Migliori offerte mobile Iliad: le promozioni di Giugno 2021

Una nuova rivoluzione in casa del gestore francese, spariscono in un colpo solo le storiche promozioni da 6,99 euro e da 7,99 euro e spuntano fuori due offerte mobile Iliad da 80 Giga e da 120 Giga. Ecco quali sono i costi e le condizioni di queste tariffe e come puoi attivare le promozioni Iliad se sei un nuovo cliente o se sei un vecchio utente

Il catalogo delle promozioni di Giugno dell’operatore d’Oltralpe ha riservato diverse sorprese ai clienti, tra le migliori offerte mobile Iliad del mese non ci sono più i piani da 40 e 50 Giga che erano ormai una certezza per gli utenti. In particolare l’offerta da 50 Giga è stata la prima tariffa lanciata da Iliad nel nostro Paese.

In compenso le vecchie promozioni hanno lasciato campo libero a due offerte molto competitive. Iliad ha in serbo per i nuovi clienti una tariffa che a meno di 10 euro al mese offre 120 Giga di traffico internet, offerta che garantisce anche la navigazione in 5G.

Come passare ad Iliad

Se vuoi scegliere uno dei nuovi pacchetti Iliad è bene prima di tutto che tu sappia cosa ti occorre per effettuare il passaggio e quanto ti costa attivare un’offerta con questo gestore. Una spesa fissa da sostenere se si vuole scegliere il gestore francese è quella da 9,99 euro che viene richiesta come contributo per la sim.

L’operatore non ha un’app ma è comunque possibile controllare l’andamento delle operazioni di sottoscrizione e attivazione, così come quelle di monitoraggio del credito residuo o dei contatori dell’offerta. Per poter accedere alla pagina personale Iliad dovrai inserire le credenziali che il gestore ti ha rilasciato al momento dell’acquisto del pacchetto, sono sullo scontrino che hai stampato dai totem o ti sono arrivate via mail.

Utilizzare i servizi online non comporta alcun costo, inoltre questo operatore include nelle sue offerte anche alcune opzioni come la segreteria telefonica o il blocco dei numeri a tariffazione speciale per tutti i suoi utenti. Uno degli aspetti che rende così popolari le tariffe Iliad è il fatto che non subiscono variazioni e che non hanno costi nascosti.

Iliad inoltre offre ai suoi clienti, fedeli da almeno 3 mesi, la possibilità di scegliere un nuovo smartphone e di pagarlo a rate. Diventeranno quindi accessibili per te gli ultimi modelli di iPhone e potrai pagarli in 30 rate, anche se vuoi passare ai cellulari 5G.

Un grosso svantaggio è l’impossibilità di passare da una promozione all’altra, un cliente Iliad che voglia passare ad un altro piano dello stesso gestore dovrà comunque effettuare la stessa procedura di un utente di altro operatore.

Le migliori offerte Iliad, come attivarle

Per individuare la tua nuova offerta mobile è importante che tu valuti le condizioni dei diversi pacchetti. Per capire se una promozione è vantaggiosa non dovrai limitarti a considerare il costo del canone, sono da studiare anche i costi di attivazione e disattivazione, i servizi compresi nel prezzo, la copertura dell’operatore nella tua zona e gli incentivi proposti.

L’analisi di tutte queste informazioni può portarti via molto tempo, per ottimizzare la ricerca e avere chiare le differenze dei pacchetti tariffari puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento è gratuito e non ti impegna all’acquisto dei prodotti, ma ti consentirà in pochi secondi di avere un quadro delle offerte che corrispondono ai requisiti che ti interessano.

Il funzionamento di questa applicazione è semplice, selezioni Telefonia mobile tra i menu e poi puoi o avviare un raffronto tra le promozioni dei differenti gestori o concentrarti su quello che ti interessa di più (Iliad nel nostro caso). Dai l’ok al confronto e appariranno davanti a te dei box riassunti delle diverse offerte, per ogni tariffa vedrai: costo, servizi inclusi (chiamate, sms, Giga), tecnologie di navigazione, spese extra soglia e altre condizioni.

Passare al gestore francese, come si fa

Se vuoi attivare un’offerta Iliad dovrai avere a portata di mano il tuo codice fiscale e i tuoi dati personali, se vuoi anche mantenere il numero precedente dovrai indicare il seriale della sim (l’ICCID) composto da 19 cifre. Il passaggio successivo sarà indicare la carta di pagamento da usare per rinnovare l’offerta e se si vuole abilitare il rinnovo automatico.

Le procedure differiscono leggermente se acquisti il piano Iliad da casa online o in un Corner tramite i totem presenti nei punti vendita e nei centri commerciali. In particolare a chi sottoscrive la promozione in negozio la sim viene consegnata immediatamente, chi invece preferisce l’online dovrà attendere il corriere.

In ogni caso poi si dovrà procedere al riconoscimento, le opzioni sono due: un video in cui si dichiara di scegliere Iliad o l’identificazione consegnando una copia del proprio documento corriere. Quando avrai la tua sim dovrai effettuare l’operazione di attivazione, nell’arco di massimo 5 giorni sarà funzionante. Se registri il video online potrai anche richiedere la consegna tramite con posta ordinaria.

Come avere la sim subito

Per ridurre al minimo i tempi di consegna si può anche procedere all’acquisto nei centri commerciali o in bar, tabaccherie, edicole convenzionate con Iliad.

Se con le SimBox è necessario scansionare il documento di identità e registrare il video di riconoscimento. Al termine della procedura riceverai la sim e uno scontrino con le credenziali per l’accesso all’Area personale Iliad.

L’alternativa è effettuare la procedura in un punto vendita che sia in possesso di un sistema di pagamento digitale Snaipay, secondo i dati online sul sito Iliad sono più di 600 i Point attivi sul territorio nazionale.

Ci sono infine gli Iliad Express, il gestore permette ai clienti di acquistare le sue offerte alle casse dei supermercati e dei negozi di elettronica. In questo caso sarà possibile comprare con carte o contanti.

Per scoprire quali sono le migliori offerte di Iliad tra cui puoi scegliere per avere Giga, minuti e sms compresi nel canone proposto puoi cliccare sul link in basso.

L’offerta da 120 Giga di Iliad

La new entry che si sta facendo notare nel catalogo di Iliad è la promozione Flash 120 Giga, questa offerta ha un canone da 9,99 euro al mese e ti propone:

minuti e sms illimitati verso numeri nazionali

chiamate e messaggi senza limiti anche in UE

120 Giga in Italia (6 Giga in UE)

minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali (anche USA e Canada)

Se termini il bundle a tua disposizione pagherai 0,90 euro ogni 100 Mega consumati in più rispetto al limite. Se ti trovi in Europa la tariffa per i Giga extra sarà di 0,00427 euro ogni 1 MB.

Questa è un’offerta 5G e rispetto alla precedente ha mantenuto il costo inferiore a 10 euro al mese aumentando la quantità di Giga compreso nel bundle.

La promozione da 7,99 euro

La tariffa da 7,99 euro è stata modificata e questa offerta propone ad oggi le seguenti condizioni:

80 Giga per navigare in 4G o 4G+ (5 Giga in UE)

minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali

minuti e messaggi senza limiti in UE

chiamate senza limiti anche verso più di 60 destinazioni estere ed extra UE

I paesi stranieri verso i quali si potrà telefonare con le promozioni Iliad sono:

Andorra

Australia

Austria

Azzorre

Belgio

Brasile

Bulgaria

Canada (anche mobili)

Canarie, Arcipelago delle

Cina

Corea del sud

Croazia

Danimarca

Estonia

Finlandia

Germania

Gibilterra

Grecia

Guadalupa

Guernsey

Guyana

Hawaii (anche mobili)

Hong kong

Jersey

India

Irlanda

Islanda

Isola di Man

Israele

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Madera

Malta

Martinica

Mayotte

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Perù

Regno Unito

RiunioneAlaska (anche mobili)

Romania

San Marino

Spagna

Slovenia

Sudafrica

Ungheria

Polonia

Portogallo

Puerto Rico

Repubblica Ceca

Slovacchia

Svezia

Svizzera

Taiwan

USA (anche mobile)

Con tutte le offerte dell’operatore si può contare su segreteria telefonica e visiva senza costi aggiuntivi oltre al servizio Mi richiami.

Il traffico dati di Iliad potrà essere condiviso con altri utenti, ti basterà attivare il servizio di router e hotspot dal centro per la gestione delle reti Wi-Fi sul tuo smartphone.

L’offerta Voce

Non tutti gli utenti sono in cerca di piani con 5G o bundle dati sempre più estesi. Se vuoi una promozione che ti consenta di parlare senza preoccuparti dei costi e di inviare sms allora Voce fa al caso tuo.

Si tratta del piano più economico del catalogo Iliad, il costo mensile è di 4,99 euro. Nel canone sono inclusi:

40 Mega in 4G/4G+

minuti e sms illimitati verso numeri in Italia

minuti verso i contatti esteri e UE

Per l’attivazione ti viene richiesto un costo una tantum di 9,99 euro.

Differenza 4G e 5G

Come abbiamo visto sta ormai prendendo piede la nuova tecnologia di navigazione, il 5G questo standard consente di scaricare e caricare i pacchetti dati ad una velocità impensabile fino a qualche anno fa.

Il 5G di Iliad al momento è attivo solo in poche grandi città italiane e la velocità massima di navigazione con questa rete è stimata intorno agli 855 Mbps in download. Con le linee 4G o 4G + è stata calcolata una velocità di collegamento di 390 Mbps, praticamente la metà delle nuove reti.

Iliad al momento continua ad avvalersi in parte delle strutture di connessione di WindTre per poter garantire una copertura pari al 99% del territorio nazionale. Entro la fine di quest’anno il gestore ha come obiettivo riuscire a raggiungere le 8.500 antenne di proprietà attive ed entro il 2024 dovrebbe staccarsi dall’operatore d’appoggio.

Cosa serve per navigare in 5G

Attenzione perché se decidi attivare un’offerta 5G e hai uno smartphone obsoleto non potrai sfruttare le nuove qualità di questa rete. Anzi secondo quanto si legge in numerose guide di esperti i vecchi dispositivi 4G non hanno delle caratteristiche in grado di reggere i nuovi standard del collegamento in 5G, il risultato sarà una navigazione a singhiozzo.

Per evitare questo problema eccoti una lista dei cellulari segnalati da Iliad come compatibili con la sue nuova rete più veloce:

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max

Motorola Edge

Motorola Moto G 5G Plus

Motorola Moto Razr 5G

Oppo Reno4 5G

Oppo Reno4 Pro 5G

Oppo Find X2 Lite

Oppo Find X2 Neo

Oppo Find X2 Pro

Xiaomi MI 10T Lite 5G

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10 Pro

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Nokia 8.3 5G