euro. Anche questo piano young come le altre promozioni permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico internet. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Abbonamento di 3 mesi a Netflix, poi si rinnoverà al costo di 11.99€ al mese (potete disattivare il rinnovo automatico fino a 24 ore prima della scadenza)

3. Vodafone RED Unlimited Smart

La promozione di Vodafone ha un costo fisso di 18.99€ al mese e offre:

chiamate e sms illimitati

40 GB per navigare in Internet (offerta speciale, fuori promo 20 GB)

In realtà questo è il prezzo per chi domicilia sul proprio conto corrente o decide di pagare con addebito su carta di credito, per il resto degli utenti il canone mensile sarà di 24.99€. Il comparatore stima che con un cellulare a rate da 4.99€ al mese il costo mensile di RED Smart arrivi a 23.98€.

La consegna della SIM è gratuita. Le nuove offerte Vodafone vi permettono di non consumare i GB compresi nell’offerta quando usate i social o ascoltate la musica. Sono anche inclusi minuti illimitati di traffico voce verso i paesi dell’UE.

Oltre ai costi visti sin qui ci sono altre spese extra per servizi aggiuntivi:

Servizio Richiama Se lo attivi 0.12€ al giorno quando lo utilizzi

Servizio Ti ho cercato 0.20 € al giorno in caso di utilizzo

Segreteria Telefonica 1.50 € al giorno, solo quando la utilizzi

Controllo del credito SMS: 0.29€ / Voce: 0.20 € scatto + 0.20€/min

Costo di disattivazione tra i 26 e i 45 €

Penale recesso anticipato 26 €

Quando non specificato il vincolo contrattuale proposto dall’operatore con quel dispositivo è di 30 mesi. In caso di passaggi ad altri operatori vi sarà addebitato l’intero costo dello smartphone acquistato con l’attivazione della tariffa.

4. Vodafone RED Unlimited Ultra

Questa seconda fascia delle tariffe RED dell’operatore propone un canone mensile di 24.99€ al mese in promozione (il costo fuori offerta sarebbe di 34.99€). I servizi di Ultra sono:

chiamate e sms illimitati

30 GB di internet (1 GB in roaming)

1000 minuti voce da spendere verso Paesi extra UE (Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Giappone, India, Israele, Malesia, Messico, Singapore, Thailandia, USA)

Smart Passport +

Segreteria telefonica inclusa

Giga illimitati da usare su social e app

Come per la promozione Smart anche per questa seconda soluzione il costo sarà di circa 25 € per chi sceglierà di pagare con carta o addebito su c/c, per gli altri il prezzo sarà di 34.99€.

Per l’attivazione del servizio si pagheranno 5€ se si faranno ricariche per almeno 359 €.

Dovete partire e volete conoscere le condizioni di uso all’estero di questa promozione, eccole:

13 GB per navigare in Internet in paesi UE

minuti illimitati in territorio Unione europea

in paesi Extra Ue: 1GB e 200 minuti in roaming se siete in Albania, Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Israele, Giappone, Malesia, Messico, Monaco, Singapore, Thailandia, Turchia, USA

Gli smartphone compatibili con questa tariffa e con la successiva sono gli stessi illustrati nell’offerta precedente e anche le condizioni sono le medesime.

5. Vodafone RED Unlimited Black

Un costo di attivazione di 5 € che si pagherà subito anche per avere accesso alla tariffa RED Black. Questa la proposta per i nuovi clienti, gli utenti Vodafone che vogliono cambiare il proprio piano invece dovranno versare 22.50€.

Il canone mensile con domiciliazione o carta è di 39.99€ e sale a sfiorare i 60 € con addebito su credito residuo. I servizi offerti sono:

chiamate e sms illimitati (ricordatevi che in realtà ci sono dei limiti posti dal corretto utilizzo)

GB illimitati per navigare su Internet e 5 GB in roaming

per navigare su Internet e 5 GB in roaming 1000 minuti voce da spendere in Paesi extra UE

Ci sono poi, come per le altre due tariffe, costi extra per poter avere diritto ad altri servizi e sono:

Servizio Richiama Se lo attivi, 0.12 €al giorno quando lo utilizzi

Servizio Ti ho cercato 0.20 € al giorno in caso di utilizzo

Segreteria Telefonica 1.50 € al giorno, solo quando la utilizzi

Controllo del credito SMS: 0.29 €/ Voce: 0.20 € scatto + 0.2o€/min

Costo di disattivazione tra i 26 e i 45 €

Penale recesso anticipato 26 €

Altri Costi Rete Sicura 2 mesi gratis, poi 1 € al mese

Attenzione ai costi d’attivazione

Come già segnalato è il caso di prestare molta attenzione alle condizioni economiche riportate nei Dettagli e costi delle promozioni. Questo non vale solo con questo operatore, quando scegliete un nuovo contratto è sempre bene perdere qualche minuto in più ma dare un’occhiata a tutte le condizioni proposte e ai costi extra che sicuramente saranno previsti in alcuni casi. Tra i più comuni sono i costi per la disattivazione del servizio prima della scadenza in un vincolo ed è esattamente quanto riportato nei contratti RED. Se leggete con attenzione la sezione costi di attivazione, infatti viene specificato che i 5 € di attivazione saranno pagati da chi rispetterà un budget da ricaricare annualmente (269 € per la tariffa Smart, 359€ per Ultra e 575 € per Black) , altrimenti oltre ai 5 € di attivazione versati al momento dell’avvio della promozione si dovranno versare altri 26 €. Infatti il costo dell’attivazione riportato nel contratto è di 31 € per ciascuna delle soluzione che viene portato a 5€ come promozione per i nuovi clienti.