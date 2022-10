Aumenti luce e gas: cause e possibili soluzioni a Ottobre 2022

Nuove stangate in bolletta sono arrivo. Dagli esperti di SOStariffe.it le buone prassi per ottimizzare l’uso dell’energia , e le indicazioni per trovare offerte luce e gas che taglino il costo della materia prima a Ottobre 2022.

Come alleggerire il peso delle bollette a Ottobre 2022? Schiacciate da fatture di luce e gas sempre più voluminose, le famiglie italiane si rivolgono alle ricerche in Rete per individuare risposte efficaci che le aiutino a tenere sotto controllo le spese legate al riscaldamento e all’illuminazione di casa.

Una risposta ai dubbi ricorrenti dei clienti domestici alle prese con il caro bolletta arriva dagli esperti di SOStariffe.it che hanno messo a punto un vademecum “taglia-consumi” ricco di buone prassi quotidiane da seguire per ottimizzare l’uso dell’energia elettrica e del metano in casa. Oltre a questi suggerimenti, il comparatore di SOStariffe.it aiuta i titolari di utenze domestiche a confrontare le innumerevoli proposte luce e gas del Mercato libero e a individuare quelle che offrono i prezzi più bassi della materia prima, compatibilmente con lo “tsunami” energetico in corso.

Luce e gas: come tagliare le bollette (e i consumi) a Ottobre 2022

LE MOSSE SALVA BOLLETTA PAROLA D’ORDINE BUONE PRATICHE Attenzione alle abitudini di consumo

di luce e gas Ottimizzare evitare gli sprechi energetici

investire nell’efficienza energetica per elettrodomestici e caldaia

migliorare l’isolamento termico della casa Cosa fare per ridurre

i costi dell’energia Risparmiare scegliere le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero

spostare i consumi nelle ore serali

optare le tariffe multi-orarie

Per contrastare il caro bolletta, le famiglie italiane possono incamminarsi lungo due direttrici principali. La prima consente di ridurre il consumo di energia elettrica e metano, grazie a una serie di “trucchi” messi a punto dagli esperti di SOStariffe.it. Minori consumi, infatti, si traducono in bollette più leggere.

La seconda strada, parallela alla prima, fa procedere i clienti domestici verso le offerte del Mercato libero che offrono il costo più basso della materia prima (per quanto possibile in questo quadro di crisi energetica). Analizziamole entrambe.

Per consumi “più intelligenti” di energia elettrica e gas, gli esperti di SOStariffe.it consigliano di:

utilizzare lampadine ad alta efficienza energetica per garantire una riduzione dei consumi a parità di utilizzo;

energetica per garantire una riduzione dei consumi a parità di utilizzo; scegliere elettrodomestici di classe energetica superiore per ottenere gli stessi risultati ma con un consumo inferiore di energia;

per ottenere gli stessi risultati ma con un consumo inferiore di energia; spostare i consumi nelle ore serali e scegliere tariffe multi-orarie : mettendo in funzione gli elettrodomestici più energivori in serata oppure il sabato e la domenica, è possibile ridurre la spesa per le bollette durante i mesi freddi;

e scegliere : mettendo in funzione gli elettrodomestici più energivori in serata oppure il sabato e la domenica, è possibile ridurre la spesa per le bollette durante i mesi freddi; regolare la temperatura dei termosifoni : non deve superare i 20°. Anche un solo grado in più fa salire i consumi dell’8%;

: non deve superare i 20°. Anche un solo grado in più fa salire i consumi dell’8%; puntare su un termostato smart per il controllo anche da remoto di accensione e spegnimento del riscaldamento;

per il controllo anche da remoto di accensione e spegnimento del riscaldamento; migliorare l’isolamento termico della casa sia intervenendo sulla struttura (con il cappotto termico o anche con l’installazione di nuovi infissi) oppure facendo attenzione a contrastare spifferi e dispersioni termiche quando il riscaldamento è acceso.

Come difendersi dall’aumento dei prezzi con il Mercato libero a Ottobre 2022

La seconda mossa per ricevere bollette più leggere è quella di ridurre al minimo (compatibilmente con l’attuale situazione emergenziale) il costo dell’energia elettrica (espresso in €/kWh) e quello del gas naturale (espresso in €/Smc). Come? Scegliendo le migliori offerte messe a disposizione dalle imprese energetiche operanti nel Mercato libero grazie al comparatore di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it).

Questo strumento (online e gratuito) consente di individuare l’offerta “cucita” sulle proprie esigenze a partire dal dato relativo al proprio consumo annuo di energia elettrica e gas. Per chi non sapesse dove recuperare questa informazione, la risposta è duplice:

consultando l’ultima bolletta ricevuta dal proprio fornitore, nella sezione dedicata ai consumi;

ricevuta dal proprio fornitore, nella sezione dedicata ai consumi; stimando il consumo annuo tramite il sistema di calcolo integrato nel comparatore di SOStariffe.it.

In quest’ultimo caso, il comparatore effettua una stima sulla base dei filtri impostati dall’utente e relativi a:

il numero dei componenti della famiglia;

il tipo di elettrodomestici utilizzati in casa (come forno, lavatrice, lavastoviglie, scaldabagno, frigorifero e condizionatore) e la distribuzione d’uso nell’arco della giornata;

le dimensioni della propria abitazione;

l’ubicazione della fornitura.

Una volta inseriti (o stimati) i dati richiesti, il comparatore restituirà un elenco delle offerte in base alla convenienza e, per ciascuna tariffa, sarà evidenziata una stima della spesa mensile.

Clicca sul pulsante verde di seguito per avviare il confronto delle offerte luce e gas del Mercato libero:

