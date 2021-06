Offerte TIM con smartphone: le promozioni di Giugno 2021

Per acquistare un cellulare si possono spendere anche più di 1000 euro, non tutti possono o vogliono però pagare queste cifre in un'unica soluzione. In questa guida vedremo quali sono le offerte TIM con smartphone, cioè quelle promozioni che ti consentono di acquistare un nuovo cellulare, anche i modelli 5G

Nei cataloghi degli operatori tradizionali sono presenti le cosiddette promozioni cellulare incluso, si tratta di quei pacchetti che ti consentono di comprare un telefono di ultima generazione a rate. I contratti di questo tipo ti permettono di pagare il tuo dispositivo in 30 mesi con un piccolo contributo che si aggiunge al normale canone pagato per la tua tariffa.

Con il comparatore di SOStariffe.it puoi scoprire quali sono le offerte per acquistare lo smartphone che preferisci, lo strumento ti mostrerà anche a quanto ammonterà effettivamente la spesa ogni mese per te.

Lo strumento di ricerca delle promozioni è gratuito e non ti impegna alla sottoscrizione delle tariffe analizzate. I risultati di ogni indagine ti mostrano le seguenti informazioni sulle offerte:

costi iniziali (attivazione e sim)

canone tariffa

costi chiamate e sms e bundle gratuiti

traffico dati compreso

sconti e incentivi

altri servizi

Le offerte TIM smartphone compreso

Scegliere un nuovo smartphone che abbia una fotocamera più potente, che sia più veloce e che ti permetta di guardare video e foto in HD. Tutte queste caratteristiche però richiedono uno strumento più performante di quello che già possiedi da paio d’anni. Le novità tecnologiche introdotte dai produttori negli ultimi 24 mesi fanno sembrare i precedenti modelli come delle anticaglie ante guerra.

Il costo di questi nuovi dispositivi però è cresciuto esponenzialmente e in proporzione rispetto alle novità introdotte. Per l’ultimo iPhone 12 Pro Max con una memoria da 512 GB un utente da listino potrebbe pagare oltre 1.600 euro. Un costo un pochino più contenuto è quello richiesto per il Samsung S21 Ultra 5G ma anche in questo caso ci avviciniamo ai 1.300 euro.

Con TIM puoi ottenere questi dispositivi pagando tra i 15 e i 40 euro al mese, le promozioni mobile dell’operatore consentono ai clienti che hanno anche attiva la Super Fibra a casa di acquistare i cellulari a rate. Questo piano internet casa ha un costo di 29,90 euro e ti offre una connessione internet senza limiti ad una velocità massima di 1 Gigabit/s, oltre a fornirti il modem Wifi 6 e il traffico telefonico gratis.

Se hai anche un numero di cellulare TIM potrai attivare gratuitamente UNICA, si tratta dell’opzione che ti consente di avere Giga illimitati su 6 sim della tua famiglia senza costi aggiuntivi.

Scopri le offerte TIM smartphone incluso»

Le offerte smartphone incluso

Prima di analizzare brevemente i piani che ti consentono di accedere alle promozioni per l’acquisto degli smartphone a rate vediamo quali sono le condizioni proposte da TIM e quali sono i modelli presenti nel suoi catalogo di offerte.

L’elenco completo dei dispositivi è molto lungo, ci limiteremo quindi a considerare i cellulari top di gamma o 5G friendly presenti al momento tra quelli a disposizione con TIM. In tabella abbiamo riportato il modello di telefono, il numero di rate che dovrai pagare e il periodo di vincolo imposto dal gestore a chi sceglie queste soluzioni. Ecco le informazioni principali:

Smartphone Rate Vincoli Apple iPhone 12 Pro 40 euro 30 mesi Apple iPhone 12 Mini 28 euro 30 mesi Apple iPhone SE 17 euro 30 mesi Samsung Galaxy S21 5G 23 euro 30 mesi Samsung Galaxy S21+ 5G 25 euro 30 mesi Samsung Galaxy S20 FE 5G 15 euro 30 mesi Xiaomi Mi 11 20 euro 30 mesi Xiaomi Mi 11 5G 15 euro 30 mesi Oppo Find X 3 Neo 5G 18 euro 30 mesi Huawei P40 Pro 20 euro 30 mesi

Se non hai una promozione TIM attiva ecco quali sono quelle compatibili con le condizioni appena descritte.

1. Promo Junior

TIM ha una precisa catalogazione delle sue tariffe e riserva una parte delle sue offerte ai minori o agli under 30. La prima promozione che analizziamo è un piano pensato per i minori che abbiano tra i 12 e i 16 anni, a questi utenti il provider offre:

chiamate illimitate verso 2 numeri TIM

200 Minuti e 200 SMS verso tutti

10 Giga in 4G

Giga illimitati per chattare con l’opzione TIM Card Chat

Internet Sicuro e Parental control

TIM I love games

Si tratta di una soluzione che consente ai genitori di gestire la navigazione dei figli e di poter eventualmente bloccare siti inappropriati o di spegnere la connessione dati ad un’ora precisa. Ci sono diverse versioni di questa proposta, si parta dall’offerta da 7,99 euro al mese, poi c’è un piano semestrale a 39 euro oppure il pacchetto annuale (a 69 euro).

2. Young

Un altro piano che viene riservato ad un target ben preciso è Young, potrai attivare questa soluzione solo se hai meno di 25 anni. Il costo mensile di questa offerta è di 11,99 euro e ti offre l’opzione Giga illimitati per chat e streaming, il pacchetto ti permette anche di non utilizzare bundle dati quando utilizzi le piattaforme di e-learning.

Ecco cosa include il canone mensile:

50 Giga in 5G (solo 25 Giga con rinnovo su credito)

Giga illimitati

Minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali

TIMMUSIC incluso

3. 60+ Senza Limiti

Annunci Google

E siamo all’ultima offerta con limiti di età imposti dal gestore, questo piano ti propone un canone da 12,99 euro e include nel costo:

6 Giga per navigare online

chiamate senza limiti verso numeri italiani e in UE

Giga illimitati per chattare

assistenza prioritaria tramite il 199

Doctor TIM Mobile, supporto per configurare i propri dispositivi

Se hai la Super Fibra di TIM a casa potrai attivare questa offerta pagando solo 9,99 euro e avrai anche un plus di 2 Giga in più al mese. La promozione appena descritta è riservata agli over 60.

I piani illimitati e 5G

La nuova tendenza è quella di proporre dei piani che ti garantiscano dei collegamenti con le linee più veloci dei gestori, nel caso di TIM le promozioni di questo tipo sono le Advance:

Advance Super 4 G

Advance Super 5G

Advance Super 5G Unlimited

1. Advance Super 4G

A 14,99 euro potrai avere:

minuti e sms senza limiti

50 Giga se rinnovi su carta o conto (25 Giga con credito residuo)

roaming UE attivo

TIMMusic incluso

Con questa offerta potrai navigare con una banda massima di 700 Megabit/s in download e di 130 Megabit/s in upload.

Scopri TIM Super 4G »

2. Advance Super 5G

Il 5G di TIM può raggiungere velocità anche superiori, secondo le schede descrittive di questa offerta la rete ti permette di connetterti a 2 Gigabit/s in download e a 300 Megabit/s in upload. Per poter accedere a questa linea e avere:

minuti illimitati verso tutti numeri nazionali

sms senza limiti

100 Giga in 5G (con rinnovo automatico)

roaming UE incluso

assistenza prioriaria

TIMMusic (streaming di oltre 40 milioni di brani musicali)

Lo Sai e Chiama Ora compresi e gratuiti

Multisim per condividere il bundle dati

Per attivare Advance Super 5G dovrai pagare 9 euro una tantum, questo contributo si aggiungerà al canone mensile di 19,99 euro dell’offerta.

3. Advance Super 5G Unlimited

Per l’offerta tutto illimitato TIM il canone è pari a circa 40 euro al mese, attivando Advance Super 5G Unlimited potrai avere:

Giga Veloci illimitati

minuti e sms illimitati

250 minuti per parlare verso l’estero

5G ready (opzione che garantisce l’accesso alla rete superiore non appena disponibile nella zona)

TIMMUSIC incluso

servizio Prima Classe per accedere in via prioritaria ai servizi del 119

Lo Sai e Chiama Ora

Attiva l’offerta Advance di TIM »

Come pagare il tuo abbonamento o la ricaricabile

Con questo operatore le soluzioni con cui è possibile effettuare il rinnovo della propria offerta sono molteplici, ci sono i sistemi automatici o il classico rinnovo su credito residuo ma i metodi di pagamento accettati sono molti di più.

Si può ad esempio usare il proprio conto PayPal o la carta PayPal, è possibile anche pagare alcuni servizi con il contrassegno alla consegna. Per le reti mobile si può anche utilizzare il sistema di Ricarica automatica, sarà TIM a prelevare (dalla carta abbinata o dal conto) l’importo del canone ogni mese alla data prefissata per poter essere sicuri che la promozione si riattivi.

Per le bollette internet casa o per le offerte in abbonamento è anche disponibile un servizio di rateizzazione senza interessi. Questa soluzione è per esempio quella che viene adottata quando un utente decide di procedere all’acquisto di uno smartphone combinando questa spesa al canone della propria promozione.

La consegna dello smartphone con TIM

Una volta selezionata e attivata l’offerta mobile potrai ricevere il nuovo cellulare direttamente a casa, dovrai indicare nella procedura automatica qual è l’indirizzo di consegna. Se procedi alla sottoscrizione della promozione in negozio ovviamente questo passaggio viene eliminato e potrai portarti a casa il tuo smartphone.

In ogni caso anche la consegna al domicili è gratuita. Potrai monitorare costantemente il tuo dispositivo scaricando l’app del gestore MyTim Fisso o MyTim Mobile. Tra il momento in cui invierai il tuo ordine e l’effettiva ricezione del pacco possono passare fino a 8 giorni lavorativi. Sono indicati anche dei precisi orari di consegna: 8,30-12,30 e 14-18.