Offerte Tim nuovi clienti: le migliori promo di agosto

Per i nuovi clienti, ad agosto TIM propone la speciale promo TIM Super Fibra. In un unico canone, avrete internet illimitato in fibra ottica, chiamate gratuite, modem, servizio di attivazione e assistenza, oltre che la scelta dei contenuti di Disney+, Netflix oppure DAZN+NOW TV.

Per chi è pronto a passare ad un nuovo operatore internet casa, ecco le migliori promo di agosto proposte da uno dei principali player sul mercato, TIM. Questo mese, scegliete TIM Super Fibra al prezzo speciale di 29,90 Euro per avere internet illimitato con fibra ottica, modem, chiamate gratuite, servizi di attivazione e assistenza inclusi.

Ci sono buone notizie per i fan del video streaming: in abbonamento con TIM Super Fibra potrete optare per l’attivazione di una delle proposte disponibili tra Mondo Disney+, Netflix e DAZN con NOW TV. Sono previsti dai sei a un mese di visione gratuita e l’aggiunta dei film e serie disponibili con TIMVISION.

La tariffa giusta per te Cerca la tua tariffa Chiamate Consumo 100 1000 2000 Illimitati Nessun filtro sui minuti Messaggi Consumo 50 200 500 Illimitati Nessun filtro sugli sms Internet Consumo 1GB 10GB 30GB +50GB Nessun filtro sul traffico dati Calcola

Offerta promo TIM Super Fibra

La migliore promo del mese di agosto per tutti i nuovi clienti che desiderano attivare una linea internet casa è TIM Super Fibra, disponibile al costo di 29,90 Euro al mese, anziché gli originali 34,90 Euro al mese. La promozione è valida solo in caso di attivazione online e fino al 29/08.

Questo pacchetto in offerta include:

internet ultra veloce e illimitato, con connessione in fibra ottica standard FTTH (Fiber To The Home), che raggiunge una velocità in download fino a 1 Giga e 100 Mega in upload sulla rete TIM;

ultra veloce e illimitato, con connessione in fibra ottica standard FTTH (Fiber To The Home), che raggiunge una velocità in download fino a 1 Giga e 100 Mega in upload sulla rete TIM; nuovo modem TIM HUB+, il primo dispositivo di questo tipo in Italia con il Wi-Fi 6, che garantisce velocità più elevata e migliore copertura in tutta la casa. Il prezzo è compreso nel canone mensile e corrisponde ad un totale di 240 Euro, ovvero 5 Euro al mese per 48 mesi;

il primo dispositivo di questo tipo in Italia con il Wi-Fi 6, che garantisce velocità più elevata e migliore copertura in tutta la casa. Il prezzo è compreso nel canone mensile e corrisponde ad un totale di 240 Euro, ovvero 5 Euro al mese per 48 mesi; chiamate illimitate , verso tutti i fissi e mobili nazionali;

, verso tutti i fissi e mobili nazionali; contributo di attivazione, pari ad un totale di 240 Euro, rateizzato in tranche da 10 Euro al mese per 24 mesi.

Se siete appassionati di contenuti in video streaming, potrete scegliere una delle proposte in abbinamento con TIM Super Fibra, ovvero:

Mondo Disney+, sei mesi gratuiti, successivamente al costo di 3 Euro al mese;

sei mesi gratuiti, successivamente al costo di 3 Euro al mese; TIMVISION con DAZN e NOW TV , con un mese di streaming gratuito incluso;

, con un mese di streaming gratuito incluso; Mondo Netflix, piano Netflix standard al costo di 12,99 Euro al mese.

Attivando TIM Super Fibra potrete anche usufruire dell’acquisto a rate ad prezzo speciale del device Google Nest Hub. Si tratta di un tablet mutlifunzione che permette ad esempio di:

utilizzare l’Assistente Google integrato per ottenere velocemente informazioni;

attivare la funzione di cornice digitale e vedere le vostre foto digitali più belle;

controllare i dispositivi intelligenti di casa da un’unica dashboard;

guardare video su YouTube;

ascoltare musica da YouTube e YouTube Music;

consultare il calendario;

visualizzare il tragitto giornaliero e la situazione del traffico in tempo reale, con Google Maps.

Da un punto di vista tecnico, il dispositivo presenta uno smart display touchscreen LCD 7’ con assistente Google, 2 microfoni a lungo raggio con Voice Match (riconoscimento vocale) e altoparlante full-range. Il costo originale di Google Nest Hub è di 89 Euro, che grazie a TIM diventa 24 Euro, ovvero 24 rate da 1 Euro ogni mese.

Una soluzione vantaggiosa da aggiungere alla nuova promo internet casa TIM Super Fibra è TIM Unica. Questa tariffa è dedicata a tutti coloro che scelgono di attivare la linea internet oppure hanno già un’offerta mobile attiva. TIM Unica assicura Giga illimitati su ciascuna SIM aderente, fino ad un massimo di 6 (ciascuna con TIM Ricarica Automatica). Include inoltre 6 GB utilizzabili nei Paesi che appartengono all’Unione Europea e che sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta dati. L’opzione rimarrà attiva fino al mantenimento delle offerte principali, sia linea fissa che mobile.

Attiva TIM Super Fibra

1. TIM Super Fibra + Mondo Disney

Come già accennato nella sezione precedente, potrete scegliere di attivare la vostra nuova linea internet casa con TIM abbinando l’offerta dei contenuti disponibile sul canale Mondo Disney+. Questa proposta, con canone pari a 29,90 Euro al mese, include:

fibra fino a 1 Giga;

chiamate illimitate verso tutti;

sei mesi di Mondo Disney+ gratuiti, successivamente al costo di 3 Euro al mese;

modem TIM HUB+;

contributo di attivazione;

opzione attivazione TIM Unica.

2. TIM Super Fibra + DAZN e NOW TV

Se preferite lo sporto e altri contenuti di intrattenimento, questa soluzione è quella che fa per voi. Al prezzo di 29,90 Euro al mese, anziché 34,90 Euro al mese, TIM vi permette di godere dell’offerta di DAZN e NOW TV.

Nel dettaglio, avrete:

fibra fino a 1 Giga;

chiamate illimitate verso tutti, solo se attivate la linea online;

1 mese incluso TIMVISION con DAZN e NOW TV, successivamente al costo di 29,99 Euro al mese aggiuntivi, oltre all’importo del canone internet;

modem TIM HUB+;

contributo di attivazione;

opzione di attivazione TIM Unica.

Annunci Google

3. TIM Super Fibra + Mondo Netflix

L’alternativa alle offerte sopra è quella di abbinare il ventaglio di proposte di Netflix. Scegliendo questo pacchetto, potrete avere:

internet illimitato con fibra ottica, fino a 1 Giga;

chiamate illimitate verso tutti, solo se eseguite l’attivazione online;

piano Standard di Netflix, al costo di 12,99 Euro al mese;

modem TIM HUB+;

TIMVISION Plus, con film in prima visione, serie TV e cartoni per tutta la famiglia;

decoder TIMVISION BOX incluso, per visualizzare i contenuti della TV su un unico dispositivo;

contributo di attivazione;

opzione di attivazione TIM Unica.

Anche il questo caso, il prezzo previsto del canone è pari a 29,90 Euro al mese, a cui aggiungere i 12,99 Euro al mese di Netflix.

Come attivare Super Fibra di TIM

Se pensate che Super Fibra di TIM sia la soluzione internet casa migliore per le vostre esigenze, attivarla sarà davvero facile. Potrete farlo comodamente da casa vostra attraverso la procedura di abbonamento online.

Prima di procedere con questa operazione, ricordate di verificare la disponibilità della copertura con fibra ottica nell’area geografica in cui vi trovate. Super Fibra di TIM è infatti esclusivamente pensata per la rete in FTTH (Fiber To The Home).

Per quanto riguarda gli step necessari all’attivazione, una volta verificata la disponibilità della fibra, dovrete:

cliccare sul bottone verde “Chiamami gratis” e attendere la chiamata di un operatore del team specializzato. Saranno sufficienti soli 3 minuti;

fornite le informazioni richieste e confermate la procedura;

a questo punto, seguite l’avanzamento della richiesta e della spedizione del modem online;

scegliete il giorno e l’orario per voi più comodo per l’appuntamento con il tecnico.

Avrete un assistente personale a disposizione in modo del tutto gratuito per qualsiasi dubbio sulla linea, in qualsiasi momento.

Come richiedere assistenza TIM

Come già illustrato, al momento dell’attivazione della vostra nuova offerta TIM avrete sempre a portata di mano un servizio di assistenza gratuita. Vediamo quali sono tutti i canali a vostra disposizione, utili per ottenere maggiori informazioni e risolvere dubbi o problematiche.

Innanzi tutto, il centralino telefonico di TIM risponde al numero 187. Si tratta di un servizio gratuito, attivo 7 giorni su 7, dalle ore 7 alle 23.

Tra le alternative più veloci ed immediate, disponibile per clienti e non clienti, troviamo la guida online, presente alla voce “Assistenza” della Homepage del portale web di TIM. I contenuti della guida includono un’ampia varietà di articoli, ordinati per macro-temi:

Controllo Costi;

Per la tua Linea;

Configurazione Smartphone;

TV e intrattenimento;

Assistenza Tecnica Linea Fissa.

All’interno della stessa guida troverete inoltre la pagina dedicata alle domande più frequenti (FAQ). Ad esempio, potrete scoprire nel dettaglio come effettuare una ricarica TIM, come pagare le fatture TIM e come registrarsi a MyTIM.

Solo per coloro che sono già clienti TIM, un’ottima soluzione è l’utilizzo della nuova app My TIM. Tramite il vostro smartphone, potrete:

visualizzare e gestire tutte le linee fisse e mobile attive;

controllare le offerte attive e delle promozioni disponibili;

ricaricare con un solo click;

visualizzare le fatture del vostro abbonamento;

utilizzare il servizio di assistenza via chat in tempo reale;

accedere a tutti i thread della community We TIM, in cui trovare informazioni, suggerimenti e condividere esperienze con gli altri utenti.

Annunci Google