Le 11 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore Giugno 2022

È difficile dire quali siano le migliori offerte telefonia mobile, in quanto ogni utente ha esigenze diverse quando si tratta di comunicare, ma alcune proposte sono oggettivamente superiori alle altre. Nel valutare una tariffa di telefonia mobile, infatti, bisogna considerare non solo il costo mensile ma anche altri elementi come la copertura e velocità di navigazione garantita dal gestore, la spesa necessaria all’attivazione o la presenza di eventuali vincoli. Anche la possibilità di abbinare al piano l’acquisto a rate di uno smartphone può essere un criterio di valutazione importante se volete cambiare cellulare.

Le 11 migliori offerte telefonia mobile per chi cambia operatore

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Spusu 50 2000 minuti 500 SMS 50 GB in 4G+ 5,95 euro Gratuita 9,99 euro Fastweb Mobile minuti illimitati 100 SMS 90 GB anche in 5G 7,95 euro Gratuita Gratuita Kena 7,99 130 Giga minuti illimitati 500 SMS 130 GB in 4G 7,99 euro 1,99 euro Gratuita ho. Sempre di più illimitati 200 GB in 4G 9,99 euro Gratuite Gratuita 300% Digital chiamate a 18 cent al minuto SMS a 18 cent 300 GB in 4G+ 8,99 euro Gratuita 20 euro Giga 120 illimitati 120 GB anche in 5G 9,99 euro 9,99 euro Gratuita Very Mobile illimitati 220 GB in 4G 9,99 euro Gratuita Gratuita Go 150 Flash+ Digital Easy Pay Minuti illimitati 200 SMS 150 GB in 4G 8,99 euro 49 euro Gratuita TIM WONDER Six illimitati 100 GB in 4G primo mese gratuito, poi 9,99 euro Gratuita 25 euro Special 100 Digital Edition illimitati 100 GB in 4G 5 euro per un mese, poi 9,99 euro Gratuita Gratuita Elite illimitati 150 GB in 4.5G 9,99 euro Gratuita 9,99 euro

Tra le migliori offerte telefonia mobile troviamo certamente quelle degli operatori low cost. Alcuni di essi permettono di avere fino a 300 GB per navigare in 4G+ a 300 Mbps in download ma si possono trovare anche offerte 5G con inclusi anche 120 GB. La maggior parte degli operatori virtuali però riservano le loro migliori offerte telefonia mobile a chi arriva da altri gestori low cost. Vi ricordiamo che la portabilità del numero è sempre gratuita e va richiesta al nuovo operatore al momento dell’attivazione dell’offerta.

1. Spusu 50

2.000 minuti per chiamare

500 SMS

50 GB (di cui 3,3 GB in roaming in Ue) per navigare in Internet in 4G+

100 GB di riserva dati

Segreteria telefonica

L’offerta Spusu ha un costo di 5,98 euro al mese fino al 30/6/22. Per la SIM servono 9,90 euro una tantum. È sempre possibile passare a un piano superiore in ogni momento e gratuitamente. Riserva dati permette di trasformare i minuti, SMS e Gigabyte non utilizzati in KB da utilizzare quando si vuole e che non scadono mai.

2. Fastweb Mobile

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni all’estero (500 minuti in roaming in Ue e Svizzera)

100 SMS

90 GB per navigare in Internet in 5G (4 GB in roaming in Ue e Svizzera)

Inclusi i corsi Fastweb Digital Academy

L’offerta Fastweb ha un costo di 7,95 euro al mese. L’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite se l’offerta viene sottoscritta online (altrimenti 10 euro di attivazione + 5 euro per la consegna della SIM). Terminati gli SMS il costo per ogni messaggio è di 5 cent mentre quando si esaurisce il traffico dati è possibile acquistare 1 GB extra a 6 euro (massimo 10 GB al mese) o l’opzione 10 GIGA per 6 euro al mese. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta

Ti ho chiamato gratuito

Controllo credito residuo

La Fastweb Digital Academy è una scuola per formare i prossimi professionisti digitali creata dall’operatore in collaborazione con Fondazione Cariplo all’interno di Cariplo Factory. L’accademia attraverso corsi online in streaming e on demand permette di acquisire nuove competenze digitali tra le più ricercate sul mercato del lavoro (Digital Creativity, Digital Development & Security, Digital Marketing & Social, Digital Soft Skills & Office) e di accedere a eventi, workshop e tavole rotonde

3. Kena 7,99 130 Giga

Minuti illimitati

500 SMS

130 GB per navigare in Internet in 4G Basic fino a 60 Mbps (di cui 5,5 GB in roaming in Ue in 3G)

Buono Amazon da 10 euro incluso

L’offerta Kena Mobile ha un costo di 7,99 euro al mese. L’attivazione è di 1,99 euro. SIM e spedizione sono invece gratuite. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, ho. Mobile, Postemobile e altri MVNO.

I Gigabyte inclusi nel piano si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata al 4G cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. È possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza 181 o presso i negozi autorizzati.

4. ho. Sempre di più

Minuti e SMS illimitati

200 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 6,6 GB in roaming in Ue)

L’offerta ho. Mobile ha un costo di 9,99 euro al mese a cui si aggiungono 10 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. Attivazione e spedizione sono gratuite. Con Soddisfatti ho. Rimborsati si può provare l’offerta per 30 giorni, scaduti i quali se non soddisfatti è possibile richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con due clic. L’offerta è disponibile per chi arriva da Iliad, CoopVoce, Postemobile e altri gestori virtuali.

5. 300% Digital di PosteMobile

Chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

300 GB per navigare in Internet in 4G+ fino a 300 Mbps

L’offerta PosteMobile ha un costo di 8,99 euro al mese ed è disponibile solo online fino al 15/6/22. La SIM ha un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso attivandola online. A chi consuma meno di 100 GB in regalo 20 credit (1 credit corrisponde a un minuto di chiamate o un SMS). Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata.

6. Giga 120 di Iliad

Minuti e SMS illimitati

120 GB di traffico per navigare su Internet (7 GB in roaming in Ue)

L’offerta Iliad ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Iliad garantisce copertura in 5G per navigare fino a 855 Mbps in download nelle seguenti città:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

7. Very Mobile

Minuti e SMS illimitati

220 GB per navigare in Internet fino a 30 Mbps (di cui 9,1 GB in roaming in Ue)

Ti ho cercato

Ring me

Hotspot

L’offerta Very Mobile ha un costo di 9,99 euro al mese. Attivazione, SIM e relativa consegna sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi arriva da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali.

8. Go 150 Flash+ Digital Easy Pay di WindTre

Minuti illimitati

200 SMS

150 GB per navigare in Internet

L’offerta WindTre ha un costo di 8,99 euro al mese con Easy Pay (addebito automatico su conto corrente e carta di credito). L’attivazione è di 49 euro, pagabili con rate mensili di 2,08 euro per 24 mesi (in questo caso è riconosciuto uno sconto sul prezzo della tariffa pari alla rata del costo di attivazione per tutto il periodo di rateizzazione rispettando il vincolo di 24 mesi).

9. Special 100 Digital Edition di Vodafone

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G

Vodafone Club incluso

L’offerta Vodafone ha un costo di 5 euro per il primo mese, poi 9,99 euro al mese con prezzo bloccato per 24 mesi. Scegliendo Smart Pay come metodo di pagamento, ovvero l’addebito automatico su conto corrente e carta di credito). L’attivazione è gratuita. Vodafone Club è il programma che dall’app My Vodafone permette ogni mese di ricevere vantaggi e sconti sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore come:

10 GB aggiuntivi

5% di sconto su Booking.com

10 euro di sconto sulla spesa online su Carrefour.it (spesa minima 99 euro)

5 euro di sconto carburante digitale nei distributori Q8 e Q8easy (rifornimento minimo 30 euro)

30 euro di sconto sugli acquisti su YOOX (spesa minima 150 euro)

Per attivare l’offerta è necessario richiedere la portabilità da Iliad o da un operatore virtuale.

Tutte le offerte Vodafone inoltre includono:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

10. TIM Wonder SIX

Minuti illimitati

100 GB per navigare in Internet fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload in 4G

L’offerta TIM prevede il primo mese gratuito, poi 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico. È possibile pagare con carta di credito o direttamente al corriere, anche in contanti, al momento della consegna. La tariffa è disponibile per chi arriva da Iliad e altri operatori virtuali.

Chi è già cliente TIM per la rete fissa e acquista questa offerta può attivare gratuitamente TIM Unica e avere così ogni mese Gigabyte illimitati per tutta la famiglia (massimo 6 SIM), 3 mesi di Disney+. TIM Safe Web per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete e una giocata extra al giorno su TIM Party per vincere uno smartphone Xiaomi 12. Il pagamento della linea fissa e di quelle mobili avviene con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

11. Elite di Elimobile

Minuti illimitati (60 minuti all’estero)

100 SMS

150 GB in 4G+ fino al 31/8/22, poi 100 GB (1 GB in roaming in Ue)

100 elicoin in regalo + 1000 bonus

100 elicoin al mese

Elisium incluso

Run with Me incluso

L’offerta Elimobile ha un costo di 9,99 euro al mese fino al 15/6/22. L’attivazione è di 9,99 euro ed è previsto l’acquisto di una prima ricarica da 9,99 euro.

Elisium è l’app che vi permette di incontrare di persona i vostri idoli come Carlo Cracco, accedere a videocorsi tenuti da persone influenti sul web come il campione Marvin Vettori e per la formazione, guardare la nuova serie TV di Maccio Capatonda e seguire le ultime novità, approfondimenti e interviste con Selvaggia Lucarelli.

Gli elicoin sono una moneta digitale che si utilizza per acquistare contenuti esclusivi di elisium, come docu-serie, virtual masterclass o live experience, e a breve anche per ottenere traffico telefonico e ricariche omaggio. Gli elicoin si ricevono ad ogni rinnovo mensile o attivando la ricarica automatica. Con Run With Me si ricevono 10 elicoin per ogni chilometro percorso fino a un massimo di 1.500 elicoin al mese.

