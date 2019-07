Offerte Tim nuovi clienti: le migliori promo di Luglio 2019

Tim ha rinnovato completamente il suo listino di proposte per la telefonia mobile, ADSL e fibra . Scopri le offerte per i nuovi clienti dell’operatore italiano sia per smartphone sia per navigare dal PC di casa alla massima velocità disponibile

Tim è tra le prime aziende non solo nel campo delle telefonia mobile ma anche nella fornitura di servizi fibra e ADSL su rete fissa. Recentemente l’operatore italiano ha rinnovato le sue offerte in entrambi i settori offrendo ai suoi clienti la navigazione su smartphone in 5G e nuove tariffe per navigare dal PC di casa fino a 1 Gigabit al secondo su FTTH. Di seguito sono illustrate nel dettaglio le proposte mobile e fisso di Tim e le modalità con cui sottoscriverle:

Le migliori offerte di telefonia mobile di Tim

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

3. Tim Advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro Xiaomi Mi Mix3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro Oppo Reno – in via di disponibilità

4. Tim Young Senza Limiti Top Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 30/9/19.

Le offerte fibra ottica e ADSL di Tim

1. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit con FTTH (fibra fino a casa). La massima velocità è gratuita per un anno se si acquista un modem Tim , poi il prezzo è di 10 euro al mese già inclusi nell’abbonamento. Se l’attivazione avviene online è gratuita per 2 anni

con (fibra fino a casa). La se si acquista un modem , poi il prezzo è di già inclusi nell’abbonamento. Se l’attivazione avviene online è Modem Fritz! Box 7590 incluso. Configurazione automatica e garanzia per 5 anni. E’ previsto un entry ticket di 29 euro

L’offerta ha una durata di 24 mesi e per i nuovi clienti ha un costo di 25 euro al mese per il primo anno se l’attivazione avviene online. La spesa sale a 35 euro dal secondo anno, poi 45 euro al mese. Per chi è già cliente Tim l’addebito mensile per il primo anno è di 35 euro al mese. La spesa aumenta a 45 euro dal secondo anno. Se si rinuncia al modem il prezzo è di 40 euro per i nuovi e vecchi clienti. In tutti i casi l’attivazione è inclusa nel prezzo se la si sottoscrive entro il 31/7/19.

Nel pacchetto è previsto un abbonamento a TIMVISION. In caso di rescissione del contratto prima dei 12 mesi il cliente sarà tenuto a pagare le rate residue del contributo di attivazione di 30 euro. In caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. Se nell’offerta è previsto l’acquisto a rate di un dispositivo a rate (come un modem) l’utente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o di proseguire la rateizzazione fino alla naturale scadenza del contratto.

L’utente ha la possibilità di scegliere tra 5 opzioni aggiuntive. La prima è sempre gratuita mentre a partire dalla seconda il primo mese è gratis e poi il prezzo è di 5 euro al mese:

Safe Web Plus : navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control

: navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control Smart Home : 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso

: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso Voce : chiamate senza limiti nazionali

: chiamate senza limiti nazionali Assistenza tecnica telefonica : fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

: fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese) TIMVISION Plus: film in prima visione, Serie TV in esclusiva e cartoni animati in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i Gigabyte previsti dal piano.

E’ possibile anche attivare l’offerta mobile che prevede:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

20 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 10 euro al mese. Con Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono 15 GB aggiuntivi.

Infine, è possibile accedere al servizio Doctor Tim Smart per 99 euro una tantum che offre:

Verifica e ottimizzazione del Wi-Fi

Abilitazione delle prese telefoniche per collegare i telefoni di casa

Configurazione dell’app Tim Telefono per gestire la linea di casa direttamente dallo smartphone

Configurazione modem con reset PW per clienti in CB

2. Tim Super Mega

Navigazione illimitata fino a 200/100 Mega in FTTC/E (fiber to the cabinet). La massima velocità è gratuita per un anno se si acquista un modem Tim , poi il prezzo è di 5 euro al mese già incluso nell’abbonamento. Se l’attivazione avviene online è gratuita per 2 anni .

in (fiber to the cabinet). La se si acquista un modem , poi il prezzo è di già incluso nell’abbonamento. Se l’attivazione avviene online è . Modem Tim Hub incluso. Configurazione automatica e garanzia illimitata.

L’offerta ha una durata di 24 mesi per i nuovi clienti ha un costo di 25 euro al mese per il primo anno se l’attivazione avviene online. La spesa sale a 35 euro dal secondo anno, poi 40 euro al mese. Per chi è già cliente Tim l’addebito mensile per il primo anno è di 40 euro al mese. La spesa aumenta a 45 euro dal secondo anno. Se si rinuncia al modem il prezzo per i nuovi clienti è di 35 euro al mese mentre per quelli vecchi è di 40 euro. In tutti i casi l’attivazione è inclusa nel prezzo se la si sottoscrive entro il 31/7/19..

Nel pacchetto è previsto un abbonamento a TIMVISION. In caso di rescissione del contratto prima dei 12 mesi il cliente sarà tenuto a pagare le rate residue del contributo di attivazione di 30 euro. In caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. Se nell’offerta è previsto l’acquisto a rate di un dispositivo a rate (come un modem) l’utente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o di proseguire la rateizzazione fino alla naturale scadenza del contratto.

L’utente ha la possibilità di scegliere tra 5 opzioni aggiuntive. La prima è sempre gratuita mentre a partire dalla seconda il primo mese è gratis e poi il prezzo è di 5 euro al mese:

Safe Web Plus : navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control

: navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control Smart Home : 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso

: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso Voce : chiamate senza limiti nazionali

: chiamate senza limiti nazionali Assistenza tecnica telefonica : fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

: fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese) TIMVISION Plus: film in prima visione, Serie TV in esclusiva e cartoni animati in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i Gigabyte previsti dal piano.

E’ possibile anche attivare l’offerta mobile che prevede:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

20 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 10 euro al mese. Con Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono 15 GB aggiuntivi.

Infine, è possibile accedere al servizio Doctor Tim Smart per 99 euro una tantum che offre:

Verifica e ottimizzazione del Wi-Fi

Abilitazione delle prese telefoniche per collegare i telefoni di casa

Configurazione dell’app Tim Telefono per gestire la linea di casa direttamente dallo smartphone

Configurazione modem con reset PW per clienti in CB

3. Tim Super ADSL

Navigazione illimitata fino a 20 Mega in ADSL

in Modem Tim incluso. Configurazione automatica e garanzia illimitata

L’offerta ha una durata di 24 mesi per i nuovi clienti ha un costo di 35 euro al mese per il primo anno se l’attivazione avviene online. La spesa dal secondo al quarto anno continua ad essere di 35 euro, poi 30 euro al mese. Per chi è già cliente Tim l’addebito mensile per il primo anno è di 35 euro al mese. Se si rinuncia al modem il prezzo è di 30 euro per i nuovi e vecchi clienti. In tutti i casi l’attivazione è inclusa nel prezzo se la si sottoscrive entro il 31/7/19..

Nel pacchetto è previsto un abbonamento a TIMVISION. In caso di rescissione del contratto prima dei 12 mesi il cliente sarà tenuto a pagare le rate residue del contributo di attivazione di 30 euro. In caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. Se nell’offerta è previsto l’acquisto a rate di un dispositivo a rate (come un modem) l’utente potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione o di proseguire la rateizzazione fino alla naturale scadenza del contratto.

L’utente ha la possibilità di scegliere tra 5 opzioni aggiuntive. La prima è sempre gratuita mentre a partire dalla seconda il primo mese è gratis e poi il prezzo è di 5 euro al mese:

Safe Web Plus : navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control

: navigazione sicura (anti-phishing e malware), pagina di alert e futura integrazione di parental control Smart Home : 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso

: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio e app IoTim per gestirle, servizio di assistenza e manutenzione incluso Voce : chiamate senza limiti nazionali

: chiamate senza limiti nazionali Assistenza tecnica telefonica : fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

: fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese) TIMVISION Plus: film in prima visione, Serie TV in esclusiva e cartoni animati in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i Gigabyte previsti dal piano.

E’ possibile anche attivare l’offerta mobile che prevede:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

20 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 10 euro al mese. Con Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono 15 GB aggiuntivi.

Infine, è possibile accedere al servizio Doctor Tim Smart per 99 euro una tantum che offre:

Verifica e ottimizzazione del Wi-Fi

Abilitazione delle prese telefoniche per collegare i telefoni di casa

Configurazione dell’app Tim Telefono per gestire la linea di casa direttamente dallo smartphone

Configurazione modem con reset PW per clienti in CB

Alle offerte Tim Super Fibra, Tim Super Mega e Tim Super ADSL è possibile aggiungere anche l’intrattenimento di 43 canali di Sky. La promozione prevede:

Sky TV + Sky Famiglia + Sky HD

Sky Box Set

Sky Go Plus per 1 anno

My Sky

Sky On Demand

L’opzione ha un costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi in promozione invece di 33,40 euro al mese. E’ possibile aggiungere Sky Link per collegare My Sky HD in Wi-Fi pagando 30 euro una tantum. Il costo per la consegna del decoder è di 49 euro.