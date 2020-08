Conti Correnti online: la classifica aggiornata di agosto 2020

I conti correnti online permettono di risparmiare sui costi di gestione e del canone e offrono ai clienti la possibilità di gestire i risparmi quasi in totale autonomia.Ecco quali sono le offerte più convenienti per chi decida di apri un conto all digital ad Agosto 2020 e quali sono i conti correnti migliori

I correntisti sono sempre alla ricerca di nuove soluzioni che permettono di avere maggiori servizi e costi di gestione più bassi. Con i conti correnti online è possibile dimezzare le spese di canone rispetto ai conti tradizionali e operare i tutta tranquillità con app e funzioni digitali.

I conti online sono molto convenienti se i clienti riescono ad utilizzare di rado gli sportelli fisici delle banche e a compiere bonifici e pagamenti con i sistemi online. Le condizioni poste praticamente da ogni operatore infatti azzerano i costi per bonifici e versamenti tramite i canali telematici e impongono costi cospicui se si opera in banca con gli addetti.

Le app inoltre sono una risorsa in più per i correntisti, vengono infatti sviluppate di continuo nuove funzioni che permettono ai clienti di organizzare in modo più efficiente i risparmi e le spese familiari. Si possono inoltre attivare dei sistemi di sicurezza più sofisticati con l’invio di notifiche e nuovi metodi di monitoraggio dei consumi.

Per poter aprire un conto online i clienti dovranno avere con sé: copia del proprio documento di identità, numero di cellulare e mail. La maggior parte dei conti online può essere aperta da cittadini italiani, o con residenza nel nostro Paese o permesso di soggiorno di lunga durata, purché abbiano compiuto 18 anni.

La procedura da seguire è praticamente identica per ogni prodotto. Si compilano i form seguendo le indicazioni a schermo fornite dalla banca e poi viene richiesto o un collegamento in videochiamata o di recarsi in filiale per procedere al riconoscimento.

Le norme antiriciclaggio

Questa operazione di identificazione dei correntisti è solo un primo adempimento da compiere, vi sarà poi chiesto di operare un bonifico, anche solo di 1 euro, da un altro conto tradizionale o virtuale. Si tratta di un’operazione richiesta dalle nuove norme antiriciclaggio.

Ogni istituto deve chiedere questa tipologia di verifica dell’identità del nuovo correntista, il versamento dovrà essere effettuato inserendo come causale dell’operazione un codice fornito dall’istituto in fase di sottoscrizione del contratto.

Un altro sistema accettato come metodo di riconoscimento a distanza è l’attivazione dei servizi di domiciliazione sul conto corrente appena aperto. Per evitare questo passaggio extra si potrà andare in banca e aprire il nuovo conto direttamente allo sportello con l’operatore.

I migliori conti correnti online di Agosto 2020

Aprire un conto online comporta nell’arco dell’anno un risparmio di circa il 30% dei costi di gestione e a livello di operatività. Per poter mantenere le spese dei prodotti basse ed avere un’effettività convenienza sarà importante studiare con attenzione le condizioni poste dai contratti e le commissioni associate alle diverse operazioni.

Per poter stabilire quali siano i migliori conti correnti online da aprire ad Agosto 2020 è utile usare il comparatore di SosTariffe.it. L’algoritmo studia per voi le proposte dei diversi istituti bancari e vi restituisce i prodotti più adatti in base ai parametri di ricerca da voi selezionati.

Nella prima schermata di risultati troverete indicati i costi di canone e i principali incentivi e servizi offerti ai nuovi clienti, cliccando sulla voce Maggiori informazioni avrete anche una panoramica dei costi associati alle operazioni.

Un dettaglio da non trascurare è rappresentato dall’opzione Condizioni economiche, da questa voce si sarà infatti portati in un’altra pagina che contiene il Foglio informativo del prodotto.

Ecco la classifica di Agosto dei migliori conti correnti online 2020:

UniCredit My Genius

WeBank

Crédit Agricole conto Online

Conto Corrente N26

1. My Genius UniCredit

Per chi sottoscrive il contratto con UniCredit per aprire il conto modulare My Genius a zero spese è previsto il riconoscimento di un bonus da 150 euro, oltre all’azzeramento dei costi della funzione Banca Multicanale (3 euro al mese).

Per ottenere il bonus non sarà sufficiente solo aprire il conto corrente online, si dovrà anche rispettare una delle seguenti condizioni:

accreditare lo stipendio o la pensione entro Dicembre 2020

fare un versamento e mantenere almeno 500 euro sul conto fino al 31 Dicembre

Nel pacchetto base di My Genius è compresa anche senza alcuna spesa la carta My One Visa e tutte le operazioni di bonifico e giroconto online saranno senza commissioni. My Genius è anche un conto abilitato al servizio di prelievo senza carta.

I costi per operare online e presso gli sportelli della banca sono:

nessuna commissione sui prelievi presso ATM Unicredit

2 euro per i prelievi presso ATM altre banche

bonifici SEPA gratis verso conti italiani

bonifici SEPA da e verso paesi UE 7,25 euro

bonifici verso altri paesi stranieri 18,50 euro

Il conto base può essere arricchito da moduli extra, attivabili e disattivabili a vostro piacimento anche ogni mese. I moduli permettono di ampliare la quantità di operazioni comprese nel canone e di avere altri servizi. Le soluzioni tra cui scegliere sono i moduli Silver (9 euro al mese), Gold (12 euro al mese) e Platinum (22 euro mensili).

Il conto Silver vi garantirà, oltre alle condizioni del pacchetto My Genius già descritte, anche:

bonifici online

una carta prepagata senza costi di emissione

un carnet da 10 assegni

Gold è invece una soluzione per chi ha necessità di abbinare al conto base anche una carta di credito e. La carta sarà a canone zero per un anno, per i clienti che spendono più di 2.000 euro l’anno le spese saranno azzerate anche per gli anni successivi. La carta di credito potrà essere scelta tra UniCreditCard Flexia Classic, UniCreditCard Flexia Classic WWF, UniCreditCard Flexia Classic E, UniCreditCard Flexia Giovani.

Platinum è un modulo completo e offre nel canone sia operazioni senza limiti che carte. I clienti che attivano questo prodotto potranno avere senza costi:

assegni

commissioni prelievi ATM presso altre banche sia in Italia che all’estero

commissione esecuzione bonifici SEPA su tutti i canali

commissione per pagamento fattura Telepass

spese di invio estratto conto cartaceo

spese produzione e invio contabili

spese di invio per ogni documento cartaceo

Per chi abbia un patrimonio di almeno 150 mila euro i canoni dei moduli sono scontati del 100%. Ci sono anche delle riduzioni meno consistenti e dei bonus (2 o 3 euro) per chi apre il conto è accredita lo stipendio o attiva domiciliazioni.

2. WeBank

La banca online di BPM propone il suo conto online WeBank a canone zero e con spese di operatività praticamente nulle. L’istituto si impegna a pagare l’imposta di bollo (pari a 34,20 euro per i conti privati con giacenze superiori a 5.000 euro) per i nuovi clienti.

Con l’apertura di WeBank i correntisti otterranno le seguenti condizioni:

prelievi gratis in UE e in Italia

carnet da 10 assegni

opzione trasloco conto corrente

una carta di credito a canone zero

prelievi gratis da ATM sia della propria banca che da altri istituti

bonifici online gratis

bonifici allo sportello 3 euro

bonifico all’estero 15 euro

ricarica della carta prepagata 3 euro in contanti, 1 euro online

Per operare online la banca vi propone due diversi sistemi di sicurezza, si potrà richiedere un token che genera i codici o una carta con tutte le password da inserire online. Il token è gratuito, il sistema con la card ha un costo di 15 euro per l’emissione della carta.

L’app oltre alle funzioni di gestione e organizzazione dei risparmi e di interrogazione dei rapporti mensili o annuali del conto fornisce anche la possibilità di operare trading online.

Con WeBank i clienti potranno anche richiedere dei prestiti a condizioni agevolate, l’importo massimo concesso dalla banca potrà essere di 30 mila euro.

3. Conto Crédit Agricole Online

Il Crédit Agricole Online è una soluzione a canone zero e con servizio Nowbanking compreso nell’offerta per i nuovi clienti. L’offerta di Agosto per chi apre questo conto corrente prevede numerosi incentivi di varia natura.

un voucher Amazon da 100 euro

un buono da 80 euro

o, ancora, 120 euro da spendere su siti di formazione online o di consegne a domicilio

Per avere i 100 euro di welcome bonus i nuovi correntisti dovranno sottoscrivere due polizze proposte dal settore assicurativo dell’istituto francese. Oppure si dovranno spendere almeno 500 euro entro 60 giorni dall’apertura del conto con la carta Easy Plus e dovranno essere state fatte almeno 10 transazioni da 10 euro come pagamento POS o wallet digitale.

Per il secondo bonus, quello da 80 euro, si dovrà richiedere una carta American Express Verde. Per chi apre il conto online di Crédit Agricole sarà poi possibile avere anche 120 euro da spendere su Ninjia Academy o su Just Eat, questa promozione potrà essere utilizzata da quei clienti che richiedano l’accredito della pensione o dello stipendio sul conto o abbiano ricevuto due accrediti online da almeno 2.500 euro.

Per i nuovi clienti sono gratis i primi 25 prelievi presso le altre banche e i prelievi presso gli ATM di Crédit Agricole saranno sempre gratuiti.

Le commissioni applicate alle altre operazioni saranno:

2 euro per i bonifici SEPA allo sportello verso la stessa banca

2,50 euro per bonifici SEPA allo sportello verso altre banche

bonifico istantaneo 0,05% dell’importo

0,85 euro per farsi inviare la copia cartacea dei documenti bancari

4. Conto corrente N26

La banca tedesca N26 permette di operare tramite app e di utilizzare un selfie per controllare il conto. I conti correnti N26 sono disponibili con IBAN italiano e sono prodotti a canone zero. I servizi e i costi associati a questa soluzione sono:

bonifici SEPA gratuiti online

bonifici istantanei con altri utenti N26

carta di debito

domiciliazione utenze

internet banking gratis

prelievi gratuiti illimitati nell’area euro

Con N26 sono disponibili diverse funzionalità innovative, tra le più comode ci sono i progetti di spesa. Questa opzione vi permette di destinare in specifici spazi sul conto dei fondi per poter accumulare delle somme che volete mettere da parte per un acquisto. Non si tratta di conti deposito e gli importi sono comunque a vostra disposizione in qualunque momento.

Se viaggiate spesso all’estero o avete necessità di compiere pagamenti in valute straniere, la banca tedesca ha stretto un accordo con Transfer Wise. Le condizioni di bonifico e di pagamento in 19 valute straniere a cambio reale e con commissioni molto basse sono piuttosto convenienti.

