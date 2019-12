I migliori conti online di dicembre 2019

Miglior conto corrente online 2019 : quali sono i motivi per i quali è meglio aprire un conto online ? Quali sono i vantaggi che caratterizzano un conto corrente online rispetto a un conto tradizionale? È vero che vengono garantiti gli stessi identici servizi e quali sono i costi medi? Di seguito troverai una classifica aggiornata con i conti correnti online zero spese più convenienti per il mese di dicembre 2019.

Miglior conto corrente 2019: è una ricerca che interessa tantissimi gli italiani, grande popolo di risparmiatori, abituati da sempre a mettere da parte il proprio denaro su un conto corrente, a utilizzarlo per l’accredito dello stipendio, per le domiciliazioni e così via.

Un conto corrente online rappresenta oggi una scelta davvero vantaggiosa perché permette di evitare lunghe file allo sportello per poter compiere operazioni di base, quali un bonifico o il controllo del saldo del proprio conto corrente, che oggi possono essere eseguite direttamente da casa, con l’utilizzo del proprio smartphone. Quali sono gli altri vantaggi per i quali aprire un conto corrente online risulta davvero molto conveniente?

Migliori conti corrente online e a zero spese: i vantaggi principali

Un conto corrente online si caratterizza per la comodità di utilizzo: grazie allo sviluppo della tecnologia è possibile infatti gestirlo direttamente dallo smartphone o dal tablet, in modo non solo semplice, ma soprattutto sicuro.

Tra gli altri benefici che rendono il conto corrente online uno strumento di grandissima efficacia ci sono:

l’ Internet banking , che permette di disporre di operazioni quali i bonifici, ricorrenti o istantanei, pagare RAV, MAV e bollettini, controllare il proprio saldo contabile, fare trading online, gestendo addirittura un portfolio di azioni e titoli;

, che permette di disporre di operazioni quali i bonifici, ricorrenti o istantanei, pagare RAV, MAV e bollettini, controllare il proprio saldo contabile, fare trading online, gestendo addirittura un portfolio di azioni e titoli; la presenza di un canone a zero spese o comunque a costi molto ridotti rispetto a quelli che si devono tradizionalmente pagare per un conto corrente classico;

o comunque a costi molto ridotti rispetto a quelli che si devono tradizionalmente pagare per un conto corrente classico; la possibilità di poter disporre non solo di una carta di debito , ma anche di una carta di credito che spesso è gratuita e non prevede un canone di attivazione o gestione;

, ma anche di una che spesso è gratuita e non prevede un canone di attivazione o gestione; l’affidabilità dei servizi e la grandissima sicurezza, che si lega alla diffusione della cosiddetta autenticazione a due fattori o, nei conti online più all’avanguardia, ai sistemi di riconoscimento biometrico, basati sull’utilizzo dell’impronta digitale o del riconoscimento facciale.

Perché scegliere di aprire un conto corrente online nel 2019

Sicuramente chi non è abituato a svolgere operazioni con l’utilizzo di uno smartphone o di un tablet potrebbe essere restio, almeno all’inizio, nel preferire un conto corrente online a uno tradizionale: scoprirne le caratteristiche è il primo passo per imparare ad apprezzarli e a valutarne uno per la gestione dei propri soldi.

Un conto corrente online può avere caratteristiche differenti: può essere dedicato ai giovani, ai pensionati, può dare la possibilità di fare trading online o di avere una carta di credito associata al conto. Aprire un conto corrente online è davvero molto semplice: è sufficiente compilare un modulo online e si riceverà a casa il contratto di attivazione, da mandare indietro con una controfirma.

Si tratta di conti sui quali è possibile accreditare il proprio stipendio o la propria pensione ed effettuare versamenti senza doversi recare fisicamente allo sportello della banca legata al conto online. Molto spesso, difatti, si tratta di digital bank che non hanno neanche filiali sparse sul territorio, ma erogano i loro servizi e garantiscono assistenza ai loro clienti unicamente online.

Miglior conto corrente online 2019: i migliori conti conti corrente zero spese di dicembre 2019

Il fatto di essere a zero spese è uno dei punti di forza dei conti correnti online più convenienti di questo ultimo mese dell’anno. Molte promozioni hanno un canone gratuito per sempre, ma spesso presentano delle versioni premium con le quali poter usufruire di un maggior numeri di servizi.

In altre, il canone è gratuito per il primo anno e rimane a costo zero se dal secondo anno si rispettano alcune condizioni, quali per esempio una giacenza minima da depositare sul conto o l’accredito mensile di stipendio o pensione.

Quali sono, dunque, i migliori conti correnti online a zero spese di dicembre 2019? Dalla comparazione effettuata con lo strumento gratuito di SosTariffe.it emergono i seguenti nomi:

il conto corrente online di Illimity ;

; il conto corrente online di Widiba ;

; il conto corrente online di Webank ;

; il conto corrente online di N26 ;

; il conto corrente online di Crédit Agricole ;

; il conto corrente online di Tinaba ;

; il conto corrente online di Hype.

Miglior conto corrente online 2019: Illimity

Uno dei migliori conti correnti online fra quelli individuati attraverso la comparazione da attivare a dicembre 2019 è il conto Illimity, che è una banca totalmente online. Il conto corrente online di Illimity consente di pagare bonifici, giroconti, bollettini, MAV/RAV, F24 e ricariche telefoniche e presenta la funzione Illimity Connect, con la quale è possibile aggregare altri conti.

Illimity concede anche l’opportunità a chi lo sceglie di aprire un conto deposito con tassi molto competitivi, ma ha anche tanti altri vantaggi quali per esempio:

i bonifici online a zero spese;

una carta di credito che non prevede il pagamento di un canone;

i prelievi ATM gratuiti presso altre banche o quelli effettuati all’estero.

Invitando i propri amici ad aprire un conto corrente online con Illimity si ha, inoltre, diritto a un bonus che può arrivare fino a un massimo di 250 euro.

Miglior conto online 2019: il conto corrente Widiba

Quello proposto da Widiba è un altro conto corrente online a zero, che permette:

prelievi gratuiti su tutto il territorio nazionale;

il pagamento tramite Google Pay e Apple Pay.

bonifici senza dover pagare costi aggiuntivi;

una carta di debito gratuita;

una carta di credito, non obbligatoria, al costo di 20 euro;

il trading online;

PEC e firma digitale.

Il conto di Widiba è gratis per il primo anno, mentre dal secondo in poi prevede il pagamento di 5 euro ogni trimestre, a meno che:

non si abbia una giacenza media di 5.000 euro o più;

non si scelga di accreditare lo stipendio.

Il conto online di Widiba ha un tasso di interesse dell’1,5% per vincoli di 6 mesi. Tra le altre spese previste, ci sono:

2 euro per ogni bonifico allo sportello;

2 euro per i prelievi nei Paesi dell’Unione europea:

3 euro per il prelievo allo sportello.

Miglior conto corrente 2019: Webank

Tra le migliori proposte per chi vuole aprire un conto corrente online c’è anche il conto corrente di Webank, la banca online, che fa parte del gruppo Banca Popolare di Milano.

Il conto Webank si contraddistingue per:

la gratuita del canone annuo e dell’imposta di bollo ;

; bonifici gratuiti in Italia;

in Italia; prelievi gratuiti e illimitati con la carta di credito in zona euro;

zero spese per l’emissione e il canone di carte di credito o assegni;

pagamenti MAV, RAV, F23, F24 gratuiti;

prelievi gratuiti anche presso altre banche;

la possibilità di fare trading online.

Con il conto corrente online di Webank è prevista una promozione speciale: scegliendo di accreditare lo stipendio o la pensione sul conto, oppure vincolandolo con un importo di minimo 1.000 euro per un periodo di 12 mesi, è possibile ottenere 80 euro di buoni carburante IP.

Conto corrente online zero spese: il conto corrente N26

Il conto corrente online di N26 merita di essere inserito nella classifica dei migliori conti correnti online di dicembre 2019. Ha un canone gratuito e può essere aperto online, dal PC o con l’applicazione dedicata, in pochi clic. Tra le sue peculiarità c’è quella che permette di aprirlo con un semplice selfie.

Il conto di N26:

è a zero spese ;

; permette di ottenere una carta di debito con circuito MasterCard;

consente di effettuare prelievi ATM gratuiti, non solo in Italia, ma in tutta la zona euro (per i prelievi in un’altra valuta è prevista una commissione dell’1,7%);

comprende i pagamenti in valuta estera gratis, così come i bonifici online;

permette l’attivazione delle notifiche sui movimenti in tempo reale direttamente sul proprio smartphone.

Con il conto corrente online N26 esiste un beneficio speciale con il quale si ha diritto al 10% di cashback per gli acquisti e le prenotazioni che vengono effettuate su Booking.

Conto online gratis, dicembre 2019: Conto Crédit Agricole online

Crédit Agricole propone un conto corrente online a zero spese facile da gestire, grazie ai servizi dell’Internet banking e all’applicazione dedicata. Il conto corrente online di Crédit Agricole offre:

prelievi gratuiti (anche quelli allo sportello);

una carta di debito e una carta di credito gratuite;

bonifici online al costo di 1 euro;

bonifici allo sportello al costo di 2,50 euro;

prelievi presso altre banche gratuiti per i primi 24, dopodiché al costo fisso di 2,10 euro per ogni singola operazione;

prelievi in Unione europea, al costo di 2,10 euro;

Tra le promozioni speciali di dicembre dedicate a tutti coloro i quali hanno intenzione di aprire un conto corrente online Crédit Agricole è presenta un buono Amazon del valore di 100 euro in omaggio. Per ottenerlo, si deve rispettare una delle seguenti condizioni:

accreditare lo stipendio o la pensione sul conto;

versare almeno 10.000 euro sul conto e inserire la parola Amazon nel campo Codice promozionale al momento dell’apertura del conto stesso.

Conto corrente online migliore: il conto Tinaba

Un altro conto da tenere in considerazione nel mese di dicembre 2019 è il conto corrente online a zero spese Tinaba, con il quale si ha anche l’imposta di bollo gratuita.

Tinaba regala i seguenti vantaggi:

una carta prepagata gratuita;

bonifici online e trasferimenti istantanei a costo zero;

prelievo all’estero, allo sportello o presso l’ATM di un’altra banca al costo fisso di 2 euro.

Con l’opzione Porta un amico di Tinaba si ottengono 25 euro di bonus.

Conto corrente online zero spese: il conto Hype

Infine, uno dei conti correnti online più vantaggiosi del mese di dicembre 2019 è quello proposto da Hype. Si contraddistingue, in modo particolare, per la gratuità della maggior parte dei servizi che mette a disposizione, ovvero:

il canone annuo;

il prelievo all’estero;

il prelievo presso l’ATM di un’altra banca;

il prelievo allo portello;

il bonifico online;

la ricarica della carta prepagata;

una carta con IBAN;

il cashback fino al 10% sugli acquisti effettuati con la carta collegata al conto.

In più, chi sceglie di attivare online il conto corrente proposto da Hype, ha la possibilità di ricevere 10 euro di bonus tramite l’utilizzo del codice promozionale GIFT10.

