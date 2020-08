Passa a TIM da Iliad: le offerte di agosto 2020

Chi è insoddisfatto di Iliad ha la possibilità di cambiare operatore per attivare un’offerta in linea con quelle che sono le proprie esigenze. Anche se i costi potranno aumentare, in quanto le offerte Iliad sono tra le più economiche presenti sul mercato, il passaggio può risultare essenziale in diversi casi. Ecco quali sono le offerte “passa a TIM” da Iliad di agosto 2020 e come individuare la soluzione più in linea con le proprie esigenze.

Tra le offerte TIM del mese di agosto 2020 troviamo diverse soluzioni che possono fare al caso dei clienti Iliad che non sono soddisfatti della propria tariffa. Anche utenti di altri operatori hanno la possibilità di passare a TIM e scegliere una delle offerte più vantaggiose del listino dell’operatore di telefonia mobile.

Oltre alla gamma di offerte TIM Advance, che permette di sfruttare al massimo la rete TIM, segnaliamo anche le offerte TIM Young, riservate agli utenti con meno di 30 anni. Da notare che chi sceglie una delle offerte Internet casa di TIM può ricevere Giga illimitati sullo smartphone grazie alla promozione gratuita TIM Unica.

Ecco le migliori offerte passa a TIM di agosto 2020:

TIM Advance

Tra le principali offerte “passa a TIM” del mese di agosto 2020 troviamo la gamma di tariffe TIM Advance. Si tratta di soluzioni complete che permettono di sfruttare, al massimo, le prestazioni della rete TIM. Le offerte in questione sono disponibili per tutti e, quindi, possono essere attivate sia passando a TIM da Iliad che effettuando il passaggio da un qualsiasi operatore o anche attivando una nuova SIM.

La gamma TIM Advance si articolare in tre diverse soluzioni. Ecco i dettagli:

Nome offerta Minuti ed SMS Giga al mese Costo mensile Contributo di attivazione TIM Advance 4.5G minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 40 GB al mese in 4G e 4.5G 19,99 Euro al mese 15 Euro TIM Advance 5G minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 50 GB al mese in 4G, 4.5G e 5G 29,99 Euro al mese 9 Euro TIM Advance 5G Unlimited minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia; 250 minuti dall’Italia verso l’estero ogni mese Giga illimitati in 4G, 4.5G e 5G 39,99 Euro al mese Gratis

TIM YOUNG Student Edition

Per i clienti Under 25 che scelgono di passare a TIM c’è la possibilità di attivare TIM YOUNG Student Edition. Si tratta di un’offerta davvero molto vantaggiosa che mette a disposizione degli utenti più giovani un bundle di minuti, SMS e Giga ed alcuni servizi aggiuntivi per sfruttare al massimo il proprio smartphone. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile per tutti.

Ecco i dettagli di TIM YOUNG Student Edition :

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

40 GB di traffico dati in 4G ogni mese

Giga illimitati su tutte le principali app di chat, social network, musica e e-learning

3 mesi di Video Card (per guardare video senza consumare Giga) inclusi nel prezzo

6 mesi di TIM Music Platinum

LoSai e ChiamaOra di TIM inclusi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 15 GB al mese senza costi aggiuntivi

TIM YOUNG Student Edition presenta un costo periodico di appena 9,99 Euro al mese, risultando l’offerta più economia del mese di agosto del listino di offerte TIM. Si tratta di una tariffa davvero molto vantaggiosa che può garantire un risparmio significativo per i clienti più giovani. L’offerta presenta un contributo di attivazione di 9 Euro (12 Euro impostando il pagamento su credito residuo).

TIM YOUNG Senza Limiti

Un’altra soluzione che TIM riserva ai più giovani è TIM YOUNG Senza Limiti. Quest’offerta è disponibile per gli utenti Under 30, risultando quindi riservata ad una platea di clienti maggiore rispetto alla Student Edition. Ecco le caratteristiche dell’offerta che, anche in questo caso, è disponibile per tutti:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

60 GB di traffico dati in 4G, 4.5G e 5G ogni mese (30 GB attivando l’offerta con addebito su credito residuo)

Giga illimitati su tutte le principali app di chat e social network e app di musica in streaming

6 mesi di TIM Music Platinum

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 15 GB al mese senza costi aggiuntivi

TIM YOUNG Senza Limiti presenta un costo periodico di 14,99 Euro al mese. Da notare che per chi attiva l’offerta è previsto un contributo di attivazione di 9 Euro una tantum.

Giga illimitati senza costi aggiuntivi per i clienti TIM di rete fissa

La promozione TIM Unica è, senza dubbio, una delle iniziative più interessati di TIM. Per i clienti di rete fissa, infatti, c’è la possibilità di ottenere Giga illimitati per la propria offerta mobile senza costi aggiuntivi. Per sbloccare quest’ottimo bonus è sufficiente essere clienti TIM sia su fisso che su mobile e portare il costo mensile dell’offerta mobile all’interno della fattura bimestrale dell’abbonamento di rete fissa di TIM. Ogni cliente ha la possibilità di portare in fattura sino ad un massimo di 6 SIM TIM. Dopo la prima, le altre SIM possono avere un intestatario differente.

In questo modo, una famiglia che sceglie TIM sia sul mobile che sul fisso otterrà sostanziali vantaggi. Portando il costo mensile di tutte le SIM TIM all’interno della fattura di rete fissa, infatti, si sbloccheranno Giga illimitati per tutti i componenti del nucleo familiare con un risparmio considerevole e con la possibilità di sfruttare al massimo la rete TIM con i propri smartphone. Per i già clienti TIM di rete fissa, c’è la possibilità di attivare TIM Unica dal sito dell’operatore oppure chiamando il 187 o ancora recandosi in un negozio TIM.

Per chi vuole passare a TIM anche con l’abbonamento Internet casa, invece, l’offerta da considerare è TIM Super Fibra. Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; le chiamate illimitate sono incluse, senza costi aggiuntivi, solo per chi si abbona online

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; le chiamate illimitate sono incluse, senza costi aggiuntivi, solo per chi si abbona online connessione illimitata ad Internet tramite rete fissa; la connessione può avvenire tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

ad Internet tramite rete fissa; la connessione può avvenire tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload Disney+ e TIM VISION PLUS disponibili gratuitamente per i primi 6 mesi; dal settimo mese, invece, la promozione si rinnova al costo di 3 Euro al mese (invece che 11,99 Euro) con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, senza vincoli o penali di alcun tipo

disponibili gratuitamente per i primi 6 mesi; dal settimo mese, invece, la promozione si rinnova al costo di 3 Euro al mese (invece che 11,99 Euro) con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, senza vincoli o penali di alcun tipo possibilità di acquistare Google Nest Hub in promozione a 1 Euro al mese per 48 mesi (anziché 89 Euro)

TIM Super Fbra presenta un costo di 29,90 Euro al mese, a prescindere dalla tecnologia con cui viene realizzata la connessione. Nel canone mensile dell’offerta sono già inclusi sia il contributo di attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) che il costo del modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi). In caso di recesso anticipato, l’utente dovrà pagare le rate residue dell’attivazione e del modem e il contributo di disattivazione (pari a 5 Euro in caso di migrazione ad altro operatore oppure 30 Euro in caso di disattivazione della linea).

Per attivare TIM Super Fibra (e successivamente richiedere TIM Unica senza alcun costo aggiuntivo) è possibile seguire una veloce procedura online, attivabile, cliccando sul box qui di sotto, tramite il sito TIM.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

Chi non è raggiunto dalla fibra ottica FTTH o dalla fibra mista FTTC ha la possibilità di attivare TIM Super FWA, offerta Internet wireless dell’operatore. Questa soluzione prevede che il collegamento ad Internet venga realizzato tramite “fibra mista radio”. L’abitazione dell’utente è collegata al ripetitore di TIM tramite rete mobile mentre il ripetitore è collegato all’infrastruttura di rete via fibra.

Quest’offerta presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; le chiamate illimitate sono incluse, senza costi aggiuntivi, solo per chi si abbona online

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; le chiamate illimitate sono incluse, senza costi aggiuntivi, solo per chi si abbona online connessione ad Internet tramite rete fibra mista radio con velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload; ogni mese l’utente ha a sua disposizione 200 GB di traffico alla massima velocità (per agosto sono 500 GB) successivamente la velocità di connessione sarà limitata a 1 Mega sino al successivo rinnovo

con velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload; ogni mese l’utente ha a sua disposizione 200 GB di traffico alla massima velocità (per agosto sono 500 GB) successivamente la velocità di connessione sarà limitata a 1 Mega sino al successivo rinnovo Disney+ e TIM VISION PLUS disponibili gratuitamente per i primi 6 mesi; dal settimo mese, invece, la promozione si rinnova al costo di 3 Euro al mese (invece che 11,99 Euro) con la possibilità di disdire in qualsiasi momento, senza vincoli o penali di alcun tipo

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) già inclusa nel prezzo. In base alla copertura, sarà necessario utilizzare un modem indoor auto-installante oppure un modem outdoor con antenna che sarà installato dal tecnico TIM al costo di 99 Euro (rateizzabili in 48 mesi).

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA

