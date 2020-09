Offerte TIM Mobile settembre 2020: le migliori promozioni del mese

Tim come qualsiasi altro operatore è alla costante ricerca di nuovi clienti e nel farlo ha predisposto un'offerta completa e in grado di accontentare tutti i gusti. Per chi è già cliente dell'operatore per la linea fissa diventa ancora più conveniente passare a Tim

Tim opera nel settore della telefonia mobile da moltissimi anni ma il suo punto di forza è quello di rinnovarsi costantemente, soprattutto per quanto riguarda la sua rete. Di seguito sono descritte nel dettaglio le offerte Tim mobile più interessanti e le varie opzioni con cui è possibile arricchirle:

Le migliori offerte Tim mobile di settembre

Tim ha predisposto la sua offerta in modo da accontentare le esigenze di tutte le categorie di utenti. Nel suo listino quindi troviamo promozioni tutto incluso anche con Gigabyte illimitati e opzione 5G inclusa. Quest’ultima può comunque essere acquistata separatamente e associata a qualsiasi tariffa con un piano dati attivo al costo di 10 euro al mese. Tim permette di navigare fino a 2 Gigabit al secondo con il più recente sandard di rete nei Comuni di Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza. A breve la copertura verrà estesa anche a Verona, Ferrara, Matera e Bari, fino ad arrivare a 120 città entro il 2021.

L’operatore ha pensato anche a promozioni adatte ai giovani, che utilizzano lo smartphone quotidianamente per navigare e utilizzare le loro app preferite. Per i più piccoli ha poi predisposto una serie di strumenti per proteggerli dalle potenziali minacce del web. Per gli anziani sono invece disponibili offerte ad hoc con incluso il supporto alla configurazione e utilizzo del telefono.

Tim propone anche tariffe per chi arriva da specifici operatori oltre ad opzioni per accedere a tutte le principali app (chat, social network, mapp, servizi di streaming musicale e video) illimitatamente e senza il timore di restare senza Gigabyte prima del successivo rinnovo.

Passare a Tim è poi particolarmente conveniente per chi è già cliente dell’operatore per la linea fissa. Gli utenti con attiva una linea mobile e un’offerta Internet casa (ADSL, fibra ottica, FWA) hanno il vantaggio di poter accedere alle tariffe smartphone incluso per l’acquisto dei più richiesti modelli di top di gamma a rate e la possibilità di avere Gigabyte illimitati per navigare in mobilità con Tim Unica. Il traffico può essere condiviso sulle SIM di tutta la famiglia (massimo 6 numeri) e il pagamento per entrambe le linee avviene direttamente in bolletta. La promozione non prevede alcun addebito mensile né costo di attivazione.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Advance 4.5G illimitati 40 GB (20 GB con addebito su credito residuo) alla velocità di 700 Megabit al secondo in 4.5G (15 GB in roaming in Ue) 19,99 euro 15 euro una tantum gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class) Advance 5G illimitati 50 GB alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue) 29,99 euro 9 euro una tantum gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), Lo Sai, Chiama ora Advance 5G Unlimited illimitati (250 minuti e 250 SMS in roaming in Ue, USA e Canada + 250 minuti verso Svizzera e Monaco) illimitati alla velocità di 2 Gigabit al secondo in 5G (20 GB in roaming in Ue e 3 GB verso verso Svizzera, Monaco, USA e Canada) 39,99 euro gratuita gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class), Lo Sai, Chiama ora, TIMGAMES incluso per 3 mesi Tim Young Senza Limiti illimitati 60 GB (30 con addebito su credito residuo) in 5G (20 GB in roaming in Ue) 14,99 euro 9 euro (12 euro con addebito su credito residuo) gratuita L’offerta è riservata agli under 30, TIMMUSIC Platinum incluso per 6 mesi Tim Junior Minuti illimitati verso 2 numeri Tim e 200 minuti verso tutti gli altri numeri 200 SMS 10 GB in 4G fino a 150 Megabit al secondo in download e 75 Megabit al secondo in upload 7,99 euro al mese o 39,99 euro per 6 mesi gratuita gratuita L’offerta è riservata agli under 16, Tim I Love Games incluso, Tim Safe Web incluso Tim Joung Student Edition illimitati 40 GB in 4.5G (20 con addebito su credito residuo) 11,99 euro 9 euro (12 euro con addebito su credito residuo) gratuita L’offerta è riservata agli under 25, TIMMUSIC Platinum incluso per 6 mesi, Video card inclusa per 6 mesi Tim Senior 60+ Senza limiti minuti illimitati 4 GB in 4G 13 euro e primo mese gratuito con addebito su credito residuo e acquisto online 12 euro con addebito su conto corrente, carta di credito e Tim Pay 9,90 euro con addebito in fattura della linea fissa 3 euro per i nuovi clienti o 19 euro per i già clienti Tim con addebito su credito residuo gratuita con addebito su conto corrente, carta di credito, Tim Pay e in fattura della linea fissa 25 euro con 20 euro di traffico con addebito su credito residuo L’offerta è riservata a chi ha almeno 60 anni, Doctor Tim Mobile incluso Tim Link illimitati 20 GB 18,99 euro (primo mese gratuito se attivata online) 5 euro (gratuita se attivata online) 25 euro con 20 euro di traffico incluso L’offerta è disponibile per chi passa a Tim da Vodafone, WindTre, Very Mobile E’ possibile utilizzare chat e altre app senza consumare il traffico dati incluso Tim Energy illimitati 50 GB 7,99 euro (primo mese gratuito se attivata online) 5 euro (gratuita se attivata online) 25 euro con 20 euro di traffico incluso L’offerta è disponibile per chi passa a Tim da Iliad, Poste Mobile, Coop Voce E’ possibile utilizzare chat e altre app senza consumare il traffico dati incluso Tim Wonder illimitati 50 GB 9,99 euro (primo mese gratuito se attivata online) 5 euro (gratuita se attivata online) 25 euro con 20 euro di traffico incluso L’offerta è disponibile per chi passa a Tim da ho. Mobile E’ possibile utilizzare chat e altre app senza consumare il traffico dati incluso

Tim Joung Senza Limiti, Tim Junior, Tim Senior 60+ Senza Limiti e Tim Young Student Edition permettono di utilizzare social network e chat senza consumare il traffico incluso nel piano. L’ultima tariffa offre anche accesso illimitato ad app di e-learnig (Skype, microsoft Teams, WeSchool, Amazon Chime, Zoom, Google Classroom, Cisco WebEx, GoToMeeting e Jrsi Meetin).

Con Tim Young Student Edition, l’operatore consiglia di associare l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Huawei P40 Lite – 5 euro al mese con vincolo di 30 mesi

– 5 euro al mese con vincolo di 30 mesi Huawei P40 Lite E – 3 euro al mese con vincolo di 30 mesi

– 3 euro al mese con vincolo di 30 mesi Xiaomi Redmi Note 9 – 3 euro al mese con vincolo di 30 mesi

– 3 euro al mese con vincolo di 30 mesi iPhone SE – 13 euro al mese con vincolo di 30 mesi

TimGames si disattiva in automatico dopo il periodo promozionale e offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. Per giocare su TimGames serve il controller Tim Gamepad.

Tim I Love Games offre accesso gratuito ad un ricco catologo di giochi mobili, anche quelli che solitamente sono disponibili solo in modalità Premium. All’interno sono disabilitati acquisti in-app e pubblicità. L’app è disponibile per iOS, Windows Phone e Android. Giocando non si consuma il traffico dati incluso nel piano telefonico.

Tim Safe Web Plus è una piattaforma che garantisce la massima protezione per tutta la famiglia dalle principali minacce del web, siti pericolosi e phishing oltre a bloccare l’attivazione di servizi a pagamento. L’app Tim Protect offre:

Blocco di app ritenute non adatte ai minori

Impostazione di orari per l’uso di app e Internet

Geolocalizzazione

Monitoraggio dei social network

Doctor Tim Mobile è il servizio di assistenza dedicato agli anziani per supportarli nell’utilizzo e configurazione di smartphone e tablet. Un esperto sarà sempre a disposizione connettendosi da remoto e operando direttamente sul dispositivo. Si può richiedere assistenza tramite Doctor Tim mobile chiamando il numero verde 800.500.500 o scaricando l’app doctorTIM, disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Opzioni aggiuntive

1. Video card

L’offerta al costo di 9,99 euro al mese per i primi 3 mesi permette sotto rete Tim di accedere gratuitamente e senza consumare i Gigabyte inclusi nel piano alle seguenti piattaforme di streaming video: YouTube, TIMVISION, Netflix, SkyGo, NowTV, Disney+, RaiPlay, Rai News, Eurosport, Mediaset Play, Infinity, Mediaset Premium, DAZN, CHILI, Dailymotion, Fox News, Vimeo. Nell’opzione sono inoltre inclusi 5 GB di traffico in roaming in Ue. I contenuti possono essere visualizzati in qualità SD (Standard Definition).

2. Game card

L’offerta al costo di 3,99 euro al mese invece di 4,99 euro al mese permette sotto rete Tim di giocare in mobilità, gratuitamente e senza consumare i Gigabyte inclusi nel piano ai seguenti mobile game: Clash of Clans, Pokémon GO, Candy Crush Saga, FIFA, Fortnite (solo iOS), Super Mario Run, Angry Birds, Game of war Fire Age, Wordfeud, 8ball, Asphalt 9, Clash Royale, Elvenar, Brawl Star. Nell’opzione sono inoltre inclusi 100 MB di traffico in roaming in Ue.

3. Music card

L’offerta al costo di 2,99 euro al mese invece di 4,99 euro al mese permette sotto rete Tim di accedere gratuitamente e senza consumare i Gigabyte inclusi nel piano a piattaforme di streaming musicale (Spotify, Deezer, TIMMUSIC, TIDAL, Apple Music, iTunes streaming, SoundCloud, Google Play Music, Xbox live, Microsoft Groove, Audiomack) e radio digitali (Radio Deejay, Radio 105, RTL 102.5, RDS, 101, Radio Italia, Radio RAI, MTV Music). Nell’opzione sono inoltre inclusi 500 MB di traffico in roaming in Ue.

4. Social e chat

L’offerta al costo di 4,99 euro al mese permette sotto rete Tim di accedere gratuitamente e senza consumare i Gigabyte inclusi nel piano a social network (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Tumblr, Pinterest, Tinder, ASKfm, Tik Tok, HouseParty, Messenger Rooms) e app di messaggistica (WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, Viber, Snapchat, WeChat, Line). Nell’opzione sono inoltre inclusi 6,6 GB MB di traffico in roaming in Ue.

