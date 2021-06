Andamento offerte Internet Casa: in un anno calano i canoni standard del 7%, promozioni sotto i 24 euro al mese

Il nuovo Osservatorio di SOStariffe.it analizza l’evoluzione dei prezzi delle offerte Internet casa mettendo a confronto i dati di giugno 2021 con quelli di giugno 2020. Il risultato dell’analisi è rappresentato da una conferma di quanto era già emerso lo scorso anno. I prezzi delle offerte per avere Internet a casa sono in calo e per i clienti si moltiplicano le occasioni di risparmio.

Bollette più leggere nel 2021: va giù il canone standard

Il confronto parte dell’Osservatorio annuale sui prezzi ha preso in considerazione le tariffe disponibili sul comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa. L’analisi ha considerato i dati di giugno 2021 mettendoli poi a confronto con quelli già raccolti nel giugno dello scorso anno. In 12 mesi si è registrato un nuovo calo di alcune voci di spesa per gli utenti.

Il primo dato che emerge è la variazione del canone mensile standard passato da 31,81 euro a 29,74 euro con un taglio di 2,07 euro. Questo parametro registra un calo del -7% nel confronto tra i dati del 2020 e quelli del 2021. Da segnalare, invece, una leggera crescita (+5%) del canone mensile promozionale che passa da 22,66 euro a 23,88 euro al mese con un rincaro di 1,22 euro. Si conferma la durata indeterminata del periodo promozionale.

Attualmente, quindi, è possibile attivare nuove promozioni con un canone promozionale inferiore ai 24 euro al mese, un valore particolarmente contenuto per un abbonamento in grado di offrire una connessione illimitata anche tramite fibra ottica.

In calo anche i costi di attivazione

Le offerte Internet casa registrano un nuovo calo dei costi di attivazione. Lo scorso anno, in occasione delle rilevazioni di giugno 2020, l’Osservatorio di SOStariffe.it rilevò un crollo dei costi di attivazione delle offerte che, rispetto ai dati precedenti, arrivarono quasi a dimezzarsi. Questo calo si conferma nei dati di giugno 2021.

Il contributo di attivazione richiesto dagli operatori ai nuovi clienti registra un ulteriore calo passando da 83,50 euro a 75,17 euro. In termini percentuali, il calo fatto registrare dalle offerte di giugno 2021 rispetto a quello dello scorso anno è del -10%. Da segnalare, però, una riduzione del periodo di ripartizione del contributo di attivazione che va corrisposto in 10 mesi e non più in 18 mesi.

Come individuare le offerte più vantaggiose in pochi passaggi

I dati dell’Osservatorio di SOStariffe.it confermano i vantaggi di attivare una nuova tariffa nel corso del mese di giugno. I costi, infatti, sono molto contenuti e le occasioni di risparmio non mancano di certo. Per un quadro completo in merito alle offerte disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa. La comparazione delle offerte può avvenire anche dal proprio dispositivo mobile grazie all’App di SOStariffe.it. L’applicazione è scaricabile gratuitamente dal Google Play Store, per smartphone e tablet Android, e dall’Apple AppStore, per iPhone e iPad.

Grazie alle offerte di giugno è possibile attivare un nuovo abbonamento con un canone medio promozionale di circa 23 euro al mese. Da notare, inoltre, che sfruttando le offerte del momento sarà facile registrare un ulteriore risparmio. In questo momento, infatti, è possibile attivare una nuova offerta a meno di 20 euro al mese. Consultando il comparatore sarà facile individuare le tariffe più vantaggiose per le proprie esigenze.