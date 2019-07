Offerte Vodafone nuovi clienti: le migliori promo di Luglio 2019

Chi cambia operatore in un anno può arrivare a risparmiare anche quasi 100 euro in bolletta su un abbonamento rete fissa. Se state pensando di tradire il vostro vecchio fornitore Internet, ecco tutte le soluzioni offerte da Vodafone con costi, condizioni e clausole di recesso per questa estate 2019 sia per la rete Adsl o fibra che per il mobile

L’arrivo del 5G e dell’estate ha portato tutti gli operatori a lanciare una serie di promozioni per cercare di accaparrarsi nuovi clienti. Anche per quanto riguarda la linea Adsl e le promozioni per l’attivazione della fibra ottica cambiare fornitore sono in questo periodo è in genere molto conveniente.

Con il comparatore di SosTariffe.it abbiamo analizzato le offerte riservate ai nuovi clienti che scelgano di passare a Vodafone a Luglio 2019.

Confronta le migliori offerte di Vodafone »

Quali promozioni per chi passa a Vodafone?

Ecco le migliori tariffe per gli utenti mobile. Si tratta in particolare di 3 novità proposte per poter utilizzare la linea 5 G per tutti e di una promozione riservata agli under 30.

1. Vodafone RED Unlimited Smart a 18.99€ al mese

Con questa soluzione avrete sms e chiamate illimitati e 20 GB Internet. Il prezzo è in promozione per chi sceglie di pagare con addebito su conto o carta di credito, altrimenti questo piano costerà 24.99€ al mese.

Per i nuovi clienti l’attivazione di RED Smart è di 3 €, ma solo se saranno effettuate ricariche per almeno 269 €. In caso contrario vi saranno addebitati 26 €, così da raggiungere i 29€ previsti per l’attivazione del servizio. I costi per chi ha già un abbonamento con l’operatore sono invece diversi, si dovrà pagare il cambio di piano tariffario e costerà 22.50€.

Vodafone ricorda che “l’uso della sim deve essere personale secondo i principi di buona fede e correttezza come meglio dettagliati nell’art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto su vodafone.it”.

Nella promozione sono inclusi:

Giga illimitati per chattare, utilizzare le mappe, navigare sui social e ascoltare musica in streaming

hotspot

segreteria telefonica

chiamami e recall

credito residuo

1 GB extra a 2 € se si terminano i GB inclusi

Smart Passport + per i viaggi all’estero: 60 minuti voce (30 in entrata e 30 in uscita), 60 sms e 500 MB a 3 o 6 € nei Paesi extra UE e in USA. Si pagherà solo in caso di utilizzo

I costi di disattivazione possono variare tra i 26 € e i 45€.

Le nuove soluzioni RED Unlimited sono delle promozioni telefono incluso, per maggiori dettagli potete ricercare le condizioni e confrontare i dettagli con il comparatore di SosTariffe.it.

Attiva RED Unlimited Smart »

2. Vodafone RED Unlimited Ultra a 24.99€ al mese

Le nuove tariffe RED sono suddivise in tre fasce d’offerta. La versione RED Ultra propone a 24.99€ al mese:

chiamate e sms illimitati

30 GB di internet

1000 minuti voce da spendere verso Paesi extra UE (Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Giappone, India, Israele, Malesia, Messico, Singapore, Tailandia, USA)

voce da spendere (Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Giappone, India, Israele, Malesia, Messico, Singapore, Tailandia, USA) Smart Passport +

Segreteria telefonica inclusa

Giga illimitati da usare su social e app

Come per la promozione Smart anche per questa seconda soluzione il costo sarà di circa 25 € per chi sceglierà di pagare con carta o addebito su c/c, per gli altri il prezzo sarà di 34.99€.

Per l’attivazione del servizio si pagheranno 3€ se si faranno ricariche per almeno 359 €.

Dovete partire e volete conoscere le condizioni di uso all’estero di questa promozione, eccole:

13 GB per navigare in Internet in paesi UE

minuti illimitati in territorio Unione europea

in paesi Extra Ue 1GB e 200 minuti in roaming se siete in Albania, Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Israele, Giappone, Malesia, Messico, Monaco, Singapore, Tailandia, Turchia, USA

3. Red Unlimited Black a 39.99€ al mese

Prezzo decisamente più alto rispetto alle altre due promo. Per chi decide di non accreditare l’abbonamento su c/c o carta di credito il costo mensile sarà di 59.99€. L’offerta Black include:

Internet illimitato in linea 5 G

in linea 5 G minuti illimitati in Italia e UE

in Italia e UE 22 GB per navigare nei paesi UE

per navigare nei 1000 minuti verso Paesi extra Ue

5 Giga + 500 minuti da sfruttare in roaming

Anche questa soluzione opera uno sconto sui costi di attivazione, invece di 29 € saranno di soli 3 € ma solo se si effettueranno ricariche per almeno 575 €.

Scopri RED Unlimited Black »

4. Unlimited X4 Pro a 14.99€ al mese

Questa alternativa più economica di quelle appena illustrate propone:

Giga illimitati sulle app preferite

10 GB di Internet

di Internet chiamate illimitate

1 GB extra a 2 €

Smart Passport +

5. Shake it easy a 14.99€ al mese

Offerta riservata agli under 30 che comprende:

30 GB che diventano 60 GB per navigare in Internet per chi paga con carta di credito o addebito su conto

che diventano 60 GB per navigare in Internet per chi paga con carta di credito o addebito su conto Minuti e sms illimitati

Giga illimitati su app

Anche questa promozione come quelle già viste include un 1 GB di riserva (a 2€) per continuare a navigare quando si terminano i GB compresi e Smart Passport+.

Le promozioni ADSL e Fibra

Per chi sta valutando invece di cambiare operatore per i servizi di telefonia fissa e per la connessione casalinga, ecco le vostre alternative se passate a Vodafone.

Scopri le migliori promozioni ADSL e Fibra »

1. Internet Unlimited a 27.90€

Si tratta di una soluzione che prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi e se doveste disattivare il servizio prima di tale scadenza dovrete pagare 24 € (da pagare a rate da 1 € al mese). I costi di attivazione e per Vodafone Ready sono inclusi nell’offerta.

La promozione da 27.90€ al mese vi garantisce connessione in FTTH fino a 1 Gigabit in download (laddove la tecnologia sia disponibile) o in Adsl o Fibra misto rame. Il prezzo fuori promo è di 33.90€.

L’offerta Unlimited include:

Internet senza limiti fino a 1 Gigabit

chiamate e consumo (0.19 di scatto alla risposta verso i numeri nazionali, 0.19€ di scatto alla risposta e poi 0.19 € al minuto verso i cellulari)

(0.19 di scatto alla risposta verso i numeri nazionali, 0.19€ di scatto alla risposta e poi 0.19 € al minuto verso i cellulari) sim con 30 GB al mese

PLAY STATION PLUS incluso per 12 mesi, solo se per chi acquista senza il supporto di un consulente

Aggiungendo al prezzo base 5€ al mese avrete anche le chiamate illimitate.

Si può anche richiedere di includere i servizi Vodafone Ready con Vodafone station: un dispositivo con 5 antenne in dotazione, 4 porte Gigabit Ethernet, 2 porte USB e 2 telefono

Il costo per disattivare la promozione è di 28€ in caso di passaggio ad altro operatore o cessazione della linea fissa; si dovranno inoltre pagare le eventuali rate residue del costo di attivazione e, se è stato attivato, di Vodafone Ready.

2. Internet Unlimited Chiamate illimitate a 32.90 €

Questa seconda offerta è in tutto uguale alla prima solo che è compreso nel prezzo il traffico voce illimitato. Il prezzo quindi è di 32.90 € al mese ed è bloccato per 4 anni. I clienti che hanno già un contratto Vodafone riceveranno un ulteriore sconto sul costo della tariffa.

Oltre a quanto già incluso nella promozione Unlimited base quindi avrete:

chiamate illimitate verso fissi e cellulari

sim con 30 GB

Costi di attivazione e modem inclusi

buono di 50 € per voli a/r e hotel prenotati su Volagratis (spesa minima 250€)

Attiva Internet Unlimited Chiamate Illimitate »

3. Internet a casa + mobile

Se siete alla ricerca di altre soluzioni, ad esempio un abbonamento che vi permetta di avere linea fissa e mobile Vodafone propone Vodofone One Pro a 37.90 €. Il vincolo per questa offerta è di 24 mesi.

Con questa promozione sono inclusi:

internet casa con Fibra FTTH fino a 1 Gigabit e Fibra FTTC misto rame fino a 200 Megabit

chiamate verso i fissi nazionali a 0.19€ scatto alla risposta e 0 € al minuto

chiamate verso i cellulari a consumo (0.19€ di scatto alla risposta e 0.19€ al minuto)

sim con 25 GB e 1 GB extra a 2 €, minuti illimitati e i Giga per navigare sui social illimitati, 2 mesi di Rete sicura compresi nel prezzo, Smart Passport +

Se si vuole abbinare anche la Vodafone Ready si devono aggiungere 6 € al mese per 48 mesi, si possono scegliere diverse soluzioni di pagamento:

in un’unica soluzione quindi 288€ in prima fattura;

6,00€ al mese per 12 mesi + 216€ di contributo iniziale in prima fattura;

6,00€ al mese per 24 mesi + 144€ di contributo inziale in prima fattura.

Anche per queste offerta il costo di disattivazione sarà di 28 € più il pagamento delle eventuali rate residue del costo di attivazione o della Vodafone Ready.

4. Telefono Fisso a 18.90 €

Se invece state solo cercando una promozione per la linea fissa di casa c’è Tutto Facile Fisso a 18.90€ al mese.

SI pagano 3€ al mese per 24 mesi per attivare il servizio e un contributo di 25 € sulla prima bolletta. La promozione include chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, e il telefono Vodafone Classic. Anche assistenza e segreteria telefonica sono comprese nel canone.