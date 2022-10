Chiavette Internet ricaricabili senza abbonamento: le offerte di Ottobre 2022

Scopri le migliori offerte del mese per le chiavette Internet ricaricabili senza abbonamento e navigare su smartphone, PC e tablet in Wi-Fi

Una chiavetta Internet è un sistema semplice ed efficace per avere sempre con sé una connessione in Wi-Fi per navigare su smartphone, tablet e PC anche in contemporanea quando non si ha una rete wireless a disposizione. Le migliori proposte per le chiavette Internet ricaricabili senza abbonamento sono quelle che rientrano nella categoria delle offerte Internet mobile. Si tratta di tariffe che prevedono solo traffico dati e permettono di navigare a una velocità paragonabile a quella di un’offerta fibra ottica di media qualità.

Chiavette Internet ricaricabili senza abbonamento con Vodafone: le offerte di ottobre 2022

Offerte Internet mobile di Vodafone Gigabyte Prezzo mensile Giga Speed 20 20 GB in 4G 9,99 euro Giga Speed 50 50 GB in 4G 13,99 euro

Non sono molti in realtà gli operatori che oggi permettono di acquistare online le chiavette Internet ricaricabili senza abbonamento. La maggior parte infatti preferisce a questi dispositivi i modem Wi-Fi 4G portatili o le saponette Internet, che hanno il vantaggio di avere una batteria ricaricabile. E’ il caso di Vodafone, che propone infatti un router portatile con consegna gratuita nei giorni lavorativi in tutta Italia.

Con le offerte Internet mobile ricaricabile di questo operatore al prezzo di partenza di 9,99 euro al mese si possono avere fino a 50 GB per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download. Il costo di attivazione è di 10 euro per i nuovi clienti o di 19 euro per chi associa l’offerta a una SIM già attiva. Il router viene incluso al costo di 1 euro al mese con vincolo di 24 mesi.

Chiavette Internet ricaricabili senza abbonamento con TIM: le offerte di ottobre 2022

Offerte Internet mobile di TIM Gigabyte Costo mensile TIM Giga Power Famiglia (solo per clienti fisso) Giga illimitati in 4G e 5G con TIM Unica 5,99 euro TIM Giga Power 50 50 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro TIM Giga Power 100 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro Internet 100GB 100 GB in 4G 49,99 euro, poi 49 euro ogni 6 mesi TIM Giga Power 500 (solo per under 25) 500 GB in 5G per un anno 99,99 euro per 12 mesi Internet 200GB 200 GB in 4G 99,99 euro, poi 99 euro ogni 12 mesi

Anche TIM preferisce alle chiavette Internet ricaricabile senza abbonamento i modem Wi-Fi 4G portatili, che con le sue offerte Internet mobile si possono acquistare nei negozi dell’operatore a partire da 29,99 euro. Ne esistono di vari modelli anche per navigare in 5G. Le tariffe disponibili ad ottobre sono:

1. TIM Giga Power 50 con 50 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che acquistano la promozione online. Aggiungendo 99 cent in più al mese si possono avere 100 GB. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso

2. TIM Giga Power 100 con 100 GB in 5G alla massima velocità a 14,99 euro al mese. Primo mese e attivazione gratuiti per i nuovi clienti che acquistano la promozione online. Aggiungendo 99 cent in più al mese si possono avere 200 GB. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico incluso

3. TIM Giga Power Famiglia con 5G in 5G a 5,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro. SIM a 10 euro con 1 cent di traffico residuo incluso. L’offerta è riservata a chi è già cliente dell’operatore per la rete fissa e grazie all’attivazione gratuita di TIM Unica permette di avere Giga illimitati ogni mese fino a quando si mantiene attiva la connessione di casa. In questo caso il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica

4. TIM Giga Power 500 con 500 GB in 5G per un anno senza vincoli di soglia mensile a 99,99 euro. L’offerta è riservata agli Under 25

5. Internet 100GB con 100 GB in 4G per 6 mesi senza vincoli di soglia mensile a 49,99 euro. Nel piano è incluso TIM MultiSIM per condividere la connessione con altri due dispositivi e collegarsi in contemporanea senza costi aggiuntivi

6. Internet 200GB con 200 GB in 4G per un anno senza vincoli di soglia mensile a 99,99 euro. Nel piano è incluso TIM MultiSIM

Con tutte le offerte dell’operatore una volta esaurito il traffico dati incluso si può continuare a navigare con Giga di Scorta al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB fino a raggiungere il massimo di 1 GB.

Chiavette Internet ricaricabili senza abbonamento con WindTre: le offerte di ottobre 2022

Offerte Internet mobile di WindTre Giga Costo mensile Internet Card 200 200 GB per 3 mesi 24,99 euro per 3 mesi Internet Card 100

100 GB per 3 mesi 19,99 euro per 3 mesi Cube Lite con Easy Pay 70 GB 9,99 euro Cube Full con Easy Pay 150 GB 12,99 euro Super Internet casa illimitati fino a 300 Mbps in download 19,99 euro per i clienti mobile WindTre

WindTre è tra i pochi a mantenere a listino le chiavette Internet ricaricabili senza abbonamento. Nello specifico è possibile acquistare il modello Internet Key IK40V di Alcatel per navigare fino a 150 Mbps a 39,90 euro. Lo stesso dispositivo però potete averlo incluso con vincolo di 24 mesi nelle offerte:

1. Cube Lite con 70 GB in 4G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Attivazione a 49,99 euro rateizzabile in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistando la promozione online. La SIM costa 10 euro

2. Cube Full con 150 GB in 4G alla massima velocità modem WebCube. 4G+ incluso per navigare fino a 300 Mbps in download su più dispositivi contemporaneamente a 12,99 euro al mese. Attivazione a 49,99 euro rateizzabile in 24 rate da 2,08 euro al mese acquistando la promozione online. La SIM costa 10 euro.

Entrambe le tariffe prevedono il pagamento con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente e carta di credito che permette di dimenticarsi di acquistare ogni mese una ricarica manuale e di ottenere il doppio dei Gigabyte rispetto all’addebito su credito residuo.

Offerte solo dati con chiavette Internet ricaricabile senza abbonamento non inclusa di ottobre 2022

Offerte Internet mobile degli altri operatori Gigabyte Costo mensile Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G e 4G+ 13,99 euro ho. 12,99 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 12,99 euro ho. 19,99 200 GB in 4G fino a 60 Mbps 19,99 euro

Alcuni operatori come Iliad e ho. Mobile hanno nel proprio listino delle interessanti offerte Internet mobile ma non permettono di acquistare chiavette Internet ricaricabile senza abbonamento. Tra le più ricche in termini di traffico dati incluso abbiamo:

1. Dati 300 di Iliad con chiamate a consumo (28 cent al minuto per le telefonate e 28 cent per SMS) e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro

2. ho. 12,99 di ho. Mobile con chiamate a consumo (19 cent al minuto per le telefonate e 19 cent per SMS) a 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 12,99 euro al mese. Attivazione a 9 euro più una ricarica da 13 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo

3. ho. 19,99 con chiamate a consumo (19 cent al minuto per le telefonate e 19 cent per SMS) a 200 GB in 4G fino a 60 Mbps a 19,99 euro al mese. Attivazione a 9 euro più una ricarica da 20 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo

Con entrambe le offerte di ho. Mobile si ha inoltre un sconto su Amazon.it per acquistare:

Router Basic: TL-MR6400 – 10 euro

Router Advanced: Archer MR600 – 15 euro

Mesh: Deco E4 (3-pack) – 20 euro

Le offerte di telefonia mobile per le chiavette Internet ricaricabile senza abbonamento di ottobre 2022

Offerte telefonia mobile con tanti Giga Gigabyte Costo mensile ho. 5,99 d ho. Mobile 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro Kena 5,99 100GB Promo Online di Kena Mobile 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 5,99 euro Fastweb Mobile 90 GB anche in 5G 7,95 euro Giga 120 di Iliad 120 GB anche in 5G 9,99 euro Vodafone Silver 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro TIM WONDER Six 100 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro Creami WOW 150 GB di Postemobile 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 9,99 euro Unlimited Special 5G di WindTre illimitati in 5G con Priority Pass 34,99 euro

Le offerte solo dati sono la soluzione più funzionale da abbinare alle chiavette Internet ricaricabile senza abbonamento ma è possibile anche scegliere un’offerta di telefonia mobile tutto incluso. Sul mercato infatti abbiamo diverse tariffe con tanti Gigabyte per non doversi preoccupare di restare senza quando si naviga su più dispositivi in contemporanea. Le migliori oggi disponibili sono:

1. ho. 5,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 5,99 euro al mese più una ricarica una tantum da 6 euro da cui sarà scalato il primo rinnovo. Attivazione e SIM sono invece gratuite. Il piano è disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità del numero.

Con Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla gratis per un mese, scaduto il quale si può eventualmente recedere senza penali e richiedendo il rimborso di tutte le spese sostenute.

2. Kena 5,99 100GB Promo Online di Kena Mobile con minuti illimitati, 500 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 5,99 euro al mese per sempre. Attivazione e SIM sono gratuite. Il piano è disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità del numero.

3. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione SIM gratuita acquistandola online, altrimenti 10 euro. Nel piano sono inclusi anche i corsi della Fastweb Digital Academy

4. Giga 120 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 120 GB anche in 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. SIM a 9,99 euro con attivazione e spedizione gratuita. Acquistando questa offerte potete avere uno sconto sulla fibra ottica di 5 euro al mese. La tariffa IliadBox per la rete fissa con navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download complessivi, chiamate illimitate da fisso, modem e attivazione inclusi quindi cosa 19,99 euro al mese per sempre.

5. Vodafone Silver di Vodafone con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 150 GB) a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro a mese e prezzo bloccato per 24 mesi. L’attivazione è gratuita. Il piano è disponibile solo online per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità del numero.

6. TIM WONDER Six di TIM con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G (illimitati con TIM Unica) a 9,99 euro al mese. Primo mese e attivazione sono gratuiti per i nuovi clienti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Il piano è disponibile solo online per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali con portabilità del numero.

7. Creami WOW 150 GB di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps a 9,99 euro al mese. La SIM costa 20 euro con 20 euro di traffico incluso acquistandola online.

