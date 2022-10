Bollette luce e gas: cala il prezzo all'ingrosso, le offerte indicizzate ora convengono di più

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.679,99 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.453,74 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

L’andamento degli ultimi giorni del mercato energetico sembra essere particolarmente positivo per gli utenti finali. Il prezzo dell’indice TTF è sceso al di sotto dei 140 euro per megawattora (poche settimane fa era ben superiore ai 300 euro). Anche l‘indice PSV, che regola il mercato del gas in Italia e a cui fanno riferimento numerose offerte gas disponibili ad oggi sul mercato, è in picchiata con una quotazione di circa 80 euro al megawattora dopo i picchi, anche in questo caso, superiori ai 300 euro.

A pesare sull’andamento degli indici TTF e PSV ci sono vari fattori. Il completamento del riempimento degli stoccaggi da parte dei vari Paesi europei e la definizione del nuovo tetto al prezzo del gas (ancora lontano dal diventare operativo, però) stanno contribuendo alla riduzione del prezzo all’ingrosso. Questa tendenza potrebbe avere un impatto positivo anche sul prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso, che in Italia fa riferimento al PUN.

Considerando il contesto attuale dei mercati all’ingrosso, scegliere le offerte indicizzate, in questo momento, è la mossa giusta per tagliare le bollette. Ecco come fare per ridurre al minimo il costo dell’energia e massimizzare il risparmio in bolletta nel corso dell’autunno e del prossimo inverno in modo semplicissimo.

Bollette luce e gas: le tariffe indicizzate convengono di più, ecco come scegliere le migliori

COME FUNZIONANO LE OFFERTE INDICIZZATE PER LUCE E GAS 1. Il prezzo segue l’andamento del PUN per l’energia elettrica e del PSV per il gas naturale 2. L’aggiornamento del prezzo è su base mensile 3. Rispetto al prezzo all’ingrosso è previsto un rincaro (espresso in €/kWh per la luce e €/Smc per il gas) e/o un canone mensile 4. Le offerte migliori sono quelle che prevedono il rincaro più basso

Le tariffe luce e gas di tipo indicizzato consentono l’accesso al prezzo dell’energia all’ingrosso, con riferimento al PUN per la luce e al PSV per il gas naturale. Il calo degli indici si traduce, quindi, in un costo dell’energia più basso. Le migliori offerte di questa categoria non prevedono rincari rispetto al prezzo all’ingrosso dell’energia con i clienti che devono pagare solo un canone mensile di pochi euro per poter accedere al prezzo ridotto dell’energia.

Per scegliere l’offerta giusta è possibile, quindi, affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, linkato qui di sotto. La comparazione permette, facilmente, di individuare una valida tariffa da attivare per tagliare le bollette di luce e gas, sia nel breve che lungo periodo. Con il calo dei prezzi all’ingrosso, cambiare tariffa subito può essere la scelta giusta per massimizzare il risparmio.

Per attivare una nuova offerta è sufficiente avere a disposizione:

i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura

dell’intestatario della fornitura i dati della fornitura e, in particolare, il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas

L’attivazione dell’offerta scelta può avvenire direttamente online, raggiungendo il sito del fornitore dal comparatore. Per il completamento della nuova tariffa serviranno alcune settimane. In ogni caso, è sempre garantita la continuità della fornitura di energia, non è necessario cambiare contatore e non sono previsti costi iniziali da sostenere. Per tutti i dettagli relativi alla scelta della tariffa più conveniente è possibile anche fare riferimento al servizio di consulenza di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente al numero 02 5005 111.

Restare nel mercato tutelato non conviene: il rischio è pagare di più

Con il nuovo trend del mercato all’ingrosso c’è il serio rischio di dover fare i conti con una spesa più alta scegliendo di restare nel mercato tutelato, dove i prezzi di luce e gas sono definiti da ARERA, l’Autorità italiana per l’energia. Questo vale soprattutto per l’energia elettrica. Il prezzo della luce, infatti, è stato definito ad inizio ottobre e resterà fisso fino alla fine del mese di dicembre.

Un eventuale calo del costo all’ingrosso dell’elettricità, quindi, non avrà effetti sui clienti del Mercato Tutelato per quanto riguarda l’energia elettrica. Ricordiamo che, da ottobre, l’elettricità costa il 66% in più per i clienti in Tutela che, quindi, devono fare i conti con una stangata senza precedenti. La scelta migliore è quella di passare subito alle migliori offerte del Mercato Libero.

Per il gas, la convenienza del Mercato Libero resta. In questo caso, però, chi è in Tutela potrà contare su aggiornamenti mensili del prezzo e, quindi, un eventuale calo netto del costo del gas all’ingrosso avrà un effetto più immediato. Restando, però, i vantaggi legati alla scelta di una tariffa gas più vantaggiosa tra le tante opzioni disponibili sul Mercato Libero ad ottobre 2022.