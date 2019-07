Offerte Fastweb per nuovi clienti a luglio 2019

Si chiamano Fastweb Casa e Fastweb Mobile le due offerte di Fastweb che possono essere sottoscritte a luglio dai nuovi clienti, e che si propongono di offrire tutti i servizi necessari sia per Internet e per la telefonia fissa che per le chiamate da smartphone : di seguito, tutti i dettagli e le promozioni previste per questo mese.

Com’è articolata oggi l’offerta di Fastweb

Le offerte di Fastweb per la telefonia fissa (comprensiva di ADSL e fibra ottica) e la telefonia mobile sono state molto semplificate nel corso degli ultimi mesi, seguendo una strategia che già molti altri operatori hanno portato a termine. Per non confondere più il cliente con le diverse opzioni, oggi Fastweb propone una sola tariffa per Internet e telefono fisso, Fastweb Casa, e una per il telefono mobile, Fastweb Mobile. Vediamo qui di seguito come è articolata l’offerta per i nuovi clienti che scelgono Fastweb a luglio del 2019, tenendo conto che le condizioni si riferiscono sempre a chi sceglie di attivare online, e non con i canali “fisici” (come i negozi), tutte le offerte.

Fastweb Casa

Fastweb Casa ha le seguenti caratteristiche:

Internet illimitato incluso fino a 1 Gigabit/s

incluso fino a 1 Gigabit/s Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali Modem FASTGate e assistenza inclusi

e assistenza inclusi 29,95 euro al mese invece di 34,95 euro al mese per chi si abbona solo online entro il 31 luglio, tutto incluso.

Per quanto riguarda la connessione, la velocità è differente a seconda della tecnologia utilizzata. Al momento la fibra ottica GPON permette di navigare fino ad 1 Gigabit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload ad Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Casalecchio di Reno, Catania, Firenze, Genova, Martellago (VE), Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Roma, Salerno, San Lazzaro di Savena (BO), Torino, Trento, Trieste, Venezia e Verona. Nelle altre città, la velocità massima è di 100 Mbit/s in download e 50 Mbit/s in upload. Dove c’è la fibra mista rame FTTN la velocità sono fino a 100 o 200 Mbit/s in download e fino a 20 Mbit/s in upload. Infine c’è l’ADSL in rame, fino a 20 Megabit/s in download e 1 Megabit/s in upload.

Infine, l’offerta di Fastweb per la casa consente anche di accedere a WOW FI, la rete Wi-Fi di Fastweb con più di un milioni di punti d’accesso in Italia, per navigare in totale sicurezza anche lontani dal proprio modem.

Le chiamate da fisso con Fastweb Casa

Le chiamate sono gratuite verso i numeri di rete fissa nazionale senza scatto alla risposta e verso i numeri di rete mobile nazionale senza scatto alla risposta, con in più servizi aggiuntivi come Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate.

È possibile anche arricchire l’offerta aggiungendo, a 5 euro in più al mese, anche l’Opzione Internazionale, che dà diritto a 1000 minuti di chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali (Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria, Austria, Canada, Cina, Corea Del Sud, Danimarca, Guam, Hawaii, India, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Portorico, Repubblica Ceca, Romania, USA).

Fastweb Mobile

La proposta mobile di Fastweb è così articolata, fino al 31 luglio:

minuti illimitati (verso numeri fissi e mobili nazionali e verso oltre 60 destinazioni internazionali; in roaming in Unione Europea/Svizzera verso numeri fissi e mobili dell’Unione Europea/Svizzera fino ad un massimo 500 minuti)

100 SMS

50 GB di traffico dati con il 4G (in Italia e fino a 4 GB anche in roaming nell’Unione Europea e in Svizzera)

con il 4G (in Italia e fino a 4 GB anche in roaming nell’Unione Europea e in Svizzera) primo mese gratuito, poi 9,95 euro al mese per chi si abbona online

La copertura della rete di Fastweb in mobilità è del 99%, appoggiandosi a quella di TIM. L’offerta non ha vincoli di durata (può infatti essere disattivata in qualsiasi momento, senza costi di disattivazione e altri vincoli). Sono inclusi anche i servizi di segreteria telefonica, l’assistenza clienti MyFastweb, il servizio Ti ho chiamato, il controllo del credito residuo.

L’unica eccezione per quanto riguarda i vincoli riguarda l’eventuale acquisto contestuale di smartphone a rate, o di un tablet o del router, che prevede l’addebito dell’importo previsto ripartito in 24 o 30 rate in funzione del modello scelto. In caso di recesso dal contratto prima del pagamento di tutte le rate previste, verranno addebitate le rate mancanti.

I costi di Fastweb Mobile sono tutti compresi se ci si abbona online: non si pagano cioè i 10 euro per il contributo SIM, i 5 euro di spedizione SIM e i 10 euro della prima ricarica.

La prova gratuita per Fastweb Mobile

Grazie alla promozione speciale valida fino al 31 luglio, con Fastweb Mobile non si paga il primo mese: a tutti gli effetti, cioè, si può fare una prova gratis del servizio e poi decidere alla fine dei 30 giorni se continuare a rimanere clienti dell’operatore oppure no.

Per disdire l’offerta in prova gratuita, basta accedere all’Area Clienti MyFastweb e selezionare le opzioni per annullare la SIM. Per portare il proprio numero verso un altro gestore, va fatta di consueto la richiesta al nuovo operatore. Attenzione perché per non pagare l’importo relativo al secondo mese la richiesta di migrazione da parte del nuovo operatore deve pervenire a Fastweb in tempo utile, prima della scadenza del rinnovo, quindi è meglio non aspettare proprio l’ultima giorno.

Dopo i 30 giorni, per disdire la SIM sarà possibile scegliere il canale online, oppure scrivere una raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), una PEC a fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it o, ancora, direttamente presso un negozio Fastweb, con copia del documento d’identità o altra documentazione, con un preavviso di almeno 30 giorni.

I costi extra-soglia di Fastweb Mobile

Nel caso si superasse la dotazione mensile di traffico dati e SMS con Fastweb Mobile, ogni ulteriore SMS inviato costa 0,05 euro, mentre terminati i 50 Giga di traffico è possibile acquistare 1 GB extra a 2 euro (per un massimo 10 GB al mese); in alternativa si può attivare l’opzione 10 Giga al costo di 6 euro al mese, che si rinnova in automatico insieme al rinnovo dell’offerta, salvo disdetta.

