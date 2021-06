Continuano le offerte per passare alla fibra ottica di TIM. L'operatore, infatti, mette a disposizione la nuova TIM Super Base , offerta speciale a tempo limitato che permette di accedere alla fibra ottica fino a 1.000 Mega ad un prezzo fisso di 24,90 euro al mese. In alternativa, è possibile puntare sull'offerta più completa, TIM Super Fibra, disponibile con i primi due mesi gratis. Ecco i dettagli delle nuove offerte dell'operatore.

Nuovi sconti per la fibra TIM. Fino al prossimo 13 giugno, infatti, è possibile attivare TIM Super Base, l’offerta che consente di accedere alla fibra ottica di TIM al prezzo scontato e fisso di 24,90 euro al mese. Per i clienti più esigenti, invece, continua ad essere disponibile TIM Super Fibra con un canone di 29,90 euro e con la possibilità di sfruttare i primi 2 mesi gratis con un risparmio complessivo di quasi 60 euro. Entrambe le offerte sono attivabili direttamente online. Ecco i dettagli:

TIM Super Base: Internet illimitato al prezzo fisso di 24,90 euro

La nuova TIM Super Base è attivabile dai nuovi clienti che passano a TIM fino al prossimo 13 giugno. L’offerta in questione include:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH all’indirizzo di casa dell’utente è possibile attivare l’offerta con connessione tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH all’indirizzo di casa dell’utente è possibile attivare l’offerta con connessione tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload oppure tramite ADSL fino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica che prevede l’addebito del costo mensile dell’offerta mobile nella bolletta dell’abbonamento di rete fissa; il cliente può abbinare ad un abbonamento di rete fissa fino a 6 SIM

TIM Super Base presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi). Il modem non è incluso e l’utente può scegliere in autonomia il dispositivo da utilizzare. Il prezzo è fisso e non sono previsti aumenti futuri. Da notare che è possibile personalizzare l’abbonamento con l’opzione TIMVISION con Disney+ disponibile a 4,99 euro al mese fino al 31 ottobre 2021 e poi da 7,99 euro al mese. L’offerta è attivabile e personalizzabile direttamente online.

TIM Super Base

TIM Super Fibra: i primi due mesi sono gratis

Per i clienti più esigenti c’è TIM Super Fibra. Anche quest’offerta è disponibile con una promozione davvero ottima che prevede i primi 2 mesi gratis con un risparmio di quasi 60 euro. Ecco i dettagli dell’offerta proposta da TIM:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH la connessione sfrutterà la fibra mista FTTC fino a 200 Mega o l’ADSL fino a 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH la connessione sfrutterà la fibra mista FTTC fino a 200 Mega o l’ADSL fino a 20 Mega per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati con TIM Unica

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem W-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) già inclusi. Come sottolineato in precedenza, i primi 2 mesi sono gratis garantendo quindi un risparmio di quasi 60 euro all’utente. Anche in questo caso, è possibile abbinare all’abbonamento TIMVISION e Disney+ a 4,99 euro al mese fino al 31 ottobre e successivamente a 7,99 euro al mese.

TIM Super Fibra

Ricordiamo che è possibile confrontare le offerte TIM con tutte le altre proposte disponibili sul mercato di telefonia fissa grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte fibra ottica