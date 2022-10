Offerte TIM per il cellulare: le migliori promozioni di Ottobre 2022

Scopri le offerte TIM per il cellulare di ottobre. Si possono avere anche minuti e Giga illimitati in 5G e tanti vantaggi per i già clienti fisso

Uno dei maggiori punti di forza di TIM tra gli operatori è quello di rivedere costantemente la sua proposta di telefonia mobile per meglio assecondare le esigenze degli utenti. Le offerte TIM per il cellulare sono quindi studiate per rispondere alle richieste di qualsiasi categoria di persona in base ai propri personali consumi ed esigenze in termini di comunicazione.

Offerte TIM per il cellulare di ottobre 2022

Le offerte di TIM per il mobile Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 TIM WONDER Five illimitati 70 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 2 TIM WONDER Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 3 TIM Young (solo Under 25) illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro 4 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro 5 TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro 6 TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 39,99 euro

Le offerte TIM per cellulare come quelle di altri operatori si dividono principalmente in due categorie. La prima comprende le tariffe della tipologia operator attack che si possono attivare solo online e sono riservate a chi richiede la portabilità da specifici gestori. Il trasferimento del numero avviene gratuitamente e in massimo tre giorni lavorativi. A questa categoria appartengono le tariffe:

1. TIM Wonder Six con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G a 9,99 euro al mese. La tariffa può essere attivata da chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali

2. TIM Wonder Five con minuti e SMS illimitati e 70 GB in 4G a 7,99 euro al mese. La tariffa può essere attivata da chi arriva da alcuni operatori virtuali come Fastweb Mobile, Coop Voce e Postemobile

Con la Promo 5G On da 5 euro al mese potete avere navigazione in 4.5G fino a 700 Mbps in download o in 5G fino a 2 Gbps in download.

Le altre offerte TIM per il cellulare invece non richiedono necessariamente la portabilità e possono essere attivate da chi arriva da qualsiasi operatore anche abbinando un nuovo numero alla SIM. Si tratta per la maggior parte di proposte con navigazione 5G inclusa. Il Vero 5G di TIM permette di disporre di prestazioni anche dieci volte superiori a quelle attuali e una latenza minima per una comunicazione praticamente istantanea. La navigazione poi sarà sempre di qualità grazie a capacità di rete superiore.

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese. Con questa tariffa si ha accesso prioritario alla rete dell’operatore oltre a 100 GB su Google One per 3 mesi per salvare foto, video e documenti nella qualità originale (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus.

Le altre offerte TIM 5G Power includono anche assistenza dedicata da parte di un team di esperti del servizio clienti al 119 attivo tutti i giorni e a qualsiasi ora e la possibilità di richiedere un bonus sul credito o in fattura per i clienti fisso nel caso in cui il supporto ricevuto non sia stato di vostro gradimento. La tariffa con Giga illimitati prevede poi anche TIM One Number, l’offerta dati per avere lo stesso numero sul telefono e smartwatch.

4. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download a 9,99 euro al mese. Con questa tariffa riservata agli Under 25 si ha l’ascolto di TIMMUSIC senza consumare traffico dati. E’ inoltre possibile personalizzarla con:

Raddoppio dei Giga (fino a 100 GB) a 99 cent al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro al mese

TIMGAMES per giocare online senza consumare traffico dati a 5 euro al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone o smartwatch a 99 cent al mese

Con tutte le offerte TIM per il cellulare il primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti che le acquistano sul sito. La SIM invece costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Una volta esaurito il traffico dati incluso si può continuare a navigare con Giga di Scorta al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB fino a un massimo di 1 GB.

Inoltre, chi ha già la linea fissa con l’operatore e la mantiene attiva può avere ogni mese Giga illimitati fino a 6 SIM (anche non intestate al titolare della connessione domestica) con TIM Unica. La promozione è gratuita e include anche TIMVISION con Disney+ incluso per 3 mesi (poi si rinnova a 9,99 euro al mese), sconti fino a 550 euro su alcuni smartphone se si mantiene l’offerta mobile per 30 mesi, una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese e 10 badge extra per giocare su Party Collection e vincere con TIM Party un volo per Las Vegas o Los Angeles. Il pagamento di tutte le linee avviene con domiciliazione in bolletta con TIM Ricarica Automatica.

Le offerte TIM per il cellulare si possono poi personalizzare in molti modi. Uno di questi è quello di abbinare alle tariffe l’acquisto a rate di uno smartphone. L’operatore permette di scegliere tra i migliori modelli di marchi come Apple, Samsung, Xiaomi e OPPO. Le offerte telefono incluso prevedono un vincolo di 30 mesi ma niente anticipo. Il pagamento avviene con carta di credito e per i clienti di TIM per il mobile (da almeno 6 mesi) o il fisso (da almeno 12 mesi) è possibile richiedere un finanziamento TIMFin (TAEG 0,0% salvo approvazione). La consegna è gratuita e avviene in pochi giorni lavorativi.

E’ poi importante sottolineare che chi attiva una delle offerte TIM per il cellulare da almeno 9,99 euro al mese ha uno sconto di 5 euro al mese sulla linea fissa. Al prezzo di 24,90 euro al mese è possibile quindi avere Premium fibra con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download su FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate da fisso (solo online), modem TIM Hub+ e attivazione.

Offerte TIM per il cellulare per i già clienti fisso di ottobre 2022

Offerte TIM mobile per i già clienti fisso Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Giga Power Famiglia non inclusi 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 5,99 euro

Chi ha già la linea fissa con l’operatore può scegliere tra alcune offerte TIM per il cellulare. Entrambe includono 5 GB in 5G che diventano illimitati con TIM Unica a partire da 5,99 euro al mese. Per TIM Premium Famiglia il primo mese del piano e attivazione per i nuovi clienti che le acquistano online. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Il piano permette anche di avere un sconto su alcuni dispositivi nei negozi TIM come un modem Wi-Fi 4G portatile a partire da 29,99 euro o una TIM Cam a 3 euro.

Offerte TIM per il cellulare solo dati di ottobre 2022

Offerte Internet mobile di TIM Gigabyte Costo mensile TIM Giga Power 50 50 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Giga Power 100 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB in 4G 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi TIM Giga Power 500 (solo per under 25) 500 GB in 5G per un anno 99,99 euro per 12 mesi Internet 200GB 200 GB in 4G 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

Altre offerte TIM per il cellulare sono invece includono solo traffico dati e per questa caratteristica sono perfette come alternativa alla connessione di casa. A partire da 9,99 euro al mese è possibile avere fino a 100 GB in 5G per il proprio smartphone, chiavetta Internet o modem Wi-Fi portatile. Le offerte Internet 100GB e 200GB inoltre includono il servizio TIM MultiSIM per condividere la connessione con altre SIM e navigare anche in contemporanea su due dispositivi.

Offerte TIM per il cellulare per anziani di ottobre 2022

Offerte TIM per over 60 Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile TIM 60+ illimitati 6 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (4 GB online per nuovi clienti) 12,99 euro o 6,99 euro con TIM Unica

TIM ha dedicato una delle sue offerte anche agli utenti di età avanzata. La tariffa è TIM 60+ con minuti e SMS illimitati e 6 GB in 4G a 12,99 euro al mese. Con TIM Unica non solo si hanno Giga illimitati ma il prezzo mensile scende a 6,99 euro. Il piano riservato agli Over 60 include anche la protezione di TIM Safe Web Plus e il servizio Doctor TIM Mobile al numero verde 800.500.500 per avere assistenza all’uso e configurazione dello smartphone.