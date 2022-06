Offerte Internet Casa senza conto corrente: le promozioni di giugno 2022

Avere un’ offerta Internet casa non significa dover necessariamente disporre di un conto corrente attivo: pensate, per esempio, a un gruppo di coinquilini che fanno l’Università e che abbiano bisogno di attivare un abbonamento a Internet senza limiti . Quale offerta potrebbero attivare senza avere un conto corrente? Analizziamo alcune delle migliori promozioni del momento che si potrebbero pagare con metodi alternativi, come per esempio il tradizionale bollettino postale.

Attivare una nuova offerta Internet casa senza conto corrente è una possibilità aperta a tutti quegli utenti che non hanno ancora aperto un conto e che non hanno intenzione di farlo solo per poter avere Internet.

Si potrà infatti pagare tramite bollettino postale, una formula che richiede più tempo e alla quale si applica anche una commissione di pagamento, ma che resta comunque un’opzione disponibile.

Di seguito sarà presentata un’analisi comparativa delle offerte Internet casa senza conto corrente che si potrebbero attivare alla fine del mese di giugno 2022, assieme ai costi e ai vantaggi previsti.

5 Offerte Internet Casa senza conto corrente

OFFERTE INTERNET CASA SENZA CONTO CORRENTE PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE O ALTRO METODO 1. TIM Premium Fibra Si potrà pagare recandosi presso un Ufficio Postale, indicando linea telefonica, importo da pagare (saldo totale o parziale), anno e mese della fattura 2. Vodafone Internet Unlimited Bollettino Postale: si potrà utilizzare un bollettino postale in bianco oppure quello premarcato scaricabile dall’area personale Fai da te 3. Fibra Iliad Carta prepagata 4. Super Fibra WINDTRE Bollettino postale bianco, intestato a Wind Tre S.p.A. – INCASSI, su C/C 42083204, indicando nella Causale: Pagamento Conto Telefonico <indicare numero esteso del Conto>, Codice Cliente e il numero di telefono per cui è stato emesso il Conto Telefonico 5. Offerte Linkem Solo per le offerte prepagate di tipo ricaricabile, è possibile il pagamento in contrassegno oppure in contanti

Il mercato delle offerte Internet casa è vasto e variegato: nelle prossime righe analizzeremo nel dettaglio le promozioni senza conto corrente che sono state citate nei paragrafi precedenti, con un focus su prezzi e vantaggi delle stesse.

1. TIM Premium Fibra

La Premium Fibra di TIM si caratterizza, al momento, per una promozione estiva, che permette di attivarla in modo gratuito fino al 31 agosto 2022. Passata questa data, sarà previsto un costo fisso mensile di 29,90 euro al mese.

In tale costo, saranno inclusi:

un contributo di attivazione pari a 10 euro al mese fino al 24° mese;

un contributo di 5 euro al mese fino al 48° mese per il modem TIM HUB+ incluso nell’offerta, che comunque non è obbligatorio.

Questa promozione permetterà di navigare fino al massimo di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload in più di 200 Comuni sparsi in tutta Italia, oltre che avere accesso alle chiamate illimitate e gratuite da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Scopri di più sulla fibra di TIM »

Per quanto riguarda i metodi di pagamento accettati, la domiciliazione bancaria o postale delle offerte è quello consigliato, anche perché si potrà avere la certezza che i pagamenti siano effettuati in automatico il giorno in cui la fattura scade.

Le fatture TIM si potranno anche pagare direttamente online, tramite la propria Area Clienti, utilizzando:

una carta di credito (sono accettati circuiti quali American Express, Diners, Visa, Mastercard emesse in Italia);

PayPal.

Ci sono poi tante altre modalità di pagamento, quale quello indicato in tabella, ovvero presso un ufficio postale, con l’indicazione di linea telefonica, importo da pagare (saldo totale o parziale), anno e mese della fattura.

Oggi è possibile pagare anche tramite la piattaforma pagoPa, nelle seguenti modalità:

tramite l’app IO o l’app Satispay oppure altre app di pagamento;

tramite il proprio home banking;

recandosi in banca o alla Posta;

presso gli sportelli ATM;

presso le ricevitorie, le tabaccherie e altri esercenti convenzionati con pagoPA.

Si potrà pagare utilizzando l’app Satispay, dalla quale si possono anche fare ricariche telefoniche, recarsi presso un punto vendita TIM, per pagare senza commissioni, presso i circuiti PUNTOLIS e Mooney.

In questo caso, basterà consegnare presso il punto vendita PUNTOLIS o Mooney autorizzato il bollettino postale premarcato allegato alla fattura da pagare, oppure comunicare semplicemente l’importo da pagare e il proprio numero di telefono di rete fissa.

La promozione potrà essere pagata anche presso gli sportelli BANCOMAT se si è in possesso di una carta PagoBANCOMAT. In questo caso, sarà sufficiente selezionare la funzione pagamento utenze telecom e digitare in sequenza:

il proprio codice PIN;

il numero di telefono;

l’importo da pagare.

Infine, le fatture TIM si potranno pagare anche presso le casse dei punti vendita Coop abilitati, utilizzando il codice a barre che si trova sul bollettino allegato alla fattura.

2. Vodafone Internet Unlimited

La promozione Internet casa di Vodafone, che si può pagare tramite bollettino postale in bianco, oppure bollettino premarcato scaricabile dal Fai da te Vodafone, è una promozione disponibile al costo di 24,90 euro al mese (che diventano 22,90 euro al mese per i già clienti mobile).

L’offerta include:

Internet illimitato, fino a 2,5 Giga in download;

chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali da numero fisso;

il modem con Wi-Fi Optimizer, che è in grado di ottimizzare la connessione in tutta la casa.

Scopri di più sulla fibra di Vodafone »

Sono accettati anche i pagamenti con domiciliazione diretta su carta di credito, mentre non si può pagare tramite carta di credito prepagata, come per esempio Postepay Evolution, Genius card di UniCredit, anche se dotate di IBAN.

3. Fibra Iliad

La fibra Iliad è disponibile al costo scontato di 15,99 euro al mese per i già clienti mobile, mentre ha un costo di 23,99 euro al mese per tutti gli altri clienti. Oltre che le tradizionali carte di pagamento associate a un conto corrente, vengono accettate anche le carte prepagate per poter pagare l’offerta Internet casa ogni mese.

Il piano mensile comprende:

la fibra ottica di tipo FTTH, fino alla velocità massima di 5 Giga o di 1 Giga in download (si consiglia di effettuare la verifica della propria copertura di rete per sapere a quale velocità si potrà navigare);

le chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali.

Il modem associato all’offerta (l’Iliad Box) ha un costo di 39,99 euro da pagare una sola volta.

4. Super Fibra di WINDTRE

La Super fibra di WINDTRE è disponibile al costo di 24,99 euro al mese, oppure di 22,99 euro al mese in offerta per i già clienti mobile. Comprende ogni mese:

Internet fino a 1 Giga in download;

le chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Scopri di più sulla fibra di WINDTRE »

Le fatture WINDTRE potranno essere pagate



paperless presso tutti gli Uffici Postali , comunicando ,a volontà di pagare un Conto Telefonico WINDTRE e indicando il proprio numero;

tramite bonifico bancario intestato a Wind Tre S.p.A. – Largo Metropolitana, 5 – 20017 Rho (MI), su IBAN IT54B0200805351000004968848, indicando nella Causale: Pagamento Conto Telefonico <indicare numero esteso del Conto>, Codice Cliente e numero di telefono per cui è stato emesso il Conto Telefonico;

tramite bollettino postale in bianco intestato a Wind Tre S.p.A. – INCASSI, su C/C 42083204, indicando nella Causale: Pagamento Conto Telefonico <indicare numero esteso del Conto>, Codice Cliente e il numero di telefono per cui è stato emesso il Conto Telefonico.

Si potrà pagare utilizzando il bollettino postale premarcato anche per i punti Mooney e PUNTOLIS, i supermercati e ipermercati a marchio COOP o tramite PINPAD (con bancomat o carta di credito) presso uno dei punti vendita WINDTRE.

5. Offerte Linkem di tipo ricaricabile

Le offerte di Linkem che si possono pagare senza conto corrente sono quelle di tipo prepagato. In questo caso si potrà scegliere il pagamento:

in contrassegno , quindi pagare al corriere alla consegna;

in contanti , nel caso in cui fossero acquistate da un rivenditore;

con PayPal;

presso le tabaccherie PUNTOLIS, in edicola o nei bar abilitati.