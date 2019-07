Passa a Iliad da Vodafone, TIM e Wind: le offerte di Luglio 2019

L’arrivo di Iliad nel mercato di telefonia mobile italiano ha contributo a dare il via ad una vera e propria rivoluzione che ha portato ad un notevole incremento dei Giga di traffico dati inclusi nelle offerte disponibili per gli utenti che vogliono attivare una nuova tariffa passando a Iliad da altro operatore o attivando una nuova SIM. Ecco, quindi, le migliori offerte passa a Iliad da Vodafone, TIM e Wind di luglio 2019 .

Sin dal suo arrivo sul mercato italiano di telefonia mobile, avvenuto nel maggio dello scorso anno, Iliad ha da subito puntato moltissimo sulla trasparenza delle sue offerte e su di una comunicazione chiara e precisa, con l’obiettivo di informare in modo completo i suoi clienti e tutti gli utenti interessati ad attivare un’offerta.

Anche nel mese di luglio 2019, quindi, Iliad propone un listino di tariffe molto semplice ed intuitivo offrendo la possibilità a qualsiasi utenti di effettuare il passaggio a Iliad, sia con portabilità del numero da qualsiasi operatore (non esistono tariffe “operator attack” rivolte solo ai clienti di specifici operatori) che attivando una nuova linea.

Vediamo, quindi, quali sono le offerte passa a Iliad di luglio 2019 e come fare per attivarle:

Offerte Iliad luglio 2019

Il punto di riferimento della gamma di offerte Iliad per il mese di luglio 2019 è rappresentato dalla “solita” Giga 50, una tariffa disponibile già da diversi mesi che l’operatore continua a proporre a tutti gli utenti che vogliono passare ad Iliad attivando una tariffa con tanti GB di traffico dati da utilizzare ogni mese.

Giga 50 di Iliad include minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri italiani ed aggiunge ben 50 GB di traffico dati sotto rete 4G. A completare i vantaggi dell’offerta c’è la possibilità di poter sfruttare anche minuti illimitati dall’Italia verso l’estero, un bonus decisamente interessante per tutti gli utenti che hanno la necessità di chiamare amici e parenti residenti all’estero oppure avere un piano tariffario che permetta di chiamare all’estero per motivi professionali.

Per quanto riguarda le chiamate verso l’estero incluse in Giga 50 di Iliad, segnaliamo che nella maggior parte dei casi tali minuti sono validi versi i numeri fissi.

Ecco l’elenco completo dei Paesi verso cui è possibile sfruttare le chiamate illimitate dall’Italia verso i numeri fissi: Azzorre, Sudafrica, Germania, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong kong, Ungheria, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera, Taiwan.

La tariffa include anche le chiamate illimitate verso fissi e mobili negli Stati Uniti (compreso Hawaii ed Alaska) ed in Canada.

Per quanto riguarda il roaming all’estero, gli utenti che scelgono Giga 50 di Iliad possono utilizzare liberamente minuti ed SMS per chiamare in Italia ed in Europa (come previsto dalla normativa vigente sul roaming in Europa) ed, in più, hanno la possibilità di utilizzare sino a 4 GB di traffico dati al mese per navigare in mobilità.

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese (per sempre) ed include un contributo di attivazione una tantum di 9,99 Euro. In sostanza, i clienti che attivando l’offerta Iliad pagheranno, al momento della sottoscrizione 7,99 Euro per il costo del primo mese più 9,99 Euro per il costo di attivazione una tantum che comprende anche il costo della SIM. L’addebito dei rinnovi avviene sempre su credito residuo e, quindi, non è necessario utilizzare uno strumento di pagamento automatico per attivare l’offerta. In caso di esaurimento dei GB di traffico dati disponibile, è possibile continuare a navigare al costo di 90 centesimi per ogni 100 MB di traffico aggiuntivo.

Da notare, inoltre, che nel canone dell’offerta Giga 50 di Iliad sono inclusi tutti i servizi aggiuntivi e non sono previsti, quindi, sovrapprezzi di alcun tipo. L’offerta include la segreteria telefonica, l’utilizzo dei Giga del bundle tramite funzione hotspot, il servizio Mi Richiami, il controllo del credito residuo ed il blocco di tutti i servizi a sovrapprezzo. E’ presente anche l’avviso di chiamata se il numero dell’utente è occupato, il blocco dei numeri nascosti ed il filtro chiamate ed SMS.

A completare la gamma di offerte Iliad di luglio 2019 troviamo Iliad Voce, una soluzione tariffaria ideale per tutti gli utenti che non hanno bisogno di un robusto bundle dati per navigare in mobilità ma che non vogliono rinunciare all’opportunità di poter sfruttare la propria SIM per chiamate ed SMS.

Con Iliad Voce, infatti, l’utente avrà a sua disposizione un piano tariffario con minuti ed SMS illimitati in Italia a cui vanno a sommarsi 40 MB (attenzione, si tratta di appena 0,04 GB) di traffico dati in 4G. Per quanto riguarda il roaming, il cliente che attiva Iliad Voce potrà utilizzare tutti i suoi bonus anche in roaming in UE. Quando si è all’estero, restando nei confini dell’Unione europea, si avranno a disposizione minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri in UE oltre al bundle di 40 MB dell’offerta.

Iliad Voce ha un costo di 4,99 Euro al mese. Anche in questo caso è presente un contributo di attivazione di 9,99 Euro da pagare al momento della sottoscrizione dell’offerta. Come per l’offerta precedente, l’addebito dei rinnovi avviene su credito residuo e non sono previsti costi aggiuntivi di alcun tipo. Tutti i servizi accessori sono, infatti, inclusi nel canone dell’offerta. Da notare che Iliad Voce permette di navigare, una volta esauriti i 40 MB dell’offerta, al costo di 90 centesimi di Euro per ogni 100 MB di traffico dati utilizzato. Di conseguenza, in caso di necessità, è possibile ottenere 1 GB aggiuntivo al costo di 9 Euro.

Scopri le offerte Iliad

Come passare ad Iliad

Ci sono due opzioni per poter passare ad Iliad attivando una delle offerte di luglio 2019. Sia nel caso in cui si attivi un nuovo numero che nel caso in cui si richieda la portabilità, è possibile passare ad Iliad online, tramite il sito ufficiale dell’operatore (è necessario effettuare la registrazione di un account). In questo caso, la SIM viene spedita all’indirizzo indicato in fase di richiesta.

In alternativa, è possibile recarsi in un Iliad Store o in un Iliad Corner. Tramite il sito Internet dell’operatore è possibile individuare il punto più vicino al proprio indirizzo dove sarà poi possibile procedere con la richiesta di attivazione. Da notare che, di solito, negli Iliad Corner, situati in luoghi pubblici come stazioni o in altri esercizi commerciali come supermercati di catene partner, sarà necessario procedere in autonomia con l’attivazione dell’offerta Iliad desiderata tramite le SIM box.

Smartphone a rate con Iliad

Da alcuni mesi, Iliad permette ai suoi clienti di acquistare uno smartphone a rate. L’acquisto può essere effettuato direttamente dal sito ufficiale dell’operatore, nell’apposita sezione denominata “Smartphone”. In listino sono presenti esclusivamente iPhone. I clienti Iliad possono scegliere tra i più recente iPhone XS, XS Max ed XR oppure possono optare per iPhone 8 o ancora per il meno recente, e più economico, iPhone 7.

Per ogni modello di iPhone disponibile in listino sono presenti diversi tagli di memoria interna e diverse colorazioni. L’utente può, quindi, scegliere con tutta calma il modello più adatto alle proprie esigenze ed ai propri gusti e, quindi, procedere con l’acquisto scegliendo tra la formula dell’acquisto in un’unica soluzione e la formula dell’acquisto rateale. Per quanto riguarda l’opzione dello smartphone a rate con Iliad, la struttura dell’offerta è quella tradizionale con un anticipo pari a circa il 20% del valore dello smartphone a cui vanno a sommarsi 30 rate mensili di importo fisso.

Per poter aderire all’offerta per acquistare iPhone a rate con Ilaid è necessario essere clienti dell’operatore di telefonia mobile da almeno tre mesi.