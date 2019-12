Migliori offerte fibra ottica a dicembre 2019

In questa guida abbiamo selezionato le migliori tre tariffe fibra ottica a dicembre 2019. Si tratta delle proposte di Vodafone, Tre e Wind, i cui servizi vi garantiscono di raggiungere la più alta velocità di connessione attualmente disponibile in Italia.

Se siete alla ricerca delle migliori offerte fibra ottica attualmente disponibili sul mercato, la guida che segue vi sarà particolarmente utile. Utilizzando il comparatore di SosTariffe.it, abbiamo selezionato le tre tariffe che uniscono la qualità di servizio più alta con la possibilità di farvi risparmiare per davvero.

Troverete le proposte, scelte tra quelle disponibili da parte dei principali operatori di mercato come Tre, Wind, Vodafone, Fastweb e TIM, in ordine crescente per costo del canone mensile. Fate però attenzione a valutare le tariffe tenendo conto non solo del prezzo, ma anche dei servizi e vantaggi inclusi nei pacchetti. Prima di procedere alla sottoscrizione di un nuovo abbonamento, capite perciò le vostre abitudini di utilizzo e le esigenze rispetto alla connessione.

Naturalmente, per ottenere una connessione internet in fibra ottica, dovrete assicurarvi che la vostra zona di domicilio sia coperta da questa tecnologia. Al momento, quasi l’intero territorio italiano è raggiunto dalla fibra (in FTTH – Fiber To The Home oppure FTTC – Fiber To The Cabinet), ma sarà comunque importante che facciate una verifica preventiva. Per farlo, vi basterà visitare il sito web del vostro operatore preferito e inserire nell’apposita barra di ricerca il vostro Comune di residenza.

1. SUPER FIBRA di Tre

SUPER FIBRA di Tre è disponibile al costo di 26,98 Euro/mese, anziché i 31,98 Euro/mese della proposta iniziale. È importante ricordare che questa offerta è attivabile solo nelle città FTTH (Fiber To The Home), ovvero quelle in cui è disponibile la fibra ottica con standard più performante, che può raggiungere una velocità di download fino a 1000 Megabit/s.

I servizi inclusi in questa offerta sono:

Giga illimitati per la navigazione internet da mobile;

per la navigazione internet da mobile; Super Wi-Fi , ovvero l’utilizzo in comodato d’uso del modem hi-tech auto-installante con la possibilità di connettere fino a 100 dispositivi;

, ovvero l’utilizzo in comodato d’uso del modem hi-tech auto-installante con la possibilità di connettere fino a 100 dispositivi; assistenza KASKO ;

; ALL-IN Super Power , che offre Giga e minuti illimitati per 3 SIM a vostra scelta da associare all’offerta, a 7,99 Euro/mese da aggiungere al prezzo dell’offerta;

, che offre Giga e minuti illimitati per 3 SIM a vostra scelta da associare all’offerta, a 7,99 Euro/mese da aggiungere al prezzo dell’offerta; Best Speed, cioè navigazione alla massima velocità possibile senza costi in più.

L’offerta è valida fino al 06/12 e non prevede nessun costo di attivazione, né di installazione del nuovo modem.

Scopri Super Fibra di Tre »

2. Fibra 1000 di Wind

Al costo di 26,98 Euro/mese, Fibra 1000 di Wind è un’altra ottima alternativa se siete interessati ad attivare un’offerta internet fibra ottica nella vostra casa. Fibra 1000 è disponibile esclusivamente nelle città con standard FTTH (Fiber To The Home). La performance della fibra è naturalmente soggetta a limitazioni tecniche e geografiche: per questo motivo, prima di procedere con l’attivazione del pacchetto, controllate da quale tipologia di connessione è coperta l’area in cui abitate.

Annunci Google

Uno dei bonus più interessanti della proposta Wind è quello di Amazon Echo Dot. L’acquisto del device è infatti incluso nel canone mensile che pagherete. Echo Dot è l’altoparlante intelligente che si connette a internet e agli altri vostri device compatibili grazie alla connessione in fibra. Potrete però ottenere Amazon Echo Dot esclusivamente se scegliete di attivare il pacchetto entro il 12 gennaio 2020, insieme alle opzioni Telefono Incluso e SIM dati 100 GIGA.

Ecco i servizi compresi in Fibra 1000 di Wind:

costo di installazione ;

; costo di attivazione ;

; modem Wi-Fi di ultima generazione;

di ultima generazione; 100 Giga al mese per gli smartphone di famiglia (fino a 4 numeri Wind associabili);

per gli smartphone di famiglia (fino a 4 numeri Wind associabili); chiamate da fisso illimitate.

L’offerta è valida solo per i nuovi clienti Wind.

Scopri Fibra 1000 di Wind »

3. Internet Unlimited di Vodafone

Questa promozione speciale di Vodafone per il mese di dicembre 2019 è attivabile al costo di 27,90 Euro/mese. Si tratta di un’offerta internet casa che include anche la linea telefonica fissa, con chiamate illimitate. Vi ricordiamo che il canone è fisso per 48 mesi, per poi scendere a 20,90 Euro/mese dopo il periodo di tempo iniziale.

I vantaggi di attivare Internet Unlimited di Vodafone sono

modem gratuito;

gratuito; zero contributi di attivazione nuova linea fissa;

nuova linea fissa; chiamate da rete mobile a 0 Euro/minuto, senza scatto alla risposta;

a 0 Euro/minuto, senza scatto alla risposta; chiamate da rete fissa a 0 Euro/minuto, senza scatto alla risposta.

La velocità di connessione raggiungibile grazie alla fibra Vodafone è pari a 1000 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload.

La promozione è valida fino al 06/12.

Scopri Internet Unlimited di Vodafone »