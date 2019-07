Passa a ho. Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Luglio 2019

ho. Mobile ha impiegato pochissimo tempo per farsi conoscere dagli utenti italiani, attirati dalla convenienza delle sue tariffe. Scopri le proposte di luglio del MVNO per chi arriva da Vodafone, Tim, Tre, Wind e Iliad

Per chi non lo conoscesse, ho. Mobile è l’operatore di telefonia mobile di Vodafone. In quanto MVNO (Mobile Virtual Network Operator) l’azienda non dispone di una propria infrastruttura di rete ma sfrutta quella della casa madre per erogare i suoi servizi voce e Internet. ho. nasce con lo scopo dichiarato di contrastare l’ascesa di Iliad in Italia, che in appena un anno ha già raggiunto la quota di 3 milioni di clienti.

L’operatore low cost ha deciso di adottare la stessa strategia del suo principale concorrente e per questo propone tariffe ricche di servizi a prezzi decisamente ridotti rispetto alla media delle proposte dei grandi player del settore mobile. Non solo, ho. ha messo al centro della sua offerta la trasparenza nei confronti degli utenti e per questo non impone alcun vincolo, costo extra o penale.

Al momento ho. dispone nel suo listino di tre tariffe che sono identiche in termini di quantità di traffico voce e dati inclusi ma differiscono per il prezzo, che dipende dall’operatore di provenienza. Tutte le promozioni prevedono minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico per navigare in Internet e accedere ad app e servizi online dallo smartphone. L’offerta più economica da 6,99 euro al mese è riservata a chi proviene da alcuni operatori low cost selezionati tra cui Iliad. Chi arriva dal provider francese può quindi accedere agli stessi servizi di cui usufruisce oggi ma ad un costo inferiore (Giga 50 costa 7 euro al mese) e ha la possibilità di sfruttare l’efficiente e capillare rete mobile di Vodafone. La velocità di navigazione è però limitata al confronto di quella di Iliad e degli altri grandi provider.

La tariffa più costosa da 12,99 euro al mese può essere sottoscritta da tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza. Questo significa che chi arriva da Vodafone, Wind, Tre e Tim possono sottoscrivere solo questo piano di ho. Gli utenti del provider britannico in realtà non sono molto incentivati a passare all’alternativa low cost in quanto i costi di attivazione superano i 20 euro una tantum. Il motivo è che ovviamente Vodafone non ha nessuna intenzione di perdere clienti, anche se passano ad un’azienda ad esso legata. La promozione “mediana” da 8,99 euro al mese è riservata ai futuri ex clienti di Kena Mobile e Daily Telecom.

Perché conviene passare a ho. Mobile

Mobile offre una copertura del 99% a livello nazionale di cui il 98% con la tecnologia 4G Basic, che prevede un limite alla velocità di navigazione a 30 Mbps in download e upload. L’azienda ha poi incluso nelle sue offerte tutti i servizi di base più richiesti dagli utenti come:

SMS ho. chiamato

42121 per credito residuo

Avviso di chiamata

Navigazione Hotspot

Trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

Non solo, ho. blocca in automatico la possibilità di sottoscrivere servizi a sovrapprezzo come oroscopi, suonerie ed SMS bancari in modo da evitare di consumare credito inutilmente. Anche le chiamate verso numeri a pagamento come 199 e 899 sono bloccate di default ma è comunque possibile riattivarle in ogni momento.

Le offerte di ho. si rinnovano sempre lo stesso giorno del mese in modo che l’utente abbia la certezza di spendere esattamente la cifra mensile riportata nel contratto. Se non soddisfatto, può tranquillamente lasciare l’operatore senza alcuna penale o extra costo di disattivazione. ho. non richiede nemmeno l’IBAN o la carta di credito per ricaricare il credito.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle tariffe di ho. Mobile per chi arriva da Vodafone, Tim, Wind, Tre o Iliad e le modalità con cui attivarle:

Passa a ho. Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Luglio 2019

1. ho. 6,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese invece di 12,99 euro. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 7 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Questa particolare promozione è disponibile solo per gli utenti che arrivano da:

Coop Voce

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

Digitel

ERG Mobile

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Iliad

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Plintron

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

La portabilità del numero deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il costo della promozione salirà a 12,99 euro al momento del secondo rinnovo.

2. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Tale tariffe è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

