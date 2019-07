Offerte smartphone incluso: le tariffe migliori di Luglio 2019

Nei prossimi anni un modello di smartphone top class potrebbe costare anche 2 mila euro, i prezzi per l’acquisto di questi device stanno aumentando anno dopo anno diventando sempre più inaccessibili per i clienti. Gli operatori vista questa tendenza propongono sempre più spesso delle offerte telefono incluso, ecco le più convenienti di questa estate

Tutti gli operatori di telefonia mobile ormai offrono delle tariffe speciali che danno l’opportunità di abbinare i piani telefonici con l’acquisto di smartphone. Il prezzo di questi dispositivi continua a crescere con l’aumentare degli optional e il miglioramento progressivo delle prestazioni.

Solo negli ultimi 5 anni i modelli top di gamma di iPhone hanno superato i 1.700 € e per il prossimo iPhone 11 top class si vocifera che il costo possa raggiungere i 2.000 €. Nel 2012 l’iPhone 5 costava invece poco più di 700 €. Anche Huawei negli ultimi anni ha nettamente aumentato i prezzi, passando dai circa 400 € necessari a comprare un P2 nel 2012 ai quasi 900 € per le ultime versioni di smartphone del 2018.

Lo smartphone è un dispositivo che fa gola a molti clienti, ma questi prezzi sono proibitivi per gran parte dei consumatori. Il sistema di tariffe telefono incluso invece dà la possibilità a tutti di portarsi a casa un device abbastanza moderno pagando delle piccole rate mensili.

Confronta le migliori offerte mobile »

Ecco come avere un nuovo smartphone a rate

Con l’arrivo del 5 G e l’avvicinarsi dell’estate gli operatori di telefonia mobile hanno lanciato una serie di nuove promozioni smartphone incluso. Ecco le principali attivabili a Luglio 2019 con i principali operatori.

1. Wind e le sue offerte

A 5.83€ al mese la promozione Easy Wind prevede chiamate a consumo verso tutti i numeri fissi e i telefoni cellulari nazionali con una tariffa di 0.30 € al minuto e con scatto alla risposta di 20 centesimi. La tariffazione è a scatti anticipati di 60 secondi. E 0.30 € è anche il prezzo per gli sms verso tutti i numeri italiani. In abbinamento potete scegliere tra diversi smartphone:

Samsung Galaxy J6, con un anticipo di 69.90€ e nessun canone mensile

Samsung Galaxy J6 +, invece si può avere anticipando 89.90 e con una rata di 2 euro al mese per 30 mesi.

Samsung Galaxy A6+, anticipo di 69.90€ con un contributo mensile di 5 € al mese per 30 mesi

Sempre Wind offre anche la soluzione All Inclusive Easy Pay a 16.99 € al mese. Questa proposta include:

60 GB in 4.5 G (soggetta a limiti territoriali) che diventano 100 GB per l’estate

minuti e sms illimitati

Questa offerta si può attivare solo scegliendo come pagamento l’addebito su conto corrente o carta di credito. Per chi invece volesse pagare scalando il dovuto dal credito residuo ci sono altre due promozioni:

All Inclusive (minuti illimitati, 200 sms e 30 GB per navigare) a 16.99€

(minuti illimitati, 200 sms e 30 GB per navigare) a 16.99€ All inclusive Young-riservata agli under 30 (minuti illimitati, 200 sms e 30 GB) a 11.99€

Con queste offerte si può abbinare anche uno dei seguenti smartphone:

Samsung Galaxy J6, anticipo 69.90 €, nessuno contributo mensile

Samsung Galaxy A20e, anticipo 89.99€, contributo mensile 0.99€

Samsung Galaxy J6+, anticipo 89.90€, contributo mensile 2.00 €

Samsung Galaxy A6+, anticipo 69.90€, contributo mensile 5.00€

Samsung Galaxy A6, anticipo 99.99 €, contributo mensile 4.99€

Samsung Galaxy A40, anticipo 99.99€, contributo mensile 4.99€

Samsung Galaxy A50, anticipo 99.99€, contributo mensile 7.99€

Samsung Galaxy S9, anticipo 99.99 €, contributo mensile 14.99€

Samsung Galaxy A80, anticipo 79.99€, contributo mensile 19.99 €

Samsung Galaxy Note9 128GB, anticipo 129.99 €, contributo mensile 26.99€

Apple iPhone XR 128GB, anticipo 509.99 €, contributo mensile 14.99€

Apple iPhone X 64 GB, anticipo 459.99€, contributo mensile 20.99 €

Apple iPhone XR 256GB, anticipo 739.99 €, contributo mensile 10.99 €

Apple iPhone XS 64GB, anticipo 809.99€, contributo mensile 12.99€

Apple iPhone XS 256GB, anticipo 739.99 €, contributo mensile 21.99€

Apple iPhone XS Max 64GB, anticipo 1029.99€, contributo mensile 8.99€

Apple iPhone XS Max 256GB, anticipo 929.99 €, contributo mensile 18.99€

Apple iPhone XS 516GB, anticipo 1159.99 €, contributo mensile 14.99 €

Apple iPhone XS Max 512GB, anticipo 1459.99€, contributo mensile 7.99€

Attiva le offerte Wind »

2. Le promo TIM telefono incluso

La tariffazione applicata da questa offerta Tim è di 0.23€/min con scatto alla risposta di 0.20€, sms a 0.19€ e internet a 0.01€/MB. Il sistema di comparazione di SosTariffe.it ha stimato che un utente medio mensilmente possa arrivare a spendere poco più di 9 €, includendo in questa ipotesi l’abbinamento del modello meno costoso di smartphone acquistabile con la promozione.

L’attivazione di Tim Base è gratuita. La lista dei telefoni che si possono richiedere insieme a questa tariffa al momento è piuttosto ridotta:

Samsung Galaxy J 6, con un canone di 5€ al mese per 30 mesi e un anticipo di 49 €

Con lo stesso anticipo (49€) si può scegliere anche il Samsung Galaxy A 6 +, la rata mensile sarà di 10 euro al mese per 30 mesi

Oltre a questa tariffa base ci sono i tre nuovi piani 5G di Tim che vi daranno la possibilità di acquistare a rate un telefono compatibile con la nuova rete super veloce. Si tratta dei tre pacchetti TIM Advance (4.5 G, 5 G, e 5 G Top).

Ecco le offerte in dettaglio.

TIM Advance 4.5 G: chiamate illimitate, sms a 0.19 € e 40 GB a 19.99 € al mese

TIM Advance 5G: chiamate illimitate, sms illimitati, 50 GB a 29.99€ al mese

TIM Adavance 5 G Top: chiamate e sms illimitati, 100 GB a 49.99 € al mese

Gli smartphone abbinabili con questi piani sono solo 3 al momento:

Samsung Galaxy J 6, 5€ al mese e un anticipo di 49 €

Samsung Galaxy J 6 +, anticipo 49 €, contributo mensile di 10 €

Samsung S 10 5G, anticipo 199 €, rate da 10 € al mese

Scopri le promozioni TIM »

3. Power 29 di TRE a 2.14€

Si tratta di una tariffa di Tre che ha un costo medio, stimato su 1 anno, di 9.99 € al mese. La stima calcolata dal comparatore di SosTariffe.it mostra il costo indicativo della promozione calcolando la spesa mensile media comprendendo il canone della tariffa, i costi di attivazione e gli eventuali costi aggiuntivi approssimativi per il device scelto.

Power 29 è una tariffa senza scatto alla risposta. Il costo mensile di 2.17€ al mese, circa 0.50 € a settimana. Le chiamate saranno conteggiate a 0.29€ al minuto così come i messaggi. Per quanto riguarda invece i telefoni inclusi la lista proposta si è accorciata molto rispetto a Giungo 2019. A Luglio Tre con questa promozione, con un vincolo contrattuale di 30 mesi, propone solo:

Samsung Galaxy J 6 +, disponibile con anticipo 89.90€ e con contributo mensile di 2€ per 30 mesi

Attiva Power 29 »

4. TIM ONE Prime Go a 2.10 €

La promozione prevede un costo mensile di 2.10€ con il primo mese gratuito per i nuovi clienti. Le condizioni di questa tariffa sono:

0.19€/min per le chiamate

0.16€/sms

0.01€/MB per Internet

Il piano offre dei benefit ai clienti come un giorno di Internet gratis ogni mese solare con il Turbogiga Day, voucher Cinema 2×1, chiamate e sms illimitati con il tuo numero TIM preferito e la possibilità di trasformare gratuitamente tutte le tue ricariche in una Ricarica+ per vincere premi.

L’elenco dei telefoni disponibili è lo stesso dell’offerta TIM descritta in precedenza e sono:

Samsung Galaxy J 6 con un canone di 5€ al mese per 30 mesi e un anticipo di 49 €

Con lo stesso anticipo (49€) si può scegliere anche il Samsung Galaxy A 6 +, la rata mensile sarà di 10 euro al mese per 30 mesi.

5. ALL IN Power di Tre a 11.99€ al mese

L’ultima offerta è attivabile solo fino al 21 Luglio e il piano di Tre, vincolato per 2 anni, da circa 12 € include:

60GB di Internet. E se non si consuma tutti i Giga li si può recuperare con Giga Bank

di Internet. E se non si consuma tutti i Giga li si può recuperare con minuti e sms illimitati

Giga illimitati gratis se si attiva anche Super Fibra/Internet 200/Internet 20/Internet 7

gratis se si attiva anche Super Fibra/Internet 200/Internet 20/Internet 7 Navigazione LTE inclusa

per i clienti che attivano la promo online i costi di attivazione (pari a 6.99€) sono azzerati

bonus per il cinema con l’offerta Grande cinema 3

La promozione ALL In Power Summer edition prevede che i 60 GB per navigare in rete solitamente compresi nel pacchetto diventino 100 GB per l’estate 2019.

Le condizioni di contratto proposte da Tre includono una clausola che permette alla società di sospendere il servizio se le promozioni con traffico voce e sms illimitato vengono usate in modo improprio. Queste offerte infatti sono riservate all’utilizzo personale da parte dei clienti e non a quello aziendale o commerciale.

In questa sezione del contratto Tre specifica i limiti ritenuti accettabili per questo tipo di piani, se si superano queste condizioni l’operatore comunicherà al cliente la sospensione della promozione e il passaggio ad un piano tariffario differente.

Ecco i limiti per le offerte che includono voce e/o SMS:

traffico uscente giornaliero per SIM non superiore a 160 minuti e/o 200 SMS/MMS

traffico uscente mensile per SIM non superiore a 1250 minuti e/o 2000 SMS/MMS

traffico voce o SMS uscente verso altri operatori diversi da “3” non superiore al 60% del traffico uscente totale

traffico voce o SMS uscente verso un singolo operatore diverso da “3” non superiore al 40% del traffico uscente totale

traffico voce o SMS uscente verso “3” non superiore all’80% del traffico uscente totale

rapporto tra traffico voce o SMS uscente totale e traffico entrante totale da altri operatori non “3” non superiore a 4

Per le offerte illimitate invece i riferimenti sono:

traffico voce (o SMS) effettuato verso “3” superiore al 40% del traffico totale effettuato

rapporto tra traffico voce (o SMS) uscente verso altri operatori non “3” e traffico entrante da altri operatori non 3 non superiore a 3

I telefoni inclusi in questo piano Tre sono:

Samsung Galaxy A 10 anticipo 0€ e nessun contributo, vincolo 30 mesi

Samsung Galaxy A 40 anticipo 0 €, nessun contributo e vincolo 30 mesi

Samsung Galaxy A20e, anticipo 0 € e contributo mensile 0.99€

Samsung Galaxy A 7, contributo 3.99€ per 30 mesi, nessuna anticipo

Samsung Galaxy A 50, anticipo 0€ e contributo mensile 5.99€

Samsung Galaxy J6+, contributo acquisto 89.90 € e rate da 2 € per 30 mesi

Samsung Galaxy S9, anticipo 0 €, rate da 10.99 €

Samsung Galaxy S9+ 64 GB, 0€ anticipo e contributo mensile da 14.99 €

Apple iPhone X64 GB, anticipo 0 €, rate da 27.99 €

Apple iPhone XS 64 GB, all’acquisto 29.99 €, contributo mensile da 31.99 €

Apple iPhone X 256 GB, anticipo 119.99 € e rate da 30.99 €

Apple iPhone XS Max 64 GB, 89.99 € all’acquisto e rate da 33.99 € al mese

Apple iPhone XS 256 GB, anticipo da 89.99 €, contributo da 35.99 €

Apple iPhone XS Max 256 GB, anticipo 179.99 € e rate da 36.99 € al mese

Apple iPhone XS 516 GB, 189.99 da versare all’acquisto e rate da 41.99 €

Apple iPhone XS Max 512 GB, anticipo da 239.99 € e contributo mensile da 43.99 €

Scopri All In Power Summer Edition »

Queste al momento sono alcune delle offerte migliori, se nessuna di queste soddisfa le vostre richieste usate il comparatore di SosTariffe.it per impostare i requisiti che preferite e operate la vostra ricerca. Vi basterà selezionare dalla colonna a sinistra le caratteristiche che vogliate abbia il piano tariffario o il modello di cellulare che volete abbinare all’offerta e il sistema vi restituirà tutte le promozioni proposte dagli operatori e attivabili che corrispondono ai criteri impostati.