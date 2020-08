Offerte TIM Mobile agosto 2020: le migliori promozioni del mese

I clienti che decidono di passare a TIM ad Agosto possono scegliere tra diverse tipologie di offerte, ci sono sia piani economici pensati per i più giovani sia promozioni per chi vuole avere Giga senza limiti e utilizzare le reti 5G del gestore.

Per poter effettuare il cambio operatore vi sarà chiesto di fornire un documento di identità, i dati sul vostro attuale piano e il seriale della sim del numero per cui richiedete la portabilità. Le offerte sono valide anche per i nuovi clienti.

TIM ha perso il suo primato come principale gestore mobile, l’operatore è stato scalzato dalla prima posizione dalla fusione operata tra le compagnie Wind e Tre. Nell’ultimo rapporto AGCOM è stato registrato che le quote di mercato mobile possedute da TIM sono pari a 26,9% e quelle del nuovo colosso WindTre a Marzo 2020 sono state del 29,3%.

La supremazia di TIM non ha subito grandi contraccolpi nel corso degli anni, nonostante i costi delle sue tariffe siano in genere più elevati rispetto a quelli di altri gestori. A contenere il passaggio di clienti verso altri gestori ha contribuito Kena Mobile, il MVNO di TIM che propone offerte low cost. Nella quota di mercato di TIM sono conteggiati anche i clienti del gestore virtuale.

Le migliori offerte TIM ad Agosto

Per poter individuare le promozioni per passare a TIM è utile utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Selezionando il menu Telefonia mobile e poi la voce TIM lo strumento mostrerà le offerte del gestore che si possono attivare. Per sapere quali sono le tariffe riservate a chi vuole cambiare gestore sarà necessario solo selezionare anche il l vostro attuale operatore.

Con il raffronto online si possono conoscere le migliori tariffe mobile del mese e in seguito decidere quale sia la combinazione più conveniente secondo le vostre esigenze. Per i clienti che scelgono i servizi di TIM l’elemento fondamentale è il rapporto servizi e qualità delle linee più che quello tra prezzo e servizi.

Le promozioni per chi sceglie TIM

L’offerta che sta attirando maggiormente l’attenzione dei clienti che passano a TIM è la sua promozione 5G con Giga illimitati. Ecco in cosa consiste questo piano e quali sono le principali condizioni per chi lo sceglie.

1. Advance 5G Unlimited

La tariffa di TIM con Giga illimitati con velocità di navigazione fino a 2 Gigabit/s è Advance 5G Unlimited. L’offerta ha un costo molto elevato, per questo piano si pagano 39,99 euro al mese. Nella promozione sono compresi:

minuti illimitati verso i numeri nazionali

sms senza limiti

250 minuti verso l’estero

TIM Games gratis per 3 mesi

Giga senza limiti in 5G

servizi Lo sai e Chiama Ora gratis

roaming UE ed extra UE

Con questa tariffa sarà anche possibile avere avere un 1 Giga di scorta da utilizzare in casi di emergenza al costo di 1,90 euro ogni 200 MB.

2. Advance 5G

Un piano che consentirà di navigare sulla rete 5G di TIM, ma con un bundle dati limitato. Questa tariffa TIM Advance ha un canone da 29,99 euro al mese. In questo piano sono compresi:

minuti e sms senza limiti verso i contatti nazionali

50 GB per navigare

roaming UE

Il contributo richiesto per poter attivare questa tariffa sarà di 9 euro per consegna sim e avvio della promozione. Gli unici metodi di pagamento associabili a questa offerta sono addebiti su conto corrente e carta.

3. Advance 4.5G

Con un velocità contenuta e un costo di 19,99 euro al mese è possibile attivare Advance 4.5G. I clienti che attivano questa offerta potranno contare su:

40 GB per navigare ad una velocità di 700 Mbit/s (solo se si domicilia il servizio o se si abbina la carta di credito come sistema di rinnovo)

(solo se si domicilia il servizio o se si abbina la carta di credito come sistema di rinnovo) minuti e sms illimitati

roaming UE

TIM dà l’opportunità agli utenti di acquistare questo piano anche con rinnovo su credito residuo, la differenza per questi clienti sarà un bundle dati più limitato. Mentre gli utenti che scelgono come metodo di pagamento l’addebito su carta o conto potranno utilizzare 40 GB, quelli con rinnovo su credito residuo avranno solo 20 GB al mese.

Attivare questo pano avrà anche un costo di avvio maggiore dei piani precedenti, per questa offerta il costo una tantum per la sim e l’acquisto della promozione sarà di 15 euro.

TIM propone hai clienti che hanno anche un’offerta di rete fissa di estendere il pacchetto di traffico dati dei piani mobile. Per questi utenti il pacchetto di Giga diventerà illimitato.

4. TIM Young Student Edition

Ad Agosto sarà anche disponibile il piano che TIM ha creato per i clienti con meno di 25 anni. L’offerta disegnata per gli under 25 è una promozione da 9,99 euro e comprende:

Giga illimitati per chattare, ascoltare musica e utilizzare i principali social

minuti illimitati verso i numeri nazionali

sms senza limiti

40 GB per navigare in 4G

TIMMusic Platinum gratis per 6 mesi

pacchetto Video Card gratis per 3 mesi

TIM ha creato una serie di pacchetti che permettono agli utenti di non consumare dati quando si utilizzano degli specifici servizi. Uno di questi piani è Video Card, per chi attiva questa opzione sarà possibile utilizzare app e programmi per guardare video, film e contenuti video senza intaccare il pacchetto dati incluso nell’offerta.

5. Young Senza Limiti

L’offerta Young Senza limiti di TIM è invece per i clienti che non abbiano ancora 30 anni, il costo mensile di questa promozione è di 14,99 euro. Chi attiva questa promozione avrà ogni mese:

60 GB in 5G (ridotti a 30 GB se si attiva il rinnovo su credito residuo)

opzione Giga illimitati su app e social

minuti e sms senza limiti

TIMMusic Platinum gratis per 6 mesi (accesso a brani originali in esclusiva, catalogo multimediale anche offline)

Per poter utilizzare la rete 5G sarà necessario avere un dispositivo compatibile con la nuova tecnologia, valutate quindi di cambiare anche il vostro vecchio smartphone.

6. 60+ Senza limiti

TIM ha anche una tariffa riservata ai clienti senior, le condizioni permettono di attivare questa promozione solo agli utenti con più di 60 anni. Si tratta di un’offerta con minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali e un bundle dati molto limitato. La promozione TIM 60+ Senza limiti per 9,90 euro al mese comprenderà:

4 GB per navigare in 4G

opzione Giga illimitati per chattare

minuti senza limiti

assistenza prioritaria quando si chiama il 119

supporto per configurazione e uso dei device con servizio Doctor TIM Mobile

Il servizio di assistenza dedicato ai clienti senior vi permetterà di avere supporto nella configurazione dei dispositivi e in caso di malfunzionamenti o guasti della rete. Per poter richiedere l’aiuto dei tecnici si dovrà chiamare l’800.500.500. Se i tecnici non saranno in grado si risolvere il problema non dovrete pagare l’intervento.

I servizi a pagamento di TIM

I pacchetti per poter utilizzare le app più popolari pagando un canone mensile e senza consumare dati sono diversi. Ci sono i piani per i videogamer, Games Card, e quelli per gli appassionati di musica, Music Card, e poi ci sono quelli per chi viaggia per usare Maps e ogni altra applicazione per mappe e itinerari.

Uno dei piani che riscuote il maggior successo è quello Social & Chat, con questo pacchetto si potranno usare Whatsapp, Facebook, Telegram e ogni altra applicazione che serva per messaggiare e scambiare foto o video senza utilizzare i propri Giga. I costi di queste Card vanno dai 4 euro per le chat e i social ai 2,99 euro per utilizzare Giga illimitati per le app di musica.

Le ricariche automatiche

Il gestore dà l’opportunità di automatizzare le ricariche necessarie al rinnovo delle offerte o di ottenere vantaggi dalle ricariche. Il sistema Ricarica + permetterà ai clienti di avere Giga e minuti illimitati per 24 ore, lo stesso servizio si potrà attivare anche per 3 giorni. Il costo di Ricarica + va da un minimo di 5 euro ad un massimo di 30 euro, ma solo 1 o 2 euro saranno destinati all’attivazione del servizio il resto sarà accreditato sulla sim.

Il servizio per programmare le ricariche è invece Ricarica automatica, si può utilizzare gratis e vi regalerà 10 GB in più al mese per un anno. Per attivare il servizio si dovrà fornire i dati della carta di credito o del conto corrente o della carta prepagata TIM Pay.

Il supporto clienti

Per ottenere assistenza i clienti TIM Mobile potranno chiamare il 199 o utilizzare le chat dei canali Twitter e Facebook. Si potrà anche modificare offerte e avere supporto tramite l’app My TIM, sarà però necessario registrare un account personale.

Le soluzioni dei problemi più frequenti e le istruzioni per le procedure più utili per i clienti sono riportati in delle guide sul sito del gestore.

