Offerte DAZN per campionato 2022-2023: le proposte di giugno 2022

Dallo scorso anno su DAZN sono disponibili tutte e 10 le partite settimanali della serie A, delle quali 7 si potranno vedere in esclusiva: in attesa del nuovo campionato 2022-203, ecco quali sono le offerte disponibili e quanto costa e come funziona la sottoscrizione di un abbonamento a DAZN .

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

DAZN è la piattaforma di contenuti in streaming che, nel corso degli ultimi anni, si è fatta sempre più conoscere e apprezzare dagli utenti. In particolare, il boom degli abbonamenti è avvenuto proprio lo scorso anno. La piattaforma si è aggiudicata la trasmissione di tutte e 10 le partite della serie A del campionato 2021/2022 (in precedenza suddivisa con Sky), con ben 7 partite trasmesse in esclusiva.

Lo stesso accadrà per il campionato 2022/2023: i grandi appassionati di calcio hanno tutto il tempo per valutare i contenuti dell’offerta DAZN e scegliere di sottoscriverne una. Ecco quanto dovranno pagare e quali contenuti dovranno vedere.

Offerte DAZN nuovi clienti: come abbonarsi

Abbonamento a un’offerta DAZN Come funziona Costo 29,99 euro al mese, con la possibilità di mettere in pausa l’abbonamento Contenuti inclusi tutta la Serie A TIM;

la UEFA Europa League;

i migliori match della UEFA Conference League, la Serie BKT, LaLiga e il calcio internazionale;

i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro;

NFL, UFC, Matchroom, Golden Boy per la boxe e le freccette

Per tutti i nuovi clienti, DAZN ha un costo di 29,99 euro al mese, senza alcun vincolo. L’abbonamento a DAZN può essere disdetto in qualsiasi momento, senza dover pagare delle penali. Rispetto allo scorso anno, è assente il Gran Premio di Formula 1 e la Moto GP, che si potranno vedere su Sky. Per saperne di più, clicca sul link in basso per raggiungere il sito dell’emittente:

Attiva subito un nuovo abbonamento a DAZN »

Sottoscrivere un abbonamento a DAZN è davvero molto semplice. Basterà infatti:

creare un account, inserendo nome, cognome, indirizzo e-mail e password;

aggiungere un metodo di pagamento tra quelli disponibili;

guardare il grande sport su DAZN.

L’applicazione si potrà scaricare non solo su una smart TV, ma anche su dispositivi mobile e console. Si potranno inoltre connettere fino a 6 diversi dispositivi nello stesso momento.

I dispositivi sui quali potranno vedere i contenuti di DAZN sono:

Smart TV;

Apple TV;

Android TV;

l’applicazione DAZN, disponibile sia per dispositivi iOS, sia per dispositivi Android;

il sito web ufficiale, DAZN.COM;

la PlayStation 4 o la Xbox One.

Come vedere DAZN sulla TV? Nella pratica, si dovrà verificare che la TV sia correttamente connessa a Internet, per poi scaricare l’app ufficiale di DAZN. Basterà accedere allo store delle applicazioni presente sulla smart TV, cercare DAZN, selezionare l’icona dell’app e premere su Installa.

I metodi di pagamento accettati sono invece i seguenti:

carte di credito;

carte di debito;

carte prepagate;

iTunes;

PayPal;

Google Play Billing;

Amazon In App Payment (solo Amazon Fire Stick);

carte e codici prepagati DAZN.

Le carte di credito e di debito accettate sono quelle appartenenti ai principali circuiti internazionali, ovvero MasterCard, VISA, Maestro, American Express, ma vengono accettate anche le carte di tipo ricaricabile, come per esempio la Postepay.

Il pagamento potrà avvenire anche tramite l’utilizzo delle carte prepagate DAZN, che potranno essere acquistate nei seguenti punti vendita:

Unieuro;

Mediaworld;

Euronics (sia online che in negozio);

Esselunga;

Carrefour;

COOP:

GameStop (sia online che in negozio con il pin stampato sullo scontrino);

Startselect (solo online) e molti altri.

Oltre alle carte, ci sono poi i codici prepagati che vengono stampati direttamente su uno scontrino e che si possono comprare nei punti vendita Mooney o PUNTOLIS: per riscattarli, basterà seguire le istruzioni che vengono fornite insieme al codice. Si potrà pagare anche Google Play, iTunes o Amazon. Scopri di più cliccando sul link in basso.

Offerta DAZN 3 mesi o 6 mesi: si può?

Una delle domande che spesso vengono fatte quando si sottoscrive un abbonamento è se esistano vincoli contrattuali, per i quali si dovrà pagare un abbonamento per un anno intero. DAZN è un servizio che si paga su base mensile. Quindi vengono scalati 29,99 euro ogni mese.

Annunci Google

Tuttavia, qualora si volesse sospendere il servizio, a prescindere dalla motivazione, sarà possibile procedere con la sospensione temporanea del proprio abbonamento, che potrà essere attivato in un secondo momento, entro 4 mesi di tempo.

Si potrà usufruire di questa funzionalità nel caso di:

abbonamento attivo al termine dell’eventuale periodo di prova gratuito;

abbonamento acquistato direttamente on-line tramite il sito DAZN e non attraverso un’offerta di un partner commerciale DAZN;

abbonamento acquistato tramite carta di credito o PayPal.

La procedura per mettere in pausa il proprio abbonamento è la seguente:

accedere alla pagina Il mio Account;

cliccare su Metti in pausa e sospendere pagamento;

seguire il procedimento, inserire la data di riattivazione e confermare.

DAZN e Internet: che connessione serve?

DAZN è una piattaforma di streaming: questo significa che per poter vedere i contenuti si dovrà essere connettersi a Internet. Qual è la velocità di rete consigliata in termini di larghezza di banda? La risposta non è univoca, ma dipende da come si vorrebbero vedere i contenuti.

In particolare, si dovrà avere una velocità di download consigliata pari a:

2.0 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione SD (Definizione Standard). Questa velocità va bene per guardare lo sport in movimento sul vostro telefono cellulare;

3.5 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD (Alta Definizione). Questa velocità è buona per guardare lo sport sul cellulare;

6.5 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD e frame rate elevati. Se stai guardando lo sport sulla TV, questa è la velocità minima di download che raccomandiamo;

8.0 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD, la più alta qualità video e frame rate elevati.

Si potrà navigare senza particolari problemi sia dal cellulare, utilizzandolo come router in modalità hotspot, con il rischio di consumare tutti i Giga, sia con una connessione Internet casa, consigliata perché in genere prevede Internet illimitato.

Per scoprire le migliori offerte per la connessione di casa è possibile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile qui di sotto:

Scopri qui le migliori offerte Internet casa »

Offerte DAZN e TIM

Come pagare di meno DAZN? Ci sono alcune promozioni interessanti, con le quali è possibile attivare servizi diversi con una sola sottoscrizione: fino a qualche tempo fa c’erano diversi operatori che offrivano offerte combinate Internet + DAZN, come per esempio Vodafone.

Oggi, invece, le offerte DAZN sono disponibili in abbinamento alle offerte TIMVISION ed alla fibra TIM. Le opzioni a disposizione sono diverse. L’operatore propone vari pacchetti che consentono di unire l’abbonamento per la connessione Internet di casa (TIM Premium Fibra) con TIMVISION e DAZN.

TIM Premium Fibra comprende:

Internet senza limiti fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload;

le chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem TIM HUB+ di ultima generazione, disponibile al costo di 0 euro al mese fino al 31/08/2022, poi 5 euro al mese fino al 48° mese dall’attivazione;

il contributo di attivazione inclusi nella rata mensile, al costo di 0 euro al mese fino al 31/08/2022, poi 10 euro al mese fino al 24° mese dall’attivazione.

Il pacchetto TIMVISION con DAZN si chiama “TIMVISION Calcio e Sport” ed ha un costo scontato di 19,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022 (poi diventa di 29,99 euro al mese) e comprende:

DAZN con tutta la serie A TIM;

Infinity+ con la UEFA Champions League;

tutti i contenuti di TIMVISION;

il TIMVISION Box Incluso.

Attiva una delle offerte TIMVISION con DAZN incluso »