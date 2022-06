Carte di credito prepagate con IBAN senza conto corrente: le soluzioni di Giugno 2022

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PAYBACK American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le carte di credito prepagate con IBAN non abbinate a un conto corrente, sono carte ricaricabili che, come tali, hanno un sempre un saldo limitato sulla base di quanto denaro il titolare decida di caricare. Ma, essendo dotate di un codice IBAN, offrono la stessa operabilità quotidiana di un tradizionale conto corrente, tanto che con esse, per esempio, è possibile eseguire un bonifico bancario o pagare una bolletta. Per questo motivo, le carte di credito prepagate con IBAN sono anche dette carte conto perché di fatto possono sostituire in tutto e per tutto un normale conto corrente.

Ma quali sono le migliori soluzioni di carte di credito prepagate con IBAN senza conto corrente disponibili sul mercato a Giugno 2022? Con il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS) è possibile trovare le offerte più convenienti.

Carte di credito prepagate con IBAN: utilità e vantaggi

CHE COS’È E COME FUNZIONA La carta prepagata con IBAN è una carta di credito ricaricabile con l’operabilità di un conto corrente La carta di credito prepagata con IBAN ha sempre un saldo limitato in base a quanti soldi il titolare scelga di ricaricare Sono consigliate per lo shopping online perché permettono di tenere le spese sotto controllo: non si può spendere più dell’importo caricato. In caso di clonazione si perde solo la somma caricata Dotate di codice IBAN consentono di fare bonifici, prelievi, pagamenti e di accreditare stipendio o pensione

Le carte credito prepagate con codice IBAN ma senza conto corrente sono dette anche carte conto. Non vanno confuse né con le carte di credito tradizionali, né con le carte di debito (bancomat).

Per ottenere una carta prepagata con IBAN non serve soddisfare requisiti reddituali o di patrimonio. Tanto che l’esito della richiesta è sempre immediato. Si tratta di carte sempre ricaricabili. Di solito appartengono ai circuiti Visa e MasterCard. Dotate di tecnologia contactless, possono essere utilizzate sia per acquisti online sia in negozi tramite POS. Spesso sono associate a un’App e hanno collegamenti per pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Per la loro flessibilità, sicurezza e facilità di utilizzo, queste carte sono particolarmente indicate per giovani, pensionati, minorenni, persone soggette a protesto, azienda e associazioni.

Carte prepagate con IBAN: le migliori offerte di Giugno 2022

QUALE CARTA SCEGLIERE PERCHÉ SCEGLIERLA Carta prepagata Maxi di Banca Widiba 10 euro di canone annuale

di canone annuale dotata di IBAN

circuito internazionale Visa

circuito internazionale Visa 10.000 euro di fido giornaliero

di fido giornaliero limite di 1.000 euro di prelievo giornaliero

limite di 1.000 euro di prelievo giornaliero collegamenti ad Apple Pay, Bancomat Pay, Google Pay

collegamenti ad Apple Pay, Bancomat Pay, Google Pay ricarica online senza commissioni Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo canone annuo gratuito

canone annuo dotata di IBAN

circuito internazionale MasterCard

circuito internazionale MasterCard 250 euro al mese di massimale di spesa

al mese di massimale di spesa 250 euro di prelievo giornaliero massimo

giornaliero massimo collegamenti ad Apple Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Google Pay, Samsung Pay, Swatch Pay

collegamenti ad Apple Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Google Pay, Samsung Pay, Swatch Pay ricarica online senza commissioni

Sono 2 le carte prepagate dotate di IBAN più convenienti di Giugno 2022. Sono state trovate grazie al comparatore di Sostariffe.it per carte di credito. Qui di seguito, vediamo in dettaglio che cosa propongono le due offerte.

Carta prepagata Maxi Widiba

Dotata di IBAN, la carta prepagata Maxi di Banca Widiba è ricaricabile. È possibile ottenerla pagando un canone annuo di 10 euro. Appartenente al circuito internazionale Visa, questa carta prepagata proposta dalla banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi ha una validità di 3 anni ed è una delle più convenienti di Giugno 2022. Anche perché ha:

10.000 euro di limite massimo di ricarica;

1.000 euro di limite massimo di prelievo di contante giornaliero (250 euro importo massimo con una singola operazione);

di limite massimo di prelievo di contante giornaliero (250 euro importo massimo con una singola operazione); 10.000 euro di limite massimo giornaliero di pagamento.

Utilizzabile anche all’estero, carta prepagata Maxi è vantaggiosa perché è possibile ricaricarla online senza spese (anche da App), mentre per la ricarica da sportello ATM del Gruppo MPS si paga 1 euro.

Inoltre questa carta di Banca Widiba, dotata di tecnologia contactless e con servizio di alert via SMS oppure email, offre anche i seguenti servizi:

collegamento a Bancomat Pay, Apple Pay, Google Pay;

bonifico, MAV e RAV online gratuiti;

ricariche telefoniche online gratuite;

incassi POS per le aziende;

prelievi di contante presso gli sportelli ATM Gruppo MPS gratuiti (2 euro di commissione se da altre banche).

Infine per i risparmiatori che volessero un altro strumento elettronico di pagamento a costo zero, Banca Widiba propone un’altra soluzione vantaggiosa: una carta di debito gratuita inclusa nel conto corrente online Widiba Start, anche’esso a canone zero per i primi 12 mesi per i nuovi clienti che lo apriranno entro il 13 Luglio. Dal secondo anno si pagherà invece un canone di tenuta conto di 3 euro al mese, ma Banca Widiba ha anche una serie di promozioni per azzerarne il costo.

Con un’apertura tramite Internet in 5 minuti con SPID, il conto Widiba Start si caratterizza per essere un conto 100% paperless, che include gratuitamente:

bonifici ordinari online;

accredito di stipendio/pensione;

PEC e firma digitale.

Per saperne di più sull’offerta della carta Widiba:

SCOPRI LA CARTA PREPAGATA WIDIBA »

Carta prepagata Tinaba

Codice IBAN, ricarica gratuita e zero costi di gestione: sono queste le tre principali caratteristiche che rendono la carta prepagata di Tinaba, l’App di Banca Profilo, una delle offerte più convenienti di Giugno 2022. Anche perché la promozione prevede il cashback del 10% su tutti gli acquisti sia online che in negozio;

Con spedizione gratuita a casa e appartenente al circuito MasterCard, questa carta ricaribabile offre ai risparmiatori anche:

collegamento a Apple Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Google Pay, Samsung Pay, Swatch Pay;

collegamento a Apple Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Google Pay, Samsung Pay, Swatch Pay; limite di spesa di 250 euro al mese e di spendibilità solo in Italia;

limite di spesa di 250 euro al mese e di spendibilità solo in Italia; primi 24 prelievi in Italia o nei paesi dell’Unione europea gratuiti, dal venticinquesimo è previsto un costo di 2 euro (mntre al di fuori dell’UE la commissione è sempre di 4 euro);

primi in Italia o nei paesi dell’Unione europea gratuiti, dal venticinquesimo è previsto un costo di 2 euro (mntre al di fuori dell’UE la commissione è sempre di 4 euro); prelievo minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro;

minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro; pagamenti da qualsiasi POS sempre senza costi;

pagamenti da qualsiasi POS sempre senza costi; codice PIN e servizio 3D Secure.

Questa carta è abbinata al conto corrente online Tinaba che non prevede né canone mensile di gestione, né imposta di bollo. Si tratta di un conto che si contraddistingue per la possibilità di accreditare stipendio oppure pensione, così come per eseguire bonifici istantanei e ordinari gratuiti:

bonifico singolo con 5.000 euro di limite massimo;

bonifici in uscita con 10.000 euro di massimale al giorno.

Per saperne di più sull’offerta della carta Tinaba:

SCOPRI LA CARTA PREPAGATA TINABA »

