Le migliori offerte Vodafone per vecchi e nuovi clienti a luglio 2019

Vodafone rinnova la sua offerta Internet casa in fibra ottica e ADSL includendo nel prezzo nuovi vantaggi e sconti imperdibili. Scopri tutti i vantaggi di passare all’operatore britannico per questo mese di luglio

Vodafone è l’unico provider di telefonia fissa a poter davvero competere ad armi pari con Tim a livello di copertura. L’operatore britannico dispone infatti di una infrastruttura di rete capillare, stabile e veloce. Il gestore in rosso a cadenza regolare rinnova la propria offerta Internet casa per attirare nuovi clienti e anche questo luglio non fa eccezione sotto questo aspetto.

Vodafone permette di raggiungere una velocità fino a 1 Gigabit al secondo tramite la tecnologia FTTH (Fiber to The Home), che prevedere che i cavi di fibra ottica raggiungano direttamente il modem domestico. L’alternativa è la FTTC (Fiber to The Cabinet). In questo caso il collegamento si ferma alla cabina stradale. Il segnale viene poi instradato verso le singole unità abitative sfruttando la classica rete telefonica in rame. Chi non viene raggiunto dalla fibra deve accontentarsi dell’ADSL, che fornisce comunque una navigazione Internet sufficientemente veloce e fluida.

La connessione FTTH di Vodafone è disponibile in 69 Comuni tra cui: Bari, Bologna, Cagliari, Catania Genova, Latina, Milano, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Torino, Udine e Venezia. A breve si aggiungeranno alla lista anche i Comuni di: Basiglio, Cesano Boscone, Foggia, L’Aquila, La Spezia, Pero, Piacenza, Ravenna e Taranto.

Prima di sottoscrivere una qualunque offerta di rete fissa è quindi opportuno verificare la copertura disponibile nel proprio Comune o indirizzo. SosTariffe.it vi offre gratuitamente questa possibilità tramite un apposito strumento online.

Vodafone ha suddiviso la sua offerta Internet casa in tre diverse modalità: solo Internet, Internet + Mobile e Internet + TV. Tutte comunque includono il modem di ultima generazione Vodafone Station, Questo mese Vodafone sottoscrivendo una delle sue offerte permette di accedere a servizi digitali in promozione e vantaggi. Ad esempio, con Internet Unlimited si riceve un buono sconto per il carburante e un abbonamento gratuito a Netflix per ben 6 mesi.

Con tutte le offerte fibra ottica, poi, è possibile acquistare in promozione diversi pacchetti di intrattenimento televisivo con i canali di Sky e i contenuti di NOW TV. Le diverse soluzioni sono pensate per gli amanti dello sport o per coloro che invece preferiscono film, serie TV e programmi di successo.

Infine, l’offerta convergente fisso-mobile permette di ottenere una SIM Mobile con minuti illimitati per chiamare e 25 GB di traffico dati per accedere da smartphone a pagine web e alle app preferite. Non bisogna poi dimenticare che tutti i clienti Vodafone possono iscriversi al programma Happy Black e ricevere sconti, vantaggi, convenzioni per le vacanze e regali ogni mese al costo di 1,90 euro. Per questa estate, tutti ricevono 50 GB di traffico Internet da sfruttare su mobile.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle offerte Internet casa di Vodafone (ADSL e fibra ottica) in termini di velocità di navigazione, tecnologia disponibile, servizi inclusi e ovviamente costi mensili.

Le migliori offerte Vodafone per vecchi e nuovi clienti a luglio 2019

1. Internet Unlimited

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH o FTTC fino a 100 Megabit e ADSL fino a 20 Megabit

sulla di con o fino a e fino a SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

dati per tablet e chiavette con di traffico al mese Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese Chiamate gratuite verso numeri fissi italiani + 19 cent di scatto alla risposta. Chiamate verso numeri mobili nazionali a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le chiamate verso fissi internazionali se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le chiamate incluse basta aggiungere 5 euro al mese .

+ di scatto alla risposta. a al minuto + di scatto alla risposta. Stesso prezzo per le se nella Zona 1 (Europa Occidentale, USA e Canada). Per avere le basta aggiungere . Solo con la fibra ottica si riceve buono carburante da 25 euro da richiedere entro il 28/7/19

si riceve da da richiedere entro il Solo con FTTH si riceve un abbonamento di 6 mesi al piano Standard di Netflix . L’offerta scade il 31/8/19 .

si riceve un abbonamento di al piano Standard di . L’offerta scade il . Modem Vodafone Station incluso

L’offerta ha un costo di 27,90 euro al mese in promozione invece di 33,90 euro. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione.

Attiva Vodafone Internet Unlimited

2. Vodafone One Pro

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH o FTTC fino a 100 Megabit e ADSL fino a 20 Megabit

sulla di con o fino a e fino a SIM mobile con minuti illimitati per chiamare e 25 GB di traffico per navigare in Internet. Utilizzare app di messaggistica, social network, mappe e piattaforme di streaming non prevede il consumo del traffico dati previsto dal piano.

L’offerta ha un costo di 37,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. In caso di cessazione del contratto passaggio ad altro operatore prima della scadenza del contratto il costo di attivazione è di 28 euro. Il servizio Vodafone Ready è disponibile a 6 euro al mese per 48 mesi. L’utente può scegliere di pagare nelle seguenti modalità:

288 euro in prima fattura

6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in prima fattura

6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in prima fattura

In caso di recesso anticipato, l’importo residuo dell’opzione Vodafone Ready può essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in 12, 24 o 48 rate.

3. Internet casa con Vodafone TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH o FTTC fino a 100 Megabit

sulla di con o fino a SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese per navigare sulla Giga network 5G

L’offerta consente di scegliere tra diversi pacchetti:

Vodafone TV Sport Plus e NOW TV Sport – 30 euro

23 canali di Sky Sport in Super HD con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf

di in con 7 partite di Serie A su 10 per giornata di campionato, Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga, Moto GP, Formula 1 e i principali tornei di rugby, tennis e golf 3 mesi di ticket di NOW TV Sport

Vodafone TV Sport – 10 euro

Selezione di partite di Champions League ed Europa League, Gran Premi di Formula 1 e Moto GP e altri contenuti su Sky Sport Mix

Vodafone TV Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento – 11,90 euro

13 canali in HD di Sky con gli show di Sky Uno (Masterchef e X Factor), serie TV, news, documenti, eventi sportivi di Eurosport e programmi per bambini anche on demand

Vodafone TV Sport e Intrattenimento e NOW TV Intrattenimento – 19,90 euro

In tutti i pacchetti sono poi inclusi:

14 film di CHILI al mese, di cui 4 prime visioni

al mese, di cui 4 prime visioni 6 mesi di abbonamento alla piattaforma di streaming Infinity di Mediaset

di Tutti i canali del Digitale Terrestre

La tariffa ha un costo di partenza di 27,90 euro al mese se non si è ancora clienti Vodafone. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione. L’opzione “Prova 3 mesi” permette di recedere gratuitamente entro 90 giorni dall’attivazione del servizio Vodafone TV restituendo il TV box entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso. I contenuti di Vodafone TV sono disponibili anche su smartphone e tablet dall’apposita app per iOS e Android.