Passa a Tre da Tim, Vodafone, Iliad: le migliori offerte di luglio 2019

A luglio Tre mette in campo – con scadenza al 21 – una serie di proposte rivolte a chi è già cliente di un altro operatore mobile (come TIM , Vodafone o Iliad ) ma sta pensando di cambiarlo, perché l’offerta attuale non soddisfa le sue esigenze, perché vuole spendere di meno o perché vuole approfittarne per cambiare lo smartphone . Ecco tutti i dettagli delle promozioni più interessanti.

L’estate della telefonia mobile

Operatori come TIM, Vodafone e Iliad oggi propongono delle offerte particolarmente interessanti per quanto riguarda la telefonia mobile, con soluzioni a basso costo che permettono di accedere a decine di gigabyte per il traffico Internet, minuti e SMS illimitati e anche allo smartphone con pagamento a rate. Per questo Tre, da qualche anno ormai unita in un unico soggetto sul mercato con Wind, propone questo luglio delle promozioni particolarmente interessanti e competitive per invogliare i clienti degli altri operatori.

Le tariffe di Tre

Qui di seguito, ecco le tariffe più interessanti per chi arriva da un altro operatore e vuole puntare sulle tante offerte estive per risparmiare e avere di più, tenendo conto delle caratteristiche uniche delle proposte Tre (tra cui la Giga Bank per non perdere il traffico dati non consumato o la possibilità di acquistare un telefonino a rate e di cominciare a pagarlo dopo l’estate.

1. PLAY Power

Per chi arriva da TIM, Vodafone e Iliad, PLAY Power è una delle tariffe più interessanti, perché unisce una solida dotazione di GB per il traffico Internet a minuti illimitati. Più nel dettaglio, PLAY Power include ogni mese:

minuti illimitati

200 SMS

30 GB traffico dati 4G

Il costo di PLAY Power è di 11,99 euro al mese, senza impegno e su credito residuo. Come per tutti i nuovi clienti a partire dal 1° aprile scorso, l’opzione 4G LTE per navigare alla massima velocità è sempre inclusa. Non solo: per chi attiva online, il costo di attivazione è zero e ci sono addirittura 30 GB mensili in più, per un totale di 60 GB. L’offerta è valida fino al 21 luglio.

2. ALL-IN Power e ALL-IN Super Power senza smartphone

Le tariffe ALL-IN sono dedicate a chi vuole il massimo ed è pronto a impegnarsi per 24 mesi, pagando l’offerta con carta di credito, conto corrente o carta conto. In più si tratta delle tariffe di Tre che permettono anche di acquistare uno smartphone da abbinare all’offerta a costo zero.

Più nel dettaglio, ALL-IN Power include:

minuti illimitati

60 GB di Internet inclusi con Giga Bank (per utilizzare i giga non consumati nel mese successivo)

SMS illimitati

navigazione LTE inclusa

Il tutto a 11,99 euro al mese; solo online, il costo di attivazione è di 0 euro. Anche in questo caso l’offerta è disponibile fino al 21 luglio. ALL-IN Super Power, invece, offre:

minuti illimitati

100 GB di Internet inclusi con Giga Bank

SMS illimitati

navigazione LTE inclusa

Il costo è di 14,99 euro al mese (sempre solo con carta di credito, conto corrente o carta conto e impegno di 24 mesi), online il costo di attivazione è di 0 euro e l’offerta è disponibile fino al 21/7.

3. ALL-IN Power e ALL-IN Super Power con smartphone

Le offerte ALL-IN con telefono incluso sono identiche a quelle senza smartphone per quanto riguarda la dotazione di minuti, SMS e Giga, ovvero, per ALL-IN Power:

minuti illimitati

60 GB di Internet inclusi con Giga Bank (per utilizzare i giga non consumati nel mese successivo)

SMS illimitati

navigazione LTE inclusa

A 11,99 euro al mese, mentre per ALL-IN Super Power:

minuti illimitati

100 GB di Internet inclusi con Giga Bank

SMS illimitati

navigazione LTE inclusa

A 14,99 euro al mese. In più ci sono gli smartphone a partire da 0 euro e con diversi costi di attivazione (ad esempio, il Samsung Galaxy A10 non costa nulla né di rata mensile né di anticipo, mentre per il nuovo iPhone XS Max da 64 GB ci vogliono 33,99 euro al mese e 89,99 euro di anticipo). Con ALL-IN Power e Super Power per smartphone, la durata minima è di 30 mesi e il pagamento delle rate avviene con addebito diretto o con carta di credito. ALL-IN Power con smartphone prevede per i nuovi clienti un costo di attivazione di 6,99 euro invece di 55,99 euro.

Confronta le offerte Tre »

4. ALL-IN Power Summer Edition

L’offerta di Tre per le vacanze, con inclusi minuti e SMS illimitati e in più anche lo smartphone, è ALL-IN Power Summer Edition, che consente di pagare il telefonino a partire da dopo l’estate. L’offerta include:

minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB di traffico dati con Giga Bank

navigazione 4G inclusa

smartphone con anticipo da 0 euro, che si inizia a pagare solo dopo l’estate

Il costo dell’offerta, valida fino al 21 luglio, è di 11,99 euro al mese. Con ALL-IN Power Summer Edition Tre propone una selezione limitata di smartphone abbinabili, tutti Samsung, ovvero i seguenti:

Samsung Galaxy S10e (10,99 euro al mese, 0 euro di anticipo)

Samsung Galaxy S10+ da 512 GB (27,99 euro al mese, 0 euro di anticipo)

Samsung Galaxy S10+ da 128 GB (20,99 euro al mese, 0 euro di anticipo)

Samsung Galaxy S10 da 512 GB (22,99 euro al mese, 0 euro di anticipo)

Samsung Galaxy S10 da 128 GB (15,99 euro al mese, 0 euro di anticipo)

Samsung Galaxy Note 9 (22,99 euro al mese, 0 euro di anticipo)

5. FREE

Free è l’offerta di Tre per la telefonia mobile che presenta vantaggi esclusivi rispetto alle altre: a un costo superiore del canone, infatti, offre anche la possibilità di cambiare smartphone senza costi aggiuntivi (scegliendo tra il cambio, la restituzione e il mantenere il dispositivo) e include la Kasko per rimediare a tutti i danni accidentali del proprio dispositivo.

Attualmente l’offerta include FREE Power:

minuti illimitati

SMS illimitati

60 GB con Giga Bank

Giga illimitati per chi ha Super Fibra

Smartphone con Kasko inclusa da anticipo zero

Il tutto per 17,98 euro al mese. FREE Super Power, invece, comprende:

minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB con Giga Bank

Giga illimitati per chi ha Super Fibra

Smartphone con Kasko inclusa da anticipo zero

In questo caso il canone mensile ammonta a 20,98 euro al mese. Infine – particolarmente conveniente per questo mese di luglio – c’è FREE Power Summer Edition, che comprende:

minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB con Giga Bank

Giga illimitati per chi ha Super Fibra

Smartphone con Kasko inclusa da anticipo zero, e si inizia a pagare dopo l’estate

In via promozionale, il costo di FREE Power Summer Edition è solo di 17,98 euro al mese.