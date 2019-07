Vodafone smartphone incluso: le offerte di Luglio 2019

Vodafone mette a disposizione degli utenti (sia già clienti che intenzionati a passare a Vodafone) un ricco listino di smartphone acquistabili a rate ed abbinabili a qualsiasi offerta ricaricabile. L’acquisto a rate con Vodafone è molto semplice. Il pagamento dello smartphone viene suddiviso in un anticipo ed in 30 rate mensili che andranno a sommarsi al costo della propria tariffa mobile.

A seconda del modello scelto, il pagamento può avvenire solo con Carta di Credito oppure anche con addebito su Conto Corrente. Di norma, gli smartphone top di gamma, o comunque caratterizzati da un prezzo di listino superiore ai 500 Euro, sono acquistabili solo con Carta di Credito. Gli utenti che non hanno o non vogliono utilizzare questo strumento di pagamento per l’acquisto a rate possono ripiegare sull’addebito su Conto Corrente, disponibile per la maggior parte dei mid-range e per tutti gli entry level disponibili nel listino di smartphone Vodafone.

Vodafone smartphone incluso: le offerte per i nuovi clienti

Chi passa a Vodafone, attivando una nuova tariffa mobile (con o senza portabilità), può richiedere di sfruttare una delle offerte smartphone incluso Vodafone ed abbinare, quindi, un dispositivo alla propria tariffa. Quest’opzione è disponibile per tutte le offerte ricaricabili presenti in listino.

La struttura di pagamento prevista è sempre la stessa (anticipo + 30 rate mensili). Scegliendo di acquistare un telefono a rate con Vodafone, l’utente registrerà un addebito bimestrale sullo strumento di pagamento prescelto, relativo alla rata dello smartphone, ed un addebito mensile, relativo al costo della tariffa mobile.

Da notare, inoltre, che l’acquisto di un telefono a rate per i nuovi clienti che passano a Vodafone è disponibile sia in un negozio Vodafone che tramite il sito ufficiale dell’operatore. In questo secondo caso, una volta completata la procedura, lo smartphone verrà consegnato al cliente tramite corriere, presso l’indirizzo fornito.

Per chi passa a Vodafone ed è interessato ad abbinare alla propria tariffa un telefono a rate è possibile procedere con l’attivazione di una queste tariffe:

RED Unlimited Start: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso l’Europa, 20 GB di traffico dati in 4.5G ed in 5G con Giga illimitati su app social, chat, musica e mappe; l’offerta ha un costo di 18,99 Euro al mese (con addebito su conto corrente o carta di credito) oppure di 24,99 Euro al mese;

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso l’Europa, 20 GB di traffico dati in 4.5G ed in 5G con Giga illimitati su app social, chat, musica e mappe; l’offerta ha un costo di 18,99 Euro al mese (con addebito su conto corrente o carta di credito) oppure di 24,99 Euro al mese; RED Unlimited Ultra : minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso l’Europa, 1000 minuti al mese vero i Paesi extra UE, 1 GB e 200 minuti in roaming extra UE, 30 GB di traffico dati in 4.5G ed in 5G con Giga illimitati su app social, chat, musica e mappe; l’offerta ha un costo di 24,99 Euro al mese (con addebito su conto corrente o carta di credito) oppure di 34,99 Euro al mese;

: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso l’Europa, 1000 minuti al mese vero i Paesi extra UE, 1 GB e 200 minuti in roaming extra UE, 30 GB di traffico dati in 4.5G ed in 5G con Giga illimitati su app social, chat, musica e mappe; l’offerta ha un costo di 24,99 Euro al mese (con addebito su conto corrente o carta di credito) oppure di 34,99 Euro al mese; RED Unlimited Black: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso l’Europa, 1000 minuti al mese vero i Paesi extra UE, 5 GB e 500 minuti in roaming extra UE, Giga illimitati in 4.5G e 5G; l’offerta ha un costo di 39,99 Euro al mese (con addebito su conto corrente o carta di credito) oppure di 59,99 Euro al mese;

In alternativa, i clienti Under 30 possono attivare Shake it Easy. Ecco i dettagli della tariffa:

Shake it Easy: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, 60 GB di traffico dati in 4.5 e 5G ogni mese, Giga illimitati su app chat, social, musica e mappe al costo di 14,99 Euro al mese (in caso di addebito su credito residuo, il traffico dati disponibile ogni mese sarà di 30 GB);

Anche altre offerte, come le offerte “winback” che vengono inviate ad ex clienti selezionati tramite SMS da parte di Vodafone e che poi possono essere attivate in negozio, permettono di abbinare uno smartphone a rate.

Da notare, in ogni caso, che l’importo dell’anticipo e delle rate mensili è strettamente legato, oltre al modello di smartphone scelto, anche alla tipologia di offerta attiva. Qui di seguito, a titolo d’esempio, riportiamo i costi per acquistare a rate il Samsung Galaxy S10 128 GB:

RED Unlimited Start: anticipo di 99,99 Euro e 30 rate mensili da 18,99 Euro;

RED Unlimited Ultra: anticipo di 99,99 Euro e 30 rate mensili da 16,99 Euro;

RED Unlimited Start: anticipo di 99,99 Euro e 30 rate mensili da 14,99 Euro;

Shake it Easy: anticipo di 99,99 Euro e 30 rate mensili da 21,99 Euro;

Scopri le offerte Vodafone con smartphone incluso

Vodafone smartphone incluso: le offerte per i già clienti

I già clienti Vodafone possono, in qualsiasi momento, scegliere di abbinare uno smartphone alla propria tariffa. Anche per i già clienti, la struttura di pagamento è identica (anticipo + 30 rate mensili) ed i costi sono correlati alla tipologia di offerta attiva. Oltre alle offerte RED Unlimited ed alla Shake it Easy, è possibile abbinare uno smartphone a rate anche con se il cliente ha una tariffa non più attivabile (come una Vodafone Special).

Bisogna sottolineare, in ogni caso, che l’acquisto di uno smartphone a rate da abbinare alla propria tariffa per i già clienti Vodafone può essere eseguito esclusivamente recandosi in un negozio Vodafone. I prezzi dei singoli smartphone non cambiano a seconda del negozio ma non tutti i modelli potrebbero essere disponibili presso il Vodafone Store scelto. Di conseguenza, per individuare il device migliore da acquistare a rate potrebbe essere necessario recarsi in più negozi Vodafone al fine di avere una panoramica completa su modelli disponibili e costi della rateizzazione.

Per completare l’acquisto, l’utente dovrà fornire, oltre ai propri dati personali, anche lo strumento di pagamento prescelto (carta di credito o, per alcuni smartphone, conto corrente) che verrà inserito dagli operatori presenti nel Vodafone Store nei sistemi dell’operatore. Dopo aver acquistato lo smartphone a rate, il costo mensile della tariffa verrà addebitato sul metodo di pagamento prescelto. Il cliente, quindi, non dovrà più utilizzare le tradizionali ricariche del credito per pagare i rinnovi della sua offerta.

Smartphone incluso con Vodafone: i modelli disponibili a luglio 2019

Il listino di smartphone acquistabili a rate con Vodafone viene aggiornato periodicamente e comprende un gran numero di terminali che vanno a coprire differenti fasce di prezzo, a partire dagli entry level e sino ad arrivare agli smartphone di fascia media ed ai top di gamma (questi ultimi sono solitamente disponibili solo con carta di credito).

Tra gli smartphone disponibili con Vodafone nel corso del mese di luglio troviamo top di gamma come i Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e ed i Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, P30 e P30 Pro. Non mancano, naturalmente, gli iPhone con le varie versioni di XS e XS Max e del più economico XR.

Tra i prodotti di fascia media troviamo i Samsung Galaxy A40 ed A50, il Huawei P30 Lite, l’Honor 20 Lite e lo Xiaomi Mi 8 Lite. Tra gli entry level troviamo gli smartphone della gamma Vodafone Smart oltre ad un buon numero di altri prodotti come il Samsung Galaxy A20e ed il Huawei Y6 2019.

Ricordiamo che Vodafone ha lanciato, nel corso del mese di giugno, la sua rete 5G. Per poter sfruttare il nuovo standard di connettività mobile è necessario avere a disposizione uno smartphone 5G. L’operatore include in listino alcuni smartphone 5G che permettono di accedere alla nuova rete mobile. I clienti interessati al 5G possono acquistare a rate modelli come lo Xiaomi Mi Mix 3 5G, l’LG V50 ThinQ ed il Samsung Galaxy S10 5G.