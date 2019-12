Offerte smartphone incluso: le tariffe migliori a dicembre 2019

Telefoni top di gamma offerti a piccole rate mensili e senza anticipo dagli operatori di telefonia mobile, gli annunci di promozioni del genere attirano senza dubbio l’attenzione dei clienti. Ci sono però delle insidie che possono nascondersi dietro le promesse di risparmi colossali:

maxi rate finali

vincoli contrattuali

In alcuni casi infatti i contratti proposti dagli operatori evidenziano i costi iniziali e delle rate, ma non rendono immediatamente evidente come in chiusura di offerta ci sarà da pagare un contributo più importante. Altro elemento poco vantaggioso per gli utenti è quello relativo al vincolo con il gestore della promozione, cambiare operatore è una delle migliori strategie di risparmio per i consumatori di quest settore.

I pro delle offerte telefono incluso

Ci sono comunque dei vantaggi indiscutibili scegliendo di acquistare uno degli ultimi modelli di cellulare con questa tipologia di proposta. I prezzi degli smartphone sono cresciuti negli ultimi anni e per avere un telefono di alta fascia si possono spendere anche migliaia di euro:

l’iPhone 11 Pro Max 512 GB costa quasi 1700€

un Samsung Galaxy Fold arriva a 2050€

più contenuti i Huawei della classe Mate Pro che si aggirano intorno ai 640 €

In ogni caso cifre importanti per un cliente, soprattutto se da versare in un’unica soluzione. Certo i negozi di elettronica propongono anche dei piani di finanziamento, ma la prospettiva di acquistare lo stesso prodotto pagando tra i 2 e i 29 € al mese senza interessi sembra più conveniente.

Tariffe con smartphone, ecco le migliori

Per sapere quando andrete a pagare scegliendo una delle offerte smartphone incluso di Dicembre potete utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Anzi con lo strumento di confronto sarà possibile capire esattamente quale sarà il canone mensile che vi troverete a versare in base al telefono che vorrete acquistare.

Per avviare questa ricerca non dovrete fare altro che selezionare la voce offerte smartphone incluso e poi selezionare il pulsante con l’icona del cellulare, a questo punto si aprirà una lista dei cellulari disponibili con la promozione dell’operatore e avrete la stima dell’abbonamento. Ecco le tariffe telefono incluso più convenienti a Dicembre 2019 suddivise per gestore.

Scopri le offerte mobile più vantaggiose

Wind

I piano proposti da questo operatore sono tre: una a consumo e altre due con canoni mensili tra 15 e 18 €. Le offerte con smartphone di Wind sono:

Wind Easy

All Digital

Wind Family

1. Wind Easy

Easy è una tariffa base di questo operatore, questo significa che non avrete un bundle dati o di traffico voce si tratta cioè di un’opzione a consumo. Il costo dei servizi sarà:

chiamate 0.30€ al minuto

0.30€ ad sms

0.24€/MB per il traffico internet

Per attivare Wind Easy si pagheranno 10 € per avere la sim. Per l’opzione smartphone l’anticipo minimo previsto è di quasi 70€ e il massimo è di circa 680 €.

Attiva Wind Easy

2. All Digital

Altra tariffa Wind che da accesso all’acquisto a rate di uno smartphone è All Digital. Questo piano ha gli stessi costi di avvio, quindi nessun contributo di attivazione ma 10 € per la consegna della sim. La tariffa ricaricabile ha un canone mensile da 14.99€ che include:

chiamate senza limiti

sms a 0.30 €

40 GB in 4 G

Ecco l’elenco dei modelli associati a questi due piani che vincola gli utenti per 30 mesi e le condizioni economiche proposte:

Samsung Galaxy J6, anticipo 69.90€, nessuna rata

Samsung Galaxy J6+, anticipo 89.90€, rate da 2 € al mese

Samsung Galaxy A6+, anticipo 69.90€, rate da 5 €

Samsung Galaxy A40, anticipo 99.99€, rate da 4.99€

Samsung Galaxy A 80, anticipo da 79.99€, contributo da 19.99€

Samsung Galaxy S10 512 GB, contributo iniziale 169.99€, rate 26.99€

Samsung Galaxy Note 10 256 GB, anticipo 739.99€, rate 7.99€

Samsung Galaxy Note 10 + 256 GB, contributo iniziale 679.99€, rate 14.99€

Huawei P30, anticipo da 130 € circa, rate da 15.99€

Huawei P30 Pro, anticipo 149.99€, rate mensili 19.99€

Apple iPhone 11 64GB, anticipo 399.99 €, rate da 14.99€

Apple iPhone 11 128 GB, contributo all’acquisto 389.99€, rate da 16.99€

Apple iPhone XR 64 GB, anticipo sale a 499.99€, contributo mensile da 14.99€

Apple iPhone X 64 GB, anticipo 459.99€, rate da 20.99€

Scopri All Digital

3. Wind Family

Wind ha anche un’altra tariffa che permette l’acquisto di un cellulare a rate è Wind Family. Questa offerta ha un canone di 17.99€ al mese e include:

chiamate e sms senza limiti

100 GB internet

Con questa promozione la lista degli smartphone oltre a quelli compresi negli altri piani Wind ne aggiunge altri, ecco quali:

Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J6+

Samsung Galaxy A10

Samsung A 20e

Samsung Galaxy A6

Samsung Galaxy A6+

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy S10e 128GB

Samsung Galaxy S10 128GB

Samsung Galaxy S10+ 128GB

Samsung Galaxy S10 512GB

Samsung Galaxy S10+ 512GB

Samsung Galaxy Note 10 256 GB

Samsung Galaxy Note 10+ 256 GB

Samsung Galaxy A80

Huawei P30

Huawei P30 PRO

Apple iPhone 11 64GB

Apple iPhone 11 128GB

Apple iPhone 11 256GB

Apple iPhone 11 Pro 512GB

Apple iPhone 11 Pro 64GB

Apple iPhone 11 Pro 256GB

Apple iPhone 11 Pro Max 64GB

Apple iPhone 11 Pro Max 256GB

Apple iPhone 11 Pro Max 512GB

Apple iPhone XR 256GB

Apple iPhone XR 128GB

Apple iPhone XR 64GB

Apple iPhone X 64GB

Apple iPhone XS 64GB

Apple iPhone XS 256GB

Apple iPhone XS 516GB

Apple iPhone XS Max 64GB

Apple iPhone XS Max 256GB

Apple iPhone XS Max 512 GB

Attiva Wind Family

H3G

Anche Tre ha diversi piani che consentono di avere gli ultimi modelli di cellulari intelligenti a rate. In particolare questo mese le tariffe migliori sono:

Power 29

Play Power 60

ALL IN Super Power

Free Super Power

1. Power 29

Annunci Google

Power 29 è una tariffa a consumo che prevede un costo di 0.29€ al minuto per le chiamate, 0.29€ per ogni sms e 0.01€/MB per il traffico internet. Lo smartphone associabile a questa opzione è il Samsung Galaxy J6+ versando un anticipo di 89.90 € e poi pagando 2 € al mese.

Scopri Power 29

h3>2. Play Power 60

Play Power 60 è un piano con chiamate senza limiti, 100 sms e 60 GB a 11.99€ al mese. Anche in questo caso la lista degli smartphone inclusi è piuttosto ridotta:

Samsung Galaxy J6, anticipo da 69.90€

Samunsung Galaxy J6+, contributo iniziale 89.90€, rate da 2 €

Samsung Galaxy A6+, anticipo da 69.90€, contributo mensile 5€

Attiva Play Power 60

3. ALL IN Super Power

ALL IN Super Power a 14.99€ offre traffico voce e sms illimitati e 100 GB per navigare su internet. Non ci sono costi di attivazione e per la sim con questa offerta e il vincolo contrattuale proposto è di 2 anni. A queste condizioni si potrà scegliere tra numerosi modelli di cellulare, tra i quali ci sono ad esempio:

Samsung Galaxy A 10, A20e e A40 con anticipo da circa 30 € e nessuna rata mensile

i nuovi iPhone 11 128GB senza contributi iniziale e a rate da 21 € al mese

anche per il Samsung S10 512GB non è previsto alcun anticipo e le rate mensili saranno da quasi 27€

I modelli più costosi sono gli iPhone 11 Pro Max 512GB (rate da 45€, anticipo da 200€) e iPhone XS Max 512GB (anticipo da 240 € e 43 € al mese).

Scopri ALL IN Super Power

4. Free Super Power

Free Super Power è una delle tariffe con il maggior numero di Giga inclusi nel canone mensile, con circa 21 € al mese si hanno:

100 GB in 4G

chiamate e sms senza limiti

vincolo di 30 mesi

Il primo mese si dovranno pagare 8€ per attivazione e sim. Per la lista completa degli smartphone inclusi avviate una ricerca con il comparatore di SosTariffe.it. Se sapete già quale modello di telefono volete acquistare potete selezionarlo dai filtri così da comparare le condizioni economiche offerte di diversi operatori per l’abbinamento tra tariffe e cellulare prescelto.

Attiva Free Super Power

Vodafone

E siamo all’ultimo operatore di questa breve classifica. Vodafone è tra i gestori che propongono questo genere di promozioni, le sue tariffe RED sono tra quelle che permettono di acquistare un cellulare a rate. Vediamo prima le condizioni delle due tariffe e poi passeremo all’elenco degli smartphone compatibili.

1. Red Unlimited Smart

RED Unlimited Smart è un piano con un canone mensile da 18.99€ (in promozione, prezzo pieno 24.99€), ha un costo di attivazione di 5 € e propone:

chiamate e sms senza limiti

40 GB in 5G

non si consumano Giga su app di messaggistica, social e per ascoltare musica

Scopri RED Unlimited Smart

2. Red Unlimited Ultra

RED Unlimited Ultra è una versione rinforzata della Smart che a circa 25 € al mese include

traffico voce illimitato

sms senza limiti

30 GB per navigare in 5G

In promozione natalizia con queste due offerte Vodafone permette di avere Xiamoi Mi 9 Lite, Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy A 90 5G senza rate mensili. Senza alcun contributo mensile si potranno acquistare anche il Samsung Galaxy A10, Huawei Y6 2019, LG K30 e Vodafone Smart V10.

Oltre a questi c’è un lungo elenco di modelli Samsung e Apple che sarà possibile abbinare a questi piani di Vodafone, per conoscerli tutti e sapere quanto ti costerà al mese uno dei piani RED Unlimited con smartphone usate il comparatore di SosTariffe.it.

Ad esempio se volete regalarvi il nuovo iPhone 11 Pro Max 512GB vi costerà più o meno 58€ al mese: 24.99€ canone tariffa, 32.99€ rata mensile. Il primo mese inoltre si pagheranno 5€ di attivazione tariffa, 299.99€ di anticipo, quindi in totale 304.99€ più la prima ricarica da 25 € per l’abbonamento mensile.

Oppure con il Samsung Galaxy Note 10+ 256GB dovrete versare un anticipo di 99.99€ e pagare ogni mese 24.99€, oltre ai 25 € del canone. Ogni mese quindi vi troverete a dover versare quasi 50€.