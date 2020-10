Offerte Internet senza conto corrente: con quali operatori è possibile ad ottobre 2020

Le offerte Internet casa che non prevedono la domiciliazione bancaria con addebito su conto corrente o carta di credito diventano sempre più rare. Gli operatori cercano di incentivare gli utenti a scegliere soluzioni con domiciliazioni per rendere più agevoli le procedure di pagamento. Nello stesso tempo, inoltre, la maggior parte degli utenti preferisce la domiciliazione sul conto, una soluzione più economica e pratica per pagare le bollette. Ecco con quali operatori è possibile attivare un'offerta Internet casa senza domiciliazione ad ottobre 2020.

Il mercato delle offerte Internet casa include svariate opzioni con soluzioni molto convenienti per gli utenti. Grazie all’espansione della copertura della fibra ottica FTTH e della fibra mista FTTC ed alla possibilità di sfruttare soluzioni convergenti fisso+mobile (ad esempio per avere Giga extra sullo smartphone) e bonus aggiuntivi (in particolare servizi di streaming gratuiti o a condizioni favorevoli), individuare un’offerta vantaggiosa diventa sempre più facile.

La maggior parte delle tariffe Internet per la connessione di casa prevede la domiciliazione bancaria con addebito sul conto corrente o carta di credito. In fase di attivazione dell’abbonamento, il cliente deve fornire le coordinate IBAN del proprio conto corrente oppure il numero della carta di credito. Ogni due mesi (o in alcuni casi ogni mese, in base alle modalità di fatturazione previste dall’operatore) si registrerà l’addebito automatico sullo strumento di pagamento prescelto dall’utente senza le commissioni previste dal pagamento del bollettino (1.5-2 Euro a pagamento in base a dove viene eseguita la transazione).

Le offerte Internet casa con bollettino postale sono sempre più rare. Alcuni dei principali operatori, come Fastweb, WINDTRE e Vodafone, permettono di attivare online offerte ADSL e fibra ottica esclusivamente con la domiciliazione. Solo in alcuni casi è possibile attivare offerte Internet con pagamento tramite bollettino postale ma recandosi in un negozio e rinunciando alle migliori promozioni del momento. Scegliere il bollettino postale, infatti, nella maggior parte dei casi non permette di accedere alle migliori soluzioni.

Per quanto riguarda TIM, invece, l’operatore invita gli utenti interessati ad attivare una nuova offerta con pagamento senza domiciliazione a chiamare al numero verde 800 125 818. Il numero in questione, completamente gratuito, è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 18. Contattando il servizio clienti di TIM sarà possibile verificare le proposte in abbonamento senza domiciliazione. Si tratterà, in ogni caso, di soluzioni meno vantaggiose rispetto a quelle attivabili online con pagamento su conto corrente.

Le alternative senza conto corrente per Internet a casa

A disposizione degli utenti ci sono davvero poche alternative per ottenere una connessione Internet a casa senza puntare sulla domiciliazione. Ecco alcune delle soluzioni disponibili:

verificare in un negozio dell’operatore scelto la disponibilità di offerte Internet casa con pagamento tramite bollettino; queste offerte presenteranno condizioni economiche meno favorevoli rispetto a quelle attivabili online

come , offerta che garantisce una connessione Internet wireless sino a 30 Mega con il cliente che può acquistare delle ricariche periodiche per attivare la connessione solo quando ne ha bisogno rinunciare ad una linea fissa ed individuare una tariffa mobile ricaricabile consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile; sfruttando la modalità hotspot di uno smartphone oppure un modem 4G sarà possibile condividere i GB della propria SIM con tutti i propri dispositivi

Le migliori offerte Internet casa di ottobre 2020 con pagamento su conto corrente

Per minimizzare i costi della connessione Internet per la casa è possibile puntare su una delle tante offerte ADSL e fibra ottica disponibili con domiciliazione. Ricordiamo che puntando sulla domiciliazione, con addebito diretto su conto delle fatture, e sulla bolletta digitale, rinunciando alla ricezione della bolletta cartacea, si elimineranno tutti i costi aggiuntivi dell’abbonamento. Oltre al solo canone mensile non ci saranno costi extra.

Ecco le migliori offerte da attivare per un nuovo abbonamento Internet casa caratterizzato dalla massima convenienza e dalla possibilità di sfruttare una connessione ad alta velocità.

Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Tra le migliori offerte Internet casa del momento troviamo Super Fibra Unlimited di WINDTRE. L’offerta in questione include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avviene tramite fibra mista rame FTTC sino a 200 Mega oppure tramite ADSL sino a 20 Mega

per i già clienti WINDTRE su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta (è possibile abbinare sino ad un massimo di 3 SIM per linea telefonica fissa)

per i nuovi clienti WINDTRE che effettuano la portabilità del numero di cellulare o attivano un nuovo numero: possibilità di attivare un’offerta con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 Euro al mese

un anno di abbonamento gratuito ad Amazon Prime (valido anche per i già clienti con estensione della scadenza)

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un costo periodico di 28,98 Euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi in vendita abbinata al costo di 5,99 Euro al mese per 48 mesi che è già incluso nel canone. L’offerta è attivabile direttamente online tramite verifica della copertura.

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE »

Internet Unlimited di Vodafone

Un’altra ottima offerta per la connessione Internet di casa è Internet Unlimited di Vodafone. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avviene tramite fibra mista rame FTTC sino a 200 Mega oppure tramite ADSL sino a 20 Mega

per chi è raggiunto dalla fibra FTTH: 6 mesi di Amazon Prime e Vodafone TV disponibili gratuitamente

al costo di 5 Euro in più al mese è possibile attivare una SIM dati con 150 GB al mese

per i già clienti Vodafone su mobile: 50 GB extra al mese senza costi aggiuntivi con Giga Family (portando il costo dell’offerta mobile nel conto della linea fissa); aggiungendo una seconda SIM i GB disponibili ogni mese diventeranno 100 GB per ogni SIM; è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM ad una linea fissa

L’offerta di Vodafone presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con attivazione (1 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (incluso nel servizio Vodafone Ready al costo di 6 Euro al mese per 48 mesi) inclusi nel canone mensile. E’ possibile attivare l’offerta direttamente online.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

TIM Super Fibra

Tra le offerte Internet casa del momento troviamo anche TIM Super Fibra. Ecco i dettagli

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega oppure tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega o ancora tramite ADSL sino a 20 Mega

per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie a TIM Unica; basta portare il costo dell’offerta mobile nel conto TIM per attivare l’opzione gratuita; è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM per linea telefonica

TIM Vision incluso; possibilità di richiedere Disney+ e TIM Vision Plus al costo di 4,99 Euro al mese

Super Fibra di TIM presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel prezzo. Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul link qui di sotto. Come anticipato in precedenza, i clienti non interessati alla domiciliazione bancaria potranno valutare le proposte (meno convenienti) senza domiciliazione chiamando al numero verde 800 125 818.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

Fastweb Casa

Tra le migliori tariffe per la connessione Internet di casa trova spazio anche Fastweb con la sua Fastweb Casa che include

una linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega oppure tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega o tramite ADSL sino a 20 Mega

Fastweb Casa presenta un costo periodico di 29,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis, senza alcun costo “nascosto” all’interno del canone mensile dell’abbonamento. Da notare che per i già clienti Eni gas e luce, l’offerta è attivabile al costo di 25,95 Euro al mese. L’abbonamento è inoltre personalizzabile con:

una SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB al mese; il costo dell’offerta fisso + mobile sarà di 34,90 Euro al mese

3 mesi gratis di DAZN; poi 8,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

3 mesi gratis di NOW TV Entertainment con NOW TV Stick inclusa; terminato il periodo gratuito, l’offerta si rinnova a 9,99 Euro al mese con durata minima contrattuale di 24 mesi e costo di recesso di 19,98 Euro

Per attivare l’offerta e personalizzarla è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa »

